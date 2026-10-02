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Торговцы вейпами пытаются обмануть систему: что продают украинцам

Роман Костюченко
Роман Костюченко
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Продавцы вейпов пытаются обмануть систему
Продавцы вейпов пытаются обмануть систему. Источник: Telegraf

Более 93% украинского рынка электронных сигарет и жидкостей для них находятся в тени. При этом в вейп-шопах вместо готовых ароматизированных жидкостей покупателям массово предлагают отдельные компоненты для так называемых "самозамесов". Таким образом, торговцы, вероятно, пытаются обойти действующие ограничения – под видом того, что "цельный" продукт не продают.

Об этом говорится в материале Telegraf. Впрочем, отмечают его авторы: анализ законодательства дает основания говорить, что "подобные манипуляции все равно имеют очевидные признаки несоответствия нормам права, которые четко регламентируют оборот таких веществ". В частности:

  • Согласно ч.2 ст. 23 ЗУ № 3817-IX, розничная торговля или бесплатное распространение никотина отдельно либо в наборах на территории Украины запрещаются.
  • По п.8 ч1 ст.10-1 ЗУ № 2899-IV, заправочные контейнеры и жидкости для электронных сигарет не должны иметь характерного запаха или вкуса (т.е. не могут быть ароматизированы).
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Вместо готовых ароматизированных жидкостей покупателям массово предлагают отдельные компоненты для т.н. ''самозамесов''

Вместо готовых ароматизированных жидкостей покупателям массово предлагают отдельные компоненты для т.н. "самозамесов". Источник: Telegraf

Что продают украинцам в вейп-шопах

Одним же из компонентов для электронных сигарет, которые украинцам продают в вейп-шопах, отмечается, является глицерин. Также в таких точках торгуют:

  • ароматизаторами;
  • никотиновыми усилителями вкуса (сокращенно – "никобустерами" или просто "бустерами").

При этом, подчеркивается, около 75% потребителей покупают эту продукцию именно офлайн. Т.е., физических точках продаж. Что явно делает такой бизнес выгодным.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине пользователями электронных сигарет сегодня являются от 14,3% до 24% всех курильщиков. За несколько лет сегмент электронных сигарет превратился в массовый "химический мейнстрим", который к тому же полностью держится на запрещенных фруктовых и сладких ароматизаторах.

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