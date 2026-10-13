Работников с отсрочкой могут начать увольнять из-за новых правил бронирования: надепутат назвал серьезные риски
Проект изменений правил бронирования военнообязанных может побудить работодателей увольнять работников, у которых есть личная отсрочка от мобилизации. В результате предложенный порядок расчета квоты на бронирование может лишить предприятия специалистов и поставить под угрозу стабильную работу компаний, в частности тех, которые обслуживают объекты критической инфраструктуры.
О таком риске заявил народный депутат Александр Федиенко ("Слуга народа"). По его мнению, Кабинет министров должен оценить социальные и экономические последствия предложенных изменений постановления №76.
"Сейчас может сложиться ситуация, когда работодатели будут увольнять работников, если перестанут давать квоты другим работникам. Это называется каскадным эффектом", – пояснил депутат.
По мнению парламентария, чтобы предотвратить злоупотребления в сфере бронирования, следует прежде всего усилить контроль за выполнением действующих требований и предусмотреть жесткие санкции для нарушителей. "Прежде чем ломать цепочку, нужно изучить ее. Посмотреть на последствия", – считает Федиенко.
В качестве примера другого механизма контроля он привел автоматическую отмену статуса критически важного предприятия в случае нарушений. По его мнению, это позволило бы сосредоточить усилия на предотвращении злоупотреблений, не создавая дополнительных рисков для работников, у которых есть законные основания для отсрочки.
Какое изменение может привести к увольнениям
Согласно действующей редакции постановления Кабмина № 76, работников, у которых есть отсрочка по другим основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", учитывают в общей численности военнообязанных работников только по одному месту работы. Это правило содержится в пункте 12 Порядка бронирования.
По словам Федиенко, в проекте изменений таких работников предлагают перенести в перечень лиц, которых не учитывают в общей численности при расчете квоты на бронирование. То есть человек с личной отсрочкой не будет увеличивать расчетную базу, от которой зависит количество работников, которых предприятие может забронировать.
"Работник с собственной отсрочкой не увеличивает квоту предприятия, его присутствие в штате не помогает забронировать других. Работодатель, стремящийся сохранить максимальное количество забронированных работников, может начать считать таких людей невыгодными для штатной структуры", – пояснил Федиенко.
По оценке нардепа, изменение порядка расчета квоты может повлиять не только на отдельных работников, но и на работу предприятий. Среди возможных последствий он называет потерю квалифицированных специалистов, увольнения и риск остановки компаний, которые обслуживают объекты критической инфраструктуры.
Отдельно Федиенко обратил внимание на риск дискриминационного отношения к людям, у которых есть законное основание для личной отсрочки, в частности к многодетным родителям и студентам. "Оценивало ли ваше правительство социальные и экономические последствия исключения работников с личной отсрочкой из расчетной базы квоты, в частности риск дискриминационного отношения к многодетным родителям, студентам и другим защищенным категориям?" – спросил депутат.
Бронирование могут сократить: что еще предлагают в Кабмине
Согласно опубликованному народным депутатом Ярославом Железняком ("Голос") проекту, правительство предлагает пересмотреть лимиты бронирования, порядок расчета квоты и процедуру определения критически важных предприятий. Среди основных изменений:
- Снизить лимит бронирования для оборонных и энергетических предприятий со 100% до 85%. Если на предприятии работают 100 военнообязанных, согласно предложенной норме оно сможет забронировать до 85 из них вместо 100 при условии, что сейчас имеет право на полное бронирование.
- Снизить лимит для отдельных коммунальных предприятий с 75% до 60%. Это касается, в частности, предприятий теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также организаций, работающих с бытовыми отходами. Например, при наличии 200 военнообязанных работников доступная квота может сократиться со 150 до 120 человек.
- Создать Координационный центр при Кабмине. Согласно проекту, он должен участвовать в согласовании статуса критически важных предприятий, рассмотрении вопросов о бронировании сверх общего 50-процентного лимита в предусмотренных случаях, а также может рекомендовать отмену уже предоставленного статуса критичности.
- Пересмотреть отраслевые критерии критичности до 20 октября 2026 года. Министерства и областные государственные администрации должны пересмотреть соответствующие требования и согласовать их с новым Координационным центром. Поэтому некоторым предприятиям потенциально придется повторно подтверждать соответствие обновленным критериям.
- Уточнить порядок применения новых лимитов к уже оформленному бронированию. В опубликованном проекте, согласно приведенному описанию, нет четких правил о том, как действовать предприятиям, если количество действующих бронирований будет превышать новые лимиты. Не определен и механизм отбора работников, бронирование которых в таком случае могло бы быть сокращено.
Пока это проект, а не действующие правила. Предложенные ограничения не вступают в силу автоматически, а окончательные последствия будут зависеть от того, примет ли Кабмин документ и в какой редакции.
Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на сентябрь 2026 года в Украине от мобилизации было забронировано около 1,4 млн человек. Больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!