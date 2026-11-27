Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования обратился к премьер-министру Сергею Корецкому с просьбой провести в декабре 2026 года внеплановые проверки продавцов электронных сигарет, жидкостей для них и никотина. Проверки предлагают поручить Госпродпотребслужбе совместно с Бюро экономической безопасности.

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Обращение подготовили по итогам совещания 26 ноября. В нем приняли участие народные депутаты, представители Минздрава, Нацполиции, Бюро экономической безопасности, налоговой, таможни и Госпродпотребслужбы. Они обсудили продажу электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей с характерным вкусом или запахом.

"Участники совещания единогласно констатировали, что масштаб проблемы подросткового употребления электронных сигарет в Украине достиг критического уровня", – говорится в обращении комитета, которое есть в распоряжении OBOZ.UA.

По данным исследования ESPAD, на которое ссылается комитет, в 2024 году 23,9% опрошенных в Украине подростков в возрасте 14-17 лет пользовались электронными сигаретами в течение 30 дней перед опросом. В 2019 году таких было 11,7%. За пять лет этот показатель вырос более чем вдвое.

В комитете отмечают, что электронные сигареты, заправочные контейнеры и жидкости с характерным вкусом или запахом массово продают в магазинах и через интернет, несмотря на запрет вводить их в оборот. По данным комитета, соответствующие проверки не проводят с 2022 года из-за моратория, введенного на время военного положения.

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В обращении отдельно говорится о продаже сырья для жидкостей и никотина. Как отмечает комитет, запрет распространяется как на розничную продажу этих компонентов, так и на их бесплатное распространение – отдельно или в наборах.

По оценке комитета, приостановка проверок не позволяет Госпродпотребслужбе выявлