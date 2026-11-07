Сотрудник "Нафтогаза" в Египте получал тысячи долларов и хотел вернуть свои пожертвования на ВСУ: чем закончилось дело

Бывший сотрудник египетского филиала государственной "Нафтогаза" Степан Прокопив пытался через суд взыскать с компании более 6 млн грн. Причиной конфликта стали отчисления 30% его зарплаты на помощь украинским военным. Сотрудник утверждал, что согласился отдавать часть заработка под давлением руководства. Однако суды не нашли доказательств принуждения и отказали ему в удовлетворении иска.

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Как говорится в публикации OBOZ.UA со ссылкой на материалы судебного дела №344/16999/24, Прокопив работал в египетском филиале "Нафтогаза" с апреля 2021 года по декабрь 2022-го. Его зарплата, судя по приблизительным расчетам OBOZ.UA, может составлять около 3750 долларов в месяц, о чем свидетельствует размер отчислений на благотворительность.

В марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ, Прокопив подписал заявление о добровольном перечислении 30% своей зарплаты на помощь Вооруженным силам Украины или гуманитарные нужды.

В результате с марта по июнь 2022 года из заработка сотрудника ежемесячно удерживали по 1125 долларов. Это означает, что его месячная зарплата, из которой производили отчисления, составляла 3750 долларов. В июле размер удержания увеличился до 1431 доллара.

Позже Прокопив заявил, что на самом деле не хотел отдавать часть заработка. По его словам, руководитель египетского филиала "Нафтогаза" Федор Баюк якобы заставил его подписать соответствующее заявление, угрожая не продлить трудовой контракт.

После увольнения сотрудник решил вернуть деньги через суд. Однако сумма иска оказалась значительно больше, чем сами благотворительные отчисления. Требовал более 6 млн грнВ иске к "Нафтогазу" бывший сотрудник требовал:

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5395 долларов – возврат удержанной части зарплаты;

145,5 тыс. долларов – средний заработок за задержку окончательного расчета;

200 тыс. грн – компенсацию морального вреда.

Общая сумма основных имущественных требований составляла около 6,2 млн грн по курсу на момент подачи иска. При этом непосредственно на возврат благотворительных отчислений приходилась лишь небольшая часть требований. Больше всего денег бывший работник хотел получить в качестве компенсации за задержку расчета.

В ходе судебного разбирательства установили, что удержанные средства перечисляли благотворительному фонду "Повернись живим", который помогает украинским военным.

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В то же время работник не смог доказать, что подписал заявление под принуждением. Одних его утверждений об угрозах со стороны руководства оказалось недостаточно.

Ивано-Франковский городской суд отказал в удовлетворении иска. Позже соответствующее решение поддержала апелляционная инстанция.

Прокопив обратился в Верховный Суд, однако и там не добился пересмотра дела в свою пользу.

Это дело также позволило узнать об уровне оплаты труда в зарубежном подразделении государственной компании. Как ранее выяснил OBOZ.UA, миллионные зарплаты получают не только руководители "Нафтогаза", но и отдельные директора его структурных подразделений. В частности, доходы некоторых топ-менеджеров превышали 1 млн грн в месяц.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, средняя зарплата в Украине в октябре 2026 года составляет 31 тыс. грн. В то же время в отдельных профессиях работодатели предлагают более 60 тыс. грн в месяц. Больше всего за год выросли зарплаты альпинистов, авторов и режиссеров.