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Поиграть "за выпивку" или посмотреть за 100 грн: украинцы активно ищут компаньонов для прохождения GTA 6

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
459
В Украине предлагают платить за просмотр игры GTA 6
В Украине предлагают платить за просмотр игры GTA 6. Источник: OLX

Серия компьютерных игр GTA (Grand Theft Auto) считается настолько культовой, что украинцы продают другим людям возможность даже просто посмотреть, как они играют в шестую часть GTA, которая выйдет 19 ноября. Цены за "билеты", правда, от 50 до 100 гривен.

Об этом свидетельствуют объявления на OLX. Например, продавец из Ивано-Франковска предлагает пройти GTA 6 вместе с компанией у него дома. Причем платить он предлагает по договоренности или даже алкоголем.

Объявление на OLX

Объявление на OLX. Источник: OLX

Зато некоторые другие продавцы предлагают окружающим только роль зрителей – только смотреть, комментировать чужую игру и обсуждать игровые ситуации. Впрочем, некоторые все же готовы поделиться контроллером, но только за дополнительную плату.

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Скидки для участников боевых действий

Скидки для участников боевых действий. Источник: OLX

Зато в объявлениях можно встретить даже специальные условия. Например, скидки для участников боевых действий и детей.

Детям предлагают скидки

Детям предлагают скидки. Источник: OLX

Также есть возможность полноценно поиграть самому и даже ни с кем не делиться. Для этого можно арендовать консоль PlayStation уже с установленной игрой на срок от одного дня (1000 грн) до недели (2500 грн).

Объявление об аренде

Объявление об аренде. Источник: OLX

Что известно о GTA 6

  • Платформы и формат издания

Новая игра студии Rockstar Games выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S в цифровом и физическом форматах. При этом разработчики подтвердили, что даже в коробке с физическим изданием вместо диска будет код для загрузки.

  • Предзаказ и цены

Предзаказы открылись 25 июня в 00:00 по киевскому времени. По данным The Verge, стандартное издание стоит 79,99 доллара, а расширенное Ultimate Edition – 99,99 доллара.

  • Даты рассылки и релиза

Физические копии начали отправлять с 12 ноября, чтобы игроки могли заранее загрузить игру перед полноценным релизом, запланированным на 19 ноября.

  • Бонус за раннюю покупку

Все, кто оформит предзаказ или купит игру до 20 ноября, получат набор Vintage Vice City Pack с отсылкой к классической GTA: Vice City 2002 года. В него входят автомобиль ’55 Vapid Stanier с гаражом, одежда, прически и скин для оружия.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине мошенники начали выдавать себя за покупателей, сообщать о якобы оплаченной "OLX Доставке" и отправлять продавцам фишинговые ссылки для кражи данных банковских карт и кодов подтверждения. Однако настоящую информацию об оформленной доставке нужно проверять только в личном кабинете, а CVV-код и одноразовые банковские коды нельзя сообщать посторонним лицам.

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