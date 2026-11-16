Поиграть "за выпивку" или посмотреть за 100 грн: украинцы активно ищут компаньонов для прохождения GTA 6
Серия компьютерных игр GTA (Grand Theft Auto) считается настолько культовой, что украинцы продают другим людям возможность даже просто посмотреть, как они играют в шестую часть GTA, которая выйдет 19 ноября. Цены за "билеты", правда, от 50 до 100 гривен.
Об этом свидетельствуют объявления на OLX. Например, продавец из Ивано-Франковска предлагает пройти GTA 6 вместе с компанией у него дома. Причем платить он предлагает по договоренности или даже алкоголем.
Зато некоторые другие продавцы предлагают окружающим только роль зрителей – только смотреть, комментировать чужую игру и обсуждать игровые ситуации. Впрочем, некоторые все же готовы поделиться контроллером, но только за дополнительную плату.
Зато в объявлениях можно встретить даже специальные условия. Например, скидки для участников боевых действий и детей.
Также есть возможность полноценно поиграть самому и даже ни с кем не делиться. Для этого можно арендовать консоль PlayStation уже с установленной игрой на срок от одного дня (1000 грн) до недели (2500 грн).
Что известно о GTA 6
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Платформы и формат издания
Новая игра студии Rockstar Games выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S в цифровом и физическом форматах. При этом разработчики подтвердили, что даже в коробке с физическим изданием вместо диска будет код для загрузки.
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Предзаказ и цены
Предзаказы открылись 25 июня в 00:00 по киевскому времени. По данным The Verge, стандартное издание стоит 79,99 доллара, а расширенное Ultimate Edition – 99,99 доллара.
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Даты рассылки и релиза
Физические копии начали отправлять с 12 ноября, чтобы игроки могли заранее загрузить игру перед полноценным релизом, запланированным на 19 ноября.
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Бонус за раннюю покупку
Все, кто оформит предзаказ или купит игру до 20 ноября, получат набор Vintage Vice City Pack с отсылкой к классической GTA: Vice City 2002 года. В него входят автомобиль ’55 Vapid Stanier с гаражом, одежда, прически и скин для оружия.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине мошенники начали выдавать себя за покупателей, сообщать о якобы оплаченной "OLX Доставке" и отправлять продавцам фишинговые ссылки для кражи данных банковских карт и кодов подтверждения. Однако настоящую информацию об оформленной доставке нужно проверять только в личном кабинете, а CVV-код и одноразовые банковские коды нельзя сообщать посторонним лицам.