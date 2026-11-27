Украинский рынок электронных сигарет оказался в парадоксальной ситуации. Государство усиливает ограничения на оборот вейпов, запрещает ароматизированные жидкости и компоненты для самозамесов – но нелегальный сегмент не просто сохраняется, а фактически доминирует. По данным Kantar, 93,3% продукции имеют признаки несоответствия законодательству. При этом торговля ведется как в обычных магазинах, так и в интернете.

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Таким образом, можно констатировать: запреты не остановили теневую торговлю, а лишь обозначили новые способы обхода правил. Более того, под видом легальной CBD-продукции (содержит каннабидиол – вещество, которое получают из растения конопли и которое не имеет выраженного психоактивного эффекта) покупателям предлагают устройства с наркотическими веществами.

OBOZ.UA проанализировал судебные дела, чтобы выяснить, как работает этот сегмент и что именно продают покупателям под видом легальной продукции. О том, насколько разнообразными стали схемы нелегального производства и сбыта, читайте в материале.

Как работает теневая индустрия

В целом же в Украине вейпы – это уже давно не просто электронные сигареты. За ними маскируется целый теневой рынок: одни торгуют контрафактными устройствами и жидкостями, другие – продают "курилки" с наркотическим экстрактом каннабиса. Есть и те, кто вообще обустраивает подпольные производства и самостоятельно смешивает жидкости, о реальном составе и качестве которых покупатели могут ничего не знать.

И это подтверждают судебные материалы: реестры пестрят историями о продаже вейпов с каннабисом, торговле нелегальной продукцией через Telegram и подпольном производстве жидкостей на миллионы гривен. Мы проанализировали судебные решения, чтобы проследить, как работают эти схемы и кто зарабатывает на таком бизнесе.

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Дело № 607/20806/26 – продажа вейпов с экстрактом каннабиса под видом CBD-продукции.

В Тернополе администратор CBD-бара продавал вейпы с экстрактом каннабиса, которые позиционировались как CBD-продукция. По данным следствия, клиенты могли заказать такие устройства через сайт заведения или по телефону, а получали их непосредственно в баре. За один вейп просили 3 000 грн.

Однако во время трех контрольных закупок правоохранители приобрели вейпы, которые фактически содержали наркотический экстракт каннабиса. В частности, экспертиза подтвердила, что под видом обычных вейп-устройств продавали продукцию с наркотическим веществом. Подозреваемого взяли под стражу с альтернативой в виде залога.

Главные истории дня

Дело № 176/2557/25 – военнослужащий купил через Telegram вейп с каннабисом.

Военнослужащий заказал через Telegram вейп с экстрактом каннабиса. За товар он перевел 2000 гривен на банковский счет неустановленного лица. Продавец отправил заказ через "Нову пошту".

Экспертиза установила, что масса наркотического средства в CBD-вейпе (электронном устройстве для испарения жидкости или масла, содержащего каннабидиол) в пересчете на сухое вещество составила 1,282 грамма. Суд признал виновным самого военнослужащего и оштрафовал его на 17 000 грн.

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Дело № 760/28218/25 – продажа нелегальных электронных сигарет и жидкостей через Telegram.

В Киеве трое мужчин продавали одноразовые электронные сигареты и жидкости к ним, не соответствовавшие требованиям украинского законодательства. Товар закупали оптом через Telegram, а затем перепродавали дороже через собственные каналы и сайты. Схема работала как минимум с июля 2024 года. Заказы отправляли "Новой почтой" или доставляли сами.

У каждого была своя роль: один закупал товар и общался с покупателями, двое других занимались сайтами, рекламой и доставкой. Электронные сигареты хранили в арендованной двухкомнатной квартире. Покупатели переводили деньги на личные счета продавцов и счета "ФОП".

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Правоохранители провели две контрольные закупки – на 12 500 и 3 000 гривен. Экспертиза показала, что сигареты нельзя продавать в Украине из-за несоответствующей маркировки. Во время обыска квартиры 25 мая 2025 года нашли крупную партию продукции, в том числе Elfbar, Lost Mary, Chaser и Vaporesso.

По решению суда фигурантов дела оштрафовали. А товар уничтожили.

Дело № 465/670/26 – продажа нелегальных жидкостей для электронных сигарет без акциза.

