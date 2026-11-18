С 1 января 2027 года продавцам на OLX, которые пользуются OLX Доставкой, нужно будет подтверждать личность через Дію, а на Prom физические лица смогут продавать товары примерно до 100 тыс. грн оборота, после чего должны зарегистрировать ФОП (физическое лицо-предприниматель) или ТОВ (общество с ограниченной ответственностью). Общий необлагаемый налогом лимит для доходов от продаж через цифровые платформы составит 2 000 евро в год, а с суммы превышения предусмотрена уплата 10% НДФЛ без дополнительного военного сбора.

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Изменения связаны с законом №4903-IX, который вводит новый порядок налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Площадки должны идентифицировать продавцов и передавать налоговой информацию об их операциях.

OLX введет верификацию через Дію: кого это касается

С 1 января 2027 года продавцы, которые пользуются OLX Доставкой, должны будут пройти идентификацию через приложение Дія. Об этом сообщила сама платформа, объясняя будущие изменения в работе с пользователями. Верификация нужна для того, чтобы OLX мог установить личность продавца и выполнять требования нового законодательства.

Цифровые платформы обязывают собирать необходимую информацию о пользователях и передавать налоговым органам данные о доходах, полученных через их сервисы. Важно, что подтверждение личности не равно автоматическому начислению налога. Продавец может пройти верификацию, но не иметь налоговых обязательств, если его годовой доход от соответствующих продаж не превышает установленного законом лимита.

Нововведение коснется именно продавцов. Покупателям проходить дополнительную идентификацию не нужно, а условия покупки товаров через OLX Доставку для них не меняются.

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Когда придется платить налог за продажи через интернет

С 1 января 2027 года для физических лиц начнет действовать отдельный порядок налогообложения доходов от продажи товаров через цифровые платформы. Главное условие – годовой необлагаемый налогом лимит в размере 2000 евро. Если общий доход продавца за год не превышает эту сумму, платить налог не нужно.

При таких условиях также не придется подавать налоговую декларацию. Количество продаж само по себе не ограничивается, если человек остается в пределах установленного дохода и выполняет другие предусмотренные законом условия. Если же заработок превысит 2000 евро в год, к сумме превышения будет применяться ставка налога на доходы физических лиц в размере 10%. Дополнительно военный сбор в рамках этого специального порядка взиматься не будет.

Главные истории дня

По словам главы парламентского налогового комитета Данила Гетманцева, более 95% продавцов получают доход в пределах необлагаемого налогом лимита. То есть для подавляющего большинства людей, которые время от времени продают свои вещи через онлайн-площадки, новые правила не должны создать дополнительной налоговой нагрузки.

В то же время важно различать продажу личных вещей и систематическую коммерческую деятельность. Новый режим не отменяет других требований законодательства к предпринимательской деятельности и не означает, что любую торговлю можно без ограничений вести как физическое лицо.

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Что изменится для тех, кто продает товары на нескольких платформах

Лимит в 2000 евро будет рассчитываться не отдельно для каждого сайта, а с учетом совокупного дохода от продаж через разные цифровые платформы. Например, если человек продает товары одновременно на OLX и других площадках, его доходы будут учитывать вместе. Каждая платформа будет отчитываться об операциях, проведенных через ее сервис, а налоговая сможет сопоставить полученную информацию и определить общий объем дохода продавца.

Поэтому распределение продаж между несколькими сайтами не позволит получить отдельный необлагаемый лимит на каждом из них. Если по итогам года доход превысит установленный предел, продавец получит налоговое уведомление-решение. Согласно разъяснению налоговой службы, после его получения у человека будет 60 дней для уплаты указанной суммы.

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Отдельно предусмотрено, что информация о продавцах, которые совершили до 30 операций в год и получили до 2000 евро, не будет включаться в отчет платформ. При этом это правило отчетности не стоит путать с общим порядком определения налоговых обязательств: сам факт передачи платформам информации об операциях еще не означает, что продавец обязательно должен уплатить налог.

На Prom физическим лицам ограничат объем продаж

Другой подход к работе с новыми правилами выбрал маркетплейс Prom. В разъяснении для продавцов платформа сообщила, что все пользователи должны пройти регистрацию и идентификацию. В частности, нужно будет предоставить данные о себе или о зарегистрированном бизнесе – ФОП или юридическом лице.

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Если продавец не предоставит необходимую информацию, он не сможет продолжить работу на площадке по новым правилам. При этом Prom объясняет, что самостоятельно удерживать налоги с доходов продавцов платформа не планирует. Ее задачей будет передавать соответствующие сведения в налоговую службу.

Для предпринимателей, работающих как ФЛП или ООО, принцип работы остается понятным: они предоставляют платформе информацию о своем статусе, а Prom отчитывается о соответствующих операциях. Такие продавцы выполняют налоговые обязательства по правилам, которые касаются их системы налогообложения.

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Для физических лиц предусмотрен другой механизм. В пределах необлагаемого лимита – до 2000 евро в год – платформа не должна удерживать налог. Однако Prom устанавливает собственное ограничение: физическое лицо сможет продавать товары на сумму примерно до 100 тыс. грн оборота. После достижения этого показателя продавцу предложат зарегистрировать ФЛП или ООО, чтобы продолжать торговлю.

В разъяснении платформы также говорится о том, какие именно операции будут попадать в отчетность. Prom планирует передавать налоговой информацию о заказах, за которые площадка получает комиссию. Логика в том, что в таких случаях платформа располагает данными о сумме заказа и может отразить ее в отчете.

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При этом продавцы смогут заранее просматривать информацию о своих операциях в личном кабинете, проверять ее и при необходимости исправлять неточности. Новые правила предусматривают не только передачу данных государству, но и необходимость правильно определять доходы каждого продавца. Если в информации будут ошибки, они могут повлиять на расчет налоговых обязательств.

При этом Prom подчеркивает, что не собирается автоматически списывать налоги со счетов пользователей. Платформа будет выполнять функцию оператора, который идентифицирует продавцов и отчитывается об их операциях.

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Изменятся ли правила для ФЛП

Новый порядок налогообложения доходов через цифровые платформы не отменяет действующих правил для физических лиц – предпринимателей. Если продавец работает как ФЛП, он и дальше будет платить налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения. При этом информация о его операциях на маркетплейсах может попадать в отчетность платформы.

Поэтому предпринимателям также придется предоставить необходимые данные для идентификации и подтверждения своего статуса. Для обычных физических лиц ситуация иная: если человек продает собственные вещи и не превышает необлагаемый годовой лимит, платить налог по специальному режиму не нужно.

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Но если продажи становятся регулярными, а объемы растут, стоит учитывать не только налоговый порог, но и правила конкретного маркетплейса. В частности, на Prom после достижения примерно 100 тыс. грн оборота физическому лицу придется перейти на работу через ФОП или ООО, даже если общий необлагаемый лимит, предусмотренный законом, еще не исчерпан.

Закон №4903-IX Верховная Рада приняла 9 июня 2026 года. В силу он вступил 23 октября 2026 года, а основные положения о налогообложении доходов через цифровые платформы начнут применяться с 1 января 2027 года.

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До конца 2026 года операторы цифровых платформ должны зарегистрироваться в Государственной налоговой службе. Первый международный обмен информацией о доходах пользователей таких площадок запланирован на 2028 год и будет касаться операций, совершенных в течение 2027-го.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцам, которые решат продать недавно зарегистрированный автомобиль, мотоцикл или мопед, придется платить 23% налога. Нулевая ставка будет действовать только для транспорта, который находился в собственности продавца не менее 183 дней. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.