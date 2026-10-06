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Сотрудница ГП "Леса Украины" отсудила после увольнения 5,3 млн грн: устроилась менеджером и получала космическую зарплату

Александр Литвин
Александр Литвин
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Какое решение принял суд в отношении сотрудницы ГП "Леса Украины"
Какое решение принял суд в отношении сотрудницы ГП "Леса Украины". Источник: Фото создано с помощью ИИ

Дарницкий районный суд Киева удовлетворил иск бывшей сотрудницы ГП "Леса Украины" и обязал предприятие выплатить ей компенсацию за вынужденный прогул в размере 5,3 млн грн. Кроме того, ей должны возместить моральный ущерб в размере 20 тыс. грн.

Об этом говорится в решении суда от 21 сентября 2026 года. В материалах дела указано, что истица устроилась на работу менеджером по закупкам соответствующего отдела департамента. Впоследствии её повысили до заместителя директора департамента.

3 марта 2025 года истицу предупредили о сокращении в связи с реорганизацией. В течение марта – июня ей предлагали вакантные должности преимущественно в филиалах в других городах или на более низких уровнях, которые не соответствовали ее квалификации и опыту.

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16 июня 2025 года был издан приказ об увольнении в связи с сокращением штата. Также в июне ей уменьшили должностной оклад с 321 600 грн до 92 000 грн. Стоит отметить, что 321,6 тыс. грн — это ее должностной оклад без учета надбавок. В среднем за рабочий день она зарабатывала почти 16,1 тыс. грн, что за 22 рабочих дня в месяц составляло около 354,2 тыс. грн.

Истица считала, что сокращение было фиктивным, а увольнение — незаконным, поскольку на предприятии создавались новые равнозначные должности, которые ей не предлагали, а общий штат фактически расширялся.

"Все предложенные вакансии не соответствовали уровню её должности, квалификации, образования, опыта и специализации, которую она осуществляла в качестве руководителя (в частности, выполняя функции уполномоченного лица по вопросам закупок), либо же были неквалифицированными или вообще находились в других городах", – отмечается в материалах дела.

Суд согласился с её аргументами: увольнение признали незаконным, а государственное предприятие обязали выплатить средний заработок за время вынужденного прогула – 5,3 млн грн.

"Взыскать с Государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины" средний заработок за время вынужденного прогула в размере 5 312 188,20 грн без учета обязательных налогов и сборов, заработную плату за июнь 2025 года в размере 10 933,34 грн и возмещение морального ущерба в размере 20 000 грн", – говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, руководители региональных офисов ГП "Леса Украины", как и сам генеральный директор компании, получают одни из самых высоких зарплат в Украине. За прошлый год некоторые руководители филиалов указали зарплату в размере более 10 млн грн. Таким образом, лесовики приблизились к уровню зарплаты гендиректора "Укрпочты".

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