Показания газовых счетчиков по-старому больше не будут принимать: что изменится для украинцев

С 28 ноября 2026 года украинцы больше не смогут передавать показания газовых счетчиков через личный кабинет на my.gas.ua, а основным сервисом станет мобильное приложение "Куб". При этом срок подачи данных остается неизменным – с 1-го по 5-е число каждого месяца, а для тех, у кого нет смартфона, предусмотрены альтернативные способы, в частности SMS, чат-боты и телефонный контакт-центр.

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Об этом говорится на сайте официального поставщика услуг "Нафтогаз". Изменения коснутся бытовых потребителей газа, которые привыкли ежемесячно вносить цифры со счетчиков через веб-сайт. При этом сроки передачи показаний остаются неизменными.

Почему меняется способ передачи показаний газа

Ранее потребители могли воспользоваться личным кабинетом на сайте my.gas.ua, чтобы сообщить актуальные показания газового счетчика. Однако с 28 ноября этот способ перестанет работать для передачи данных. Основным сервисом для выполнения этой операции станет приложение "Куб", которое предлагает "Нафтогаз".

Пользователям нужно будет установить программу на смартфон, авторизоваться и добавить лицевой счет, по которому ведется учет потребления газа. В то же время отказ от старого способа не означает, что украинцы потеряют возможность передавать показания. Для потребителей останутся доступны другие каналы связи, в частности SMS-сообщения, чат-боты и телефонные сервисы.

Таким образом, главное изменение заключается в том, что привычный веб-кабинет больше не будет основным инструментом для передачи показаний. Вместо этого потребителям предлагают перейти на мобильные сервисы или воспользоваться альтернативными способами.

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Как передавать показания газового счетчика через "Куб"

Для тех, кто пользуется смартфоном, основным способом передачи данных станет мобильное приложение "Куб". Скачать его можно через Google Play для устройств на Android или App Store для смартфонов Apple. Чтобы передать показания, нужно выполнить несколько шагов:

загрузить приложение "Куб" на смартфон;

зарегистрироваться по номеру мобильного телефона;

добавить лицевой счет, по которому осуществляется оплата газа;

ввести девятизначный номер лицевого счета, указанный в платежке;

открыть соответствующий раздел для передачи показаний счетчика;

внести актуальные цифры с прибора учета и подтвердить отправку.

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После этого информация должна быть передана для учета потребления газа. Важно не путать номер лицевого счета с цифрами на самом счетчике. Первый используется для идентификации потребителя, тогда как показания прибора учета отражают фактический объем использованного газа.

Также необходимо внимательно проверять введенные данные перед подтверждением. Ошибка в цифрах может привести к некорректному учету потребления.

Когда нужно передавать показания газа

Несмотря на смену сервиса, сроки передачи показаний газовых счетчиков остаются прежними. Украинцам нужно сообщать актуальные данные ежемесячно с 1-го по 5-е число включительно. Именно в этот период потребителям рекомендуют передавать информацию о фактическом потреблении газа.

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Например, показания за ноябрь необходимо передать в установленный период в начале месяца. Если потребитель сделает это с опозданием, объем использованного газа могут определить по среднемесячному плановому показателю. В таком случае сумма в платежке может не соответствовать фактическому потреблению.

Поэтому украинцам стоит заранее проверить, какой способ передачи показаний будет для них доступен после 28 ноября. Особенно это важно для тех, кто долгое время пользовался исключительно личным кабинетом на сайте my.gas.ua.

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Как передать показания газа без смартфона

Украинцы, которые не пользуются смартфонами или не хотят устанавливать мобильное приложение "Куб", смогут передавать показания газовых счетчиков другими способами. Среди альтернативных каналов связи, указанных в материале, есть:

SMS-сообщение – для передачи показаний можно отправить SMS на номер 7104. В сообщении нужно указать девятизначный номер лицевого счета, поставить пробел и вписать актуальные показания счетчика

чат-боты GASUA в Telegram и Viber – через эти сервисы потребители могут передавать данные об использовании газа. Перед началом работы стоит проверить, является ли чат-бот официальным;

телефонный контакт-центр – для передачи информации через автоматическое голосовое меню указаны номера 066-300-2-888, 098-300-2-888 и 093-300-2-888.

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Таким образом, даже после прекращения приема показаний через старый личный кабинет потребители смогут сообщать данные об использовании газа без необходимости устанавливать новую программу. При этом перед использованием альтернативных каналов связи стоит проверить, актуальны ли они, на официальных ресурсах "Нафтогаза".

Что будет, если не передать показания газового счетчика вовремя

Если потребитель не передаст показания газового счетчика с 1-го по 5-е число, объем использованного газа могут определить по среднемесячному плановому показателю. Начисления за газ могут производиться не по фактическим цифрам прибора учета, а по расчетным данным. Из-за этого сумма в квитанции может отличаться от стоимости реально потребленного газа.

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Например, если домохозяйство использовало меньше газа, чем предполагает среднемесячный показатель, начисления могут оказаться выше фактического потребления. Если же объем использования был выше, расчетная сумма может быть меньше.

Поэтому потребителям рекомендуют не пропускать установленные сроки передачи данных и по возможности сохранять подтверждение их отправки. Важно также помнить, что даже если в течение месяца газом не пользовались, показания счетчика все равно нужно передать. В таком случае следует сообщить те же цифры, что и в предыдущем месяце.

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Можно ли передавать показания газа за родственников

Украинцы могут помогать родственникам передавать показания газовых счетчиков, в частности пожилым людям, которые не пользуются мобильными приложениями или испытывают трудности с онлайн-сервисами. Для этого можно использовать доступные цифровые каналы и добавлять несколько лицевых счетов, если такая возможность предусмотрена соответствующим сервисом.

Например, дети могут передавать показания газовых счетчиков за родителей, которые проживают по другому адресу. Отмечается, что это позволяет контролировать своевременность подачи данных и помогать родственникам избегать ошибок в начислениях. При этом важно правильно указывать номер лицевого счета каждого потребителя и актуальные цифры с соответствующего счетчика.

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