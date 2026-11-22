Отдельные абоненты "Киевстара", lifecell и Vodafone могут остаться без связи в случае привязки SIM-карт мобильный оператор к паспортам. Речь о тех, объяснили в экспертной среде, кто не захочет идентифицировать свои "симки".

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Впрочем, рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, в ближайшее время такой привязки ожидать не следует, а потому пока украинцам опасаться нечего. Ведь:

Подобное решение может быть только политическим – то есть, без попытки договориться с участниками рынка.

– то есть, без попытки договориться с участниками рынка. А они, по его словам, "будут пытаться противодействовать принятию этого решения".

Основания же для такого решения, по его словам, могут появиться только в случае, если сторонники решений по безопасности "докажут, что это нужно". В частности, что это снизит интенсивность и возможность использования вражеских БПЛА в Украине.

"Тогда такое решение будет. И будут хотеть этого или нет, а операторы будут вынуждены его выполнять", – резюмировал Глущенко.

Не идентифицируешь "симку" – будешь без связи

В то же время он подчеркнул: если решение по "паспортизации" SIM-карт все же будет принято, касаться оно будет не только новых "симок", но тех, которыми украинцы уже пользуются. А потому те абоненты,которые не "привяжут" номер к паспорту, по его словам будут рисковать остаться без связи.

"Если "симка" не будет идентифицирована, – у нее будет выключаться передача данных", – пояснил он.

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Украинцам отключают мобильные номера

Тем врменем, срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстара" составляет 365 дней. После этого при условии, что по нему не проходят оплаты покупок пакетов услуг, номер будет отключен.

Вместе с тем, рассказали в самом операторе, узнать точный срок действия конкретного номера абоненты оператора могут самостоятельно. Сделать это они могут в один из 2-х способов:

в приложении Мой Киевстар (раздел Профиль_Мои номера);

по запросу: *114#.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в октябре 2026 года украинцы провели 32 084 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

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