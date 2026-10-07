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Более 18 тысяч украинцев остались без газа после атаки РФ: в Прилуках поврежден газопровод

Дарина Герцева
Дарина Герцева
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Более 18 тысяч украинцев остались без газа после атаки РФ. Иллюстративное фото.
Более 18 тысяч украинцев остались без газа после атаки РФ. Иллюстративное фото. Источник: Коллаж OBOZ.UA. Источник — Сергей Федоренко

В Прилуках в результате ночной российской атаки был поврежден газопровод среднего давления, вследствие чего более 18 тысяч жителей города временно остались без газа, а специалисты "Газмережи" уже проводят аварийно-восстановительные работы. Кроме того, российская ракета разрушила целый подъезд жилого дома, среди жильцов которого были сотрудники Группы "Нафтогаз" – известно о гибели одной сотрудницы, а разбор завалов продолжается.

Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко. Одним из серьезных последствий ночной атаки стало повреждение газовой инфраструктуры Прилук. Под удар попал газопровод среднего давления.

Из-за аварийной ситуации газоснабжение пришлось временно прекратить для более чем 18 тысяч жителей города. На месте уже работают бригады "Газмережи". Их первоочередная задача – проверить поврежденные участки газовой системы и оборудования, локализовать последствия удара и убедиться, что возобновление подачи газа будет безопасным для населения.

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Только после проведения необходимых работ газоснабжение можно будет постепенно восстанавливать. Точные сроки, когда газ вернется во все дома, пока не названы. Они будут зависеть от масштаба повреждений, которые установят специалисты непосредственно во время обследования сетей.

Что означает повреждение газопровода среднего давления

Газопроводы среднего давления являются частью городской газораспределительной системы. По ним газ транспортируется в отдельные районы и объекты, после чего его давление снижается и топливо поступает непосредственно к потребителям.

Поэтому повреждение такого участка может сразу затронуть значительное количество абонентов. В Прилуках последствия ощутили более 18 тысяч человек. После повреждения газовой инфраструктуры восстановить подачу газа простым переключением системы невозможно. Сначала специалистам необходимо обследовать сети, найти все поврежденные участки, провести ремонт и проверить герметичность системы.

Российская ракета разрушила подъезд жилого дома

Последствия ночной атаки не ограничились повреждением газовой инфраструктуры. Российский удар пришелся по жилому дому, в результате атаки был разрушен целый подъезд.

В этом доме, в частности, проживали сотрудники Группы "Нафтогаз". В компании сообщили, что среди погибших есть их коллега. "На данный момент известно об одной погибшей коллеге. Искренние соболезнования родным и близким", – сообщили в Группе "Нафтогаз".

Окончательные последствия удара пока устанавливаются. На месте продолжаются поисково-спасательные работы и разбор разрушенных конструкций. После разрушения подъезда к ликвидации последствий привлекли спасателей, специальную технику и сотрудников местных предприятий.

Предприятия Группы "Нафтогаз", работающие в регионе, также присоединились к поисково-спасательной операции. Они предоставляют необходимую технику и людей, которые помогают расчищать завалы.

Сейчас главной задачей газовиков является проверка всего поврежденного участка сети. После этого станет ясно, какой объем ремонта необходимо провести перед возобновлением газоснабжения. Специалисты работают над тем, чтобы вернуть газ потребителям как можно быстрее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в результате ночной атаки РФ на Киев 7 октября был полностью уничтожен центральный складской хаб "АТЛ Автосервис", через который проходили основные объемы масел, аккумуляторов и автотоваров, а также, по предварительным данным, склад "Днепр-М" со строительными инструментами и оборудованием. "АТЛ Автосервис" продолжает работу благодаря заранее сформированным запасам в магазинах и сервисах, однако предупреждает о временном ограничении ассортимента.

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