Наторговали лесом на 15 млн грн: сотрудников лесничеств уличили в масштабной махинации

На Волыни раскрыли схему незаконной вырубки около 2 тысяч сосен, в результате которой государству был нанесен ущерб на сум му свыше 15 млн грн, а для сокрытия происхождения древесины использовались повторно оформленные накладные, бирки и ложные данные электронного учета. К незаконной деятельности были причастны частный предприниматель, его доверенное лицо и четверо сотрудников лесничеств, которым уже сообщили о подозрении и которым грозит до 7–10 лет лишения свободы.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины. По информации правоохранителей, незаконная деятельность была организована на территории Маневичского, Галужийского и Вовчевского лесничеств Маневичского надлесничества филиала "Полесский лесной офис" государственного предприятия "Леса Украины".

Как организовали незаконную вырубку леса

По данным следствия, организатором схемы был 35-летний частный предприниматель, владеющий лесопильным и строгальным производством. Имея собственные мощности для переработки древесины, мужчина, по версии правоохранителей, решил наладить незаконные поставки сырья на свое предприятие.

Для реализации плана он привлек четырех должностных лиц из различных лесничеств Волынской области. Речь идет о лесных мастерах, которые имели доступ к информации о проведении рубок и учете заготовленной древесины. Еще одним участником стал доверенное лицо предпринимателя, отвечавшее за перевозку бревен.

По версии следствия, каждый из фигурантов выполнял отдельную роль, благодаря чему незаконная деятельность могла вестись систематически. Сотрудники лесничеств сообщали предпринимателю о местах проведения рубок, характеристиках древесины и объемах заготовки. Они также содействовали вывозу деревьев, на заготовку которых не было законных оснований.

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В то же время предприниматель координировал работу участников и обеспечивал дальнейшую переработку и реализацию древесины. Правоохранители отмечают, что такая схема позволяла использовать возможности государственного лесного хозяйства для незаконного получения прибыли.

Деревья вырубались сверх установленных норм

Одной из особенностей схемы было то, что незаконная заготовка происходила на участках, где уже проводились лесохозяйственные работы. По информации Национальной полиции, сотрудники лесничеств подбирали специально отведенные территории для вырубки и привлекали людей, которые непосредственно спиливали деревья.

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При этом сами исполнители работ, по данным следствия, могли не знать о незаконности части заготовки. Проблема заключалась в том, что древесину рубили сверх установленных объемов. То есть наряду с разрешенной заготовкой осуществлялась дополнительная вырубка сосен, которые не должны были попадать в законный оборот.

В дальнейшем такие бревна загружали на транспорт и отправляли на деревообрабатывающее предприятие организатора, расположенное в Камень-Каширском районе Волынской области. Именно там древесину готовили к дальнейшей переработке и продаже. По оценкам правоохранителей, за время действия схемы ее участникам удалось незаконно заготовить около 2 тысяч сосен.

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Одни документы использовались для нескольких партий древесины

Для сокрытия незаконного происхождения лесоматериалов участники схемы, по данным следствия, использовали документы на легально приобретенную древесину. В частности, речь идет о товарно-транспортных накладных и специальных бирках, которыми маркируют бревна.

В обычных условиях такие документы позволяют подтвердить происхождение древесины, ее характеристики и законность перевозки. Однако в раскрытой схеме их использовали для маскировки незаконно заготовленной древесины. По информации ГБР, одним комплектом документов в течение дня могли прикрывать сразу несколько перевозок.

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После доставки древесины на предприятие доверенное лицо организатора снимало бирки с бревен. В дальнейшем эти же средства маркировки использовались повторно во время последующих рейсов. Таким образом, фактическое количество перевезенной древесины могло превышать объемы, указанные в документах.

Следователи считают, что это позволяло создавать видимость законной перевозки древесины, которая на самом деле была заготовлена с нарушением установленных правил.

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Как незаконно срубленные сосны превращали в "легальный" товар

Отдельным элементом схемы стало использование бирок от древесины, которую предприниматель приобрел законно. По данным Национальной полиции, организатор покупал часть лесоматериалов на официальных аукционах.

Такие бревна имели надлежащую маркировку и документы, подтверждающие их происхождение. Однако, перед переработкой древесины, по версии следствия, бирки с легально приобретенных бревен переставляли на незаконно срубленные деревья.

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В результате лесоматериалы, которые фактически не имели законного происхождения, получали маркировку от другой партии древесины. Отмечается, что это создавало возможность выдавать незаконно заготовленные сосны за товар, приобретенный в установленном порядке. После этого древесину перерабатывали и реализовывали. Полученные от продажи средства, по данным правоохранителей, участники схемы распределяли между собой.

Сотрудники лесничеств вносили ложные данные в электронный учет

Еще одним важным элементом схемы стало использование служебного положения сотрудниками государственных лесничеств. По версии следствия, они не только помогали определять места незаконных рубок, но и участвовали в документальном прикрытии перевозки древесины.

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В частности, должностные лица вносили ложные сведения в систему электронного учета древесины и оформляли товарно-транспортные накладные на имя организатора. Такие действия, по информации правоохранителей, позволяли скрывать фактическое перемещение незаконно заготовленных лесоматериалов.

Важно, что система электронного учета предназначена именно для обеспечения прослеживаемости происхождения древесины. Она должна помогать контролировать движение лесоматериалов от заготовки до дальнейшего использования или реализации. Однако если в систему вносятся ложные данные, документы могут перестать отражать реальное количество и происхождение древесины.

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Государству был нанесен ущерб на сумму свыше 15 млн грн

По предварительным результатам расследования, общий объем незаконно заготовленной древесины составляет около 2 тысяч сосен. Ущерб, нанесенный государству, уже превышает 15 млн грн.

В рамках уголовного производства правоохранители сообщили о подозрении шести фигурантам. Речь идет о частном предпринимателе, его доверенном лице и четырех должностных лицах лесничеств. Организатору и мужчине, отвечавшему за перевозку древесины, инкриминируют правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 246 Уголовного кодекса Украины.

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Четырем сотрудникам лесничеств, кроме того, сообщили о подозрении по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа. По информации Национальной полиции, санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи и до десяти лет соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во Львовской области раскрыли предполагаемую схему незаконного экспорта древесины в ЕС с использованием сертификатов происхождения, полученных на основании поддельных документов, и изъяли 134,4 кубометра буковых дров стоимостью более 1,1 млн грн. В рамках уголовного производства правоохранители провели 15 обысков, а досудебное расследование продолжается по статье о контрабанде лесоматериалов.