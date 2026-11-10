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Подростки могут закупать "курилки" в промышленных масштабах: продавцов вейпов через Telegram никто не контролирует

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
126
Подростки могут закупать "курилки" в промышленных масштабах
Подростки могут закупать "курилки" в промышленных масштабах

Из-за отсутствия надлежащего контроля украинские подростки могут закупать ароматизированные жидкости для электронных сигарет промышленными партиями – в частности, через Telegram. При чем, стоить это будет сравнительно недорого. Результатом же этого может быть усиленное распространение "курилок" среди несовершеннолетних – ведь их дешевизна и доступность могут соблазнить подростков открыть опасный "бизнес". К примеру, запустить торговлю "вейпами" среди сверстников.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Его авторы отмечают: один из ресурсов в Telegram предлагает партию из 200 единиц жидкости по цене 60 грн/штука.

"Что, учитывая розничную цену в магазинах свыше 300 грн, может соблазнить подростков открыть опасный "бизнес" – скажем, торговать "курилками" в школе. Как когда-то было с обычными сигаретами", – конствтируют аналитики.

Несовершеннолетние могут закупать вейпы чуть ли не промышленными партиями

Несовершеннолетние могут закупать вейпы чуть ли не промышленными партиями. Источник: MintDropLab

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В то же время, отмечают они, правоохранители практически никак не реагируют на ситуацию. Поскольку несмотря на то, что найти подобніе ресурсы, к примеру в Instagram и Telegram, их деятельность не прекращают.

"Если такие магазины могут найти подростки – что мешает сделать это им? И почему этого до сих пор не сделали? А ведь получается, что "под носом" у правоохранителей происходят вопиющие нарушения, а они просто никак на это не реагируют", – резюмировали аналитики.

Взрослые украинцы "травят" подростков

В то же время, в Украине действует строгий законодательный запрет на продажу табачных изделий и электронных сигарет и жидкостей лицам до 18 лет. Однако ограничения существуют только на бумаге – огромная теневая инфраструктура сбыта охватывает более 93% рынка, а подростки могут свободно покупать "электронки" даже в физических магазинах. Используется же для этого, главным образом, 2 схемы, одна из которых состоит в помощи взрослых несовершеннолетним в покупке "курило".

Как объяснили аналитики Telegraf, в крупных супермаркетах или брендовых островках в ТРЦ документы проверяют гораздо строже, поэтому туда подростки стараются не соваться. Однако они обходят этот барьер в одну минуту, привлекая взрослых.

"Я просто прошу человека, который проходит мимо, говорю, что мне нужно купить, и мне покупают. В основном без проблем", – рассказали журналистам одна из курящих несовершеннолетних.

При этом сами взрослые, констатируется, абсолютно толерантно относятся к просьбам детей. И "спокойно покупают им химическую отраву".

Суть другой схемы состоит в т.н. "немом согласии" самих точек продажи в реализации подросткам "курилок". Т.е.:

  • Подростки четко знают места, где продавцы никогда не спрашивают документы.
  • Такими местами преимущественно являются мелкие уличные киоски.

"Продают нормально, паспорт не спрашивают вообще... Продавец просто молча берет деньги у ребенка и выдает товар", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Более 93% украинского рынка электронных сигарет и жидкостей для них находятся в тени. При этом в вейп-шопах вместо готовых ароматизированных жидкостей покупателям массово предлагают отдельные компоненты для так называемых "самозамесов". Таким образом, торговцы, вероятно, пытаются обойти действующие ограничения – под видом того, что "цельный" продукт не продают.

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