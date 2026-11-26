Группа компаний "БЛУМІ", которая производит "Сніжну Панду", "Ніжний дотик", Zoo Zoo, Helper и Helper Professional, прекращает производство в Украине из-за российских ударов, уничтоживших предприятие и оборудование. Компания сообщила о пятой атаке, в результате которой люди не пострадали, но производственные мощности оказались непригодными для восстановления.

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О прекращении деятельности сообщила пресс-служба "Сніжної панди". По данным компании, предприятие пережило пять атак, последняя из которых произошла накануне объявления о прекращении производства. В результате ударов были утрачены оборудование и помещения, необходимые для изготовления продукции.

Российские удары уничтожили производственные мощности компании

В компании сообщили, что предыдущие атаки нанесли предприятию значительный ущерб, а последний удар окончательно поставил точку в возможности продолжать производственную деятельность на уничтоженных мощностях. По заявлению производителя, оборудование, оставшееся после обстрелов, не подлежит восстановлению. Именно это стало ключевой причиной решения прекратить производство продукции в Украине.

"Вчера произошла пятая и последняя атака на наше предприятие. Люди не пострадали. Производственное оборудование, к сожалению, не подлежит восстановлению", – сообщили в компании. Предприятие фактически утратило возможность продолжать работу из-за разрушения инфраструктуры. В связи с этим группа компаний "БЛУМІ" приняла решение прекратить производственную деятельность в Украине.

Какие бренды прекращают производство

Решение о прекращении работы касается всех брендов, входящих в группу компаний "БЛУМІ". Среди них – продукция, представленная на украинском рынке в разных категориях. В частности, прекращение производства касается:

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"Сніжна Панда" – бренд бумажной продукции и товаров повседневного использования;

"Нежное прикосновение" – продукция для личной гигиены;

Zoo Zoo – товары для домашних животных;

Helper – бытовая продукция;

Helper Professional – продукция профессионального сегмента.

При этом компания пока сообщила именно о прекращении производства в Украине. В заявлении не приводится информация о дальнейшей судьбе брендов, возможном переносе производственных процессов, возобновлении деятельности на других площадках или смене поставщиков.

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Особое внимание компания обратила на то, что последняя атака стала уже пятой по предприятию. Несмотря на предыдущие удары, производитель продолжал работать, однако очередное уничтожение оборудования сделало дальнейшую деятельность невозможной. В результате последнего обстрела, по сообщению компании, среди людей пострадавших нет. В то же время материальные потери оказались критическими.

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