Польша все больше зависит украинцев: они – ключевая иностранная рабочая сила в стране

Украинцы являются ключевой иностранной рабочей силой польской экономики. В начале 2026 года в этой стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составило сразу почти 68% всех трудоустроенных иностранцев.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили:

Общее количество иностранных работников при этом превысило 1,1 млн человек.

Это свидетельствует о том, что экономика Польши все больше зависит от рабочей силы.

"Более миллиона иностранных работников – это уже не реакция на временный дефицит кадров, а структурное изменение экономики. Бизнес привык работать в условиях, когда без иностранцев невозможно обеспечить нормальное функционирование производства, логистики, строительства, сферы услуг и сельского хозяйства", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: сами украинцы хорошо интегрированы не только в польский, но и в целом европейский рынок труда. В частности, они:

знают языки;

имеют опыт работы;

не нуждаются в длительной адаптации.

"Для работодателей это означает меньшие затраты на интеграцию по сравнению с привлечением работников из более отдаленных стран", – резюмировали аналитики.

Украинцы зарабатывают значительно больше поляков

В то же время, отмечается, в Польше молодые украинские мужчины (25-34 года) зарабатывают больше на 1 500 злотых, чем местные жители этой же возрастной категории (здесь и далее речь идет о медианной зарплате – т.е., часть значений выше этого показателя, а часть – ниже). В частности:

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украинцы получают 6 800 злотых зарплаты;

поляки – 5 300 злотых.

"Одной из причин этого может быть польское законодательство. Согласно ему лица в возрасте до 26 лет пользуются освобождением от налога на доходы физических лиц в отношении доходов, подпадающих под соответствующую льготу, в пределах установленного годового лимита. Таким образом, при одинаковой ставке брутто (до вычета налогов) работник до 26 лет может получать на руки больше, чем старший коллега. Однако эта норма касается и поляков", – объяснили специалисты.

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Кроме того, подчеркивается, на уровень заработной платы влияет географическое расположение мест работы молодых украинцев. Так:

Украинские работники чаще, чем польские живут и работают в небольших городах или промышленных регионах.

А там уровень концентрации производства выше и физическую работу найти легче.

"Также украинские рабочие более мобильные, чем поляки. Поскольку не привязаны к месту жительства, собственному жилью и т.д.", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, которые ищут работу в Польше, все чаще сталкиваются с непрозрачными условиями трудоустройства. В частности, высокая ставка в вакансии может оказаться значительно ниже при оформлении, часть зарплаты могут привязать к премиям, а проблемы с документами или страховыми взносами человек иногда замечает только через несколько месяцев.