Более 60 % вынуждены заниматься "выживанием": с какими трудностями сталкиваются украинцы с высшим образованием в Канаде

Вынужденный переезд в Канаду заставил многих украинцев с высшим образованием и многолетним опытом начинать профессиональную жизнь практически с нуля. Исследование показало, что у 58% опрошенных уровень занятости после переезда ухудшился, а улучшить свое положение смогли лишь 8%.

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Авторы исследования проанализировали данные 1429 украинцев, которые после выезда жили и работали за пределами Украины. Материал о результатах опубликовало издание The Conversation, а подробнее о нем написал Yahoo.

Исследователи обратили внимание на то, что дипломы, профессиональные навыки и годы опыта не всегда помогают быстро найти работу соответствующего уровня в новой стране.

Профессиональный шаг назад

После переезда украинцы сталкиваются не только с необходимостью найти работу, но и с трудностями возвращения к своей профессии. Даже если у человека есть многолетний опыт, ему может понадобиться дополнительное обучение, подтверждение диплома или местная сертификация.

Исследователи называют это "парадоксом квалификации". Оказалось, что люди со специализированным или последипломным образованием почти вдвое чаще работали на более низком профессиональном уровне, чем до отъезда, по сравнению с теми, кто имел среднее образование или ниже.

Одна из авторов исследования Анна Диденко из Киево-Могилянской академии обратила внимание на положение специалистов, профессии которых требуют длительного обучения и специальных разрешений на работу.

"Высокообразованные украинцы сталкивались с едва ли не самыми серьёзными профессиональными неудачами после выезда из Украины", — отметила исследовательница.

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По её словам, врачи, потратившие шесть и более лет на обучение и клиническую практику, иногда вынуждены соглашаться на работу, не соответствующую их квалификации. Их дипломы и профессиональные навыки не всегда легко признают в другой стране.

Женщины с детьми

Почти 90% участников исследования составляли женщины. Авторы объясняют это тем, что украинское военное законодательство ограничивает выезд большинства мужчин призывного возраста. В то же время мужчины, принявшие участие в опросе, значительно реже сталкивались со снижением профессионального уровня.

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Одним из важных факторов стали семейные обязанности. Наличие детей или других родственников, нуждающихся в уходе, могло существенно ограничивать возможности для трудоустройства.

Например, матери, самостоятельно воспитывающие детей, не всегда могут посещать вечерние языковые курсы, проходить переподготовку или соглашаться на работу посменно. График работы также должен согласовываться со временем работы детского сада.

На результаты влиял и возраст. Люди до 35 лет чаще восстанавливали или повышали свой профессиональный уровень после переезда. Старшим специалистам могло быть сложнее адаптироваться, поскольку их навыки часто более тесно связаны с конкретной отраслью, должностью или рабочей средой.

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Препятствия для работы

Признание профессиональных квалификаций и знание языка стали одними из главных трудностей для украинцев за рубежом. Однако этим перечень проблем не ограничивается. На возможности трудоустройства также влияют отсутствие зарегистрированного адреса, недостаточное понимание местного рынка труда и необходимость ухаживать за детьми.

Анна Диденко обратила внимание на то, что даже административные процедуры могут создавать серьёзные препятствия для людей, пытающихся вернуться к своей профессии.

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Проблема заключается не только в том, обладает ли человек необходимыми навыками. Важно также, сможет ли он пройти все процедуры, чтобы его образование и опыт были признаны на новом рынке труда.

Больше всего рисковали потерять профессиональный статус высокообразованные женщины среднего возраста, имеющие детей. В то же время результаты зависели не только от количества дипломов, но и от того, насколько легко профессиональные навыки можно применить в Канаде и сколько препятствий возникает при поиске работы.

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Как изменить ситуацию

Исследователи подчеркивают, что поддержка украинцев не должна заканчиваться после первого года пребывания в Канаде. Если человек сначала согласился на любую доступную работу, это не означает, что впоследствии он автоматически сможет вернуться к своей профессии.

По мнению авторов исследования, работодатели могли бы облегчить трудоустройство благодаря нескольким изменениям:

- более понятным описаниям вакансий;

- гибкому графику работы;

- отказу от необязательного требования о постоянном адресе;

- языковой поддержке для работников.

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Исследователи рекомендуют правительству и профессиональным регулирующим органам разрабатывать программы подтверждения квалификаций с учетом потребностей людей, которые подвергаются наибольшему риску потери профессионального статуса. Особое внимание предлагается уделять специалистам с последипломным образованием и создавать ускоренные процедуры признания опыта для регулируемых профессий.

Среди возможных решений — временные или контролируемые профессиональные лицензии, которые могли бы помочь специалистам быстрее вернуться к работе по специальности.

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Помощь с детьми

Соавтор исследования Акиера Биннс, член совета директоров Toronto Centre for Learning & Development, обратила внимание на программы, которые помогают новоприбывшим использовать свои прежние навыки и опыт в Канаде.

В качестве примера она привела программу Immigrant Women Integration Program. Участницы этой программы получают практические навыки, наставничество и возможность приобрести опыт в местных сообществах, что помогает им вернуться к учебе или работе.

Отдельно исследователи предлагают развивать программы ухода за детьми, ориентированные на потребности беженцев. Они могли бы одновременно создавать рабочие места для украинских женщин, в частности бывших учительниц и воспитательниц, и освобождать время для других матерей, которые ищут работу или проходят обучение.

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Такая модель также могла бы обеспечить детям языковую и культурную среду, знакомую их семьям. Для этого, однако, необходимы изменения в правилах профессионального регулирования и ускорение процедур признания квалификаций иностранных педагогов.

Авторы исследования считают, что устранение даже одного барьера может помочь решить сразу несколько проблем. Для Канады это не только вопрос социальной поддержки украинцев, но и возможность более эффективно использовать опыт и квалификацию специалистов, в которых нуждается местный рынок труда.

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