В магазине электронных сигарет во Львове продавали жидкости для вейпов без акцизных марок. Товар закупали у неустановленных поставщиков, доставляли все той же "Новой почтой", а затем фасовали и продавали покупателям.

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Суд назначил фигуранту штраф в размере 85 000 грн. А изъятый товар постановил конфисковать и уничтожить.

Дело № 127/36839/26 – о подпольном производстве жидкостей для вейпов.

В Виннице почти полтора года работало подпольное производство жидкостей для электронных сигарет Marvellous Brew. Бизнес организовал владелец торговой марки, собравший команду из четырех человек. Одни смешивали компоненты и разливали жидкость по флаконам, другие занимались доставкой и продажами. Заказы принимали через "ФОП" одного из участников группы.

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Готовую продукцию хранили в гаражах, а производили в арендованном помещении в Виннице. В декабре 2025 года во время обысков правоохранители нашли жидкости, сырье, оборудование, флаконы и упаковку. Экспертиза подтвердила, что изъятые жидкости относятся к подакцизным товарам. По подсчетам следствия, за 2024-2025 годы участники продали такой продукции на сумму более 19,1 млн грн. Суд назначил одному из участников группы залог в размере 66 560 грн.

Скрытая империя

Как видно, теневой рынок вейпов в Украине уже давно превратился в масштабную индустрию с собственным производством, поставками, складами, каналами сбыта, рекламой и логистикой. Его участники используют сайты и интернет-каналы для продаж, арендованные помещения – для производства и хранения, банковские счета и "ФОП" – для расчетов, а почтовых операторов – для доставки товара. По организации это уже полноценный бизнес, который работает за пределами легального рынка.

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Показательно и то, насколько легко в этой среде пересекаются разные виды нелегальной продукции. Наряду с жидкостями без акциза и товарами с проблемной маркировкой появляются вейпы с экстрактом каннабиса, которые продают под видом CBD-продукции. То есть под видом легальных "курилок" украинцам продают фактически наркотик.

И самое страшное: покупателям не нужно прилагать никаких усилий, чтобы совершить покупку. Для этого достаточно лишь найти товар в интернете – что будет просто, учитывая, что продавцы особенно и не "шифруются", – перевести деньги и получить посылку.

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И именно поэтому теневой рынок вейпов способен постоянно расширяться и восстанавливаться – после разоблачения отдельных его участников. Ведь, в отличие от легальных игроков, ему не приходится строить собственную экономику с нуля – он просто использует то, что уже существует для легального бизнеса:

Интернет дает доступ к покупателям.

Платежные системы позволяют получать деньги.

Арендованные помещения могут превратиться в производственную базу.

Почта – обеспечить доставку по стране.

Именно поэтому отдельные изъятия и приговоры не обязательно надолго меняют ситуацию. Ведь если новый продавец может легко найти поставки, помещение, клиентов, способ принимать оплату и доставлять товар – на месте закрытой схемы быстро возникает новая. И тогда борьба с теневым рынком превращается в постоянное преследование отдельных людей, тогда как сама модель продолжает воспроизводиться.

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Как вывести "вейперов" на чистую воду

Так что же делать? Ведь очевидно, что в системе, которая делает возможным существование теневого рынка. Однако проблема в том, что ответственность за контроль распределена между несколькими органами, но в результате каждый видит лишь свою часть цепочки:

Налоговая служба должна устанавливать, что фактически продается под видом разрешенных компонентов, уплачиваются ли налоги и акциз, фискализируются ли продажи и есть ли необходимые лицензии.

Госпродпотребслужба – проверять состав, маркировку, упаковку и достоверность информации для покупателя. Национальная полиция – давать процессуальную оценку зафиксированным правонарушениям.

БЭБ – устанавливать поставщиков, каналы ввоза сырья, производителей, финансовые потоки и тех, кто получает основную прибыль.

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С другой стороны, эти органы не только могут, но и должны сотрудничать для эффективной борьбы с нелегальным рынком "курилок". И здесь к ним уже прямой вопрос: почему этого не происходит на действительно эффективном уровне?

Иначе новые ограничения лишь будут углублять разрыв между легальным и теневым рынком. Первый будет нести расходы на соблюдение правил, а второй – зарабатывать на их обходе.

В следующих материалах OBOZ.UA обнародуетрезультаты лабораторного исследования приобретенных смесей на содержание никотина и тяжелых металлов. А расскажет, сколько денег "вейперы" фактически крадут из бюджета страны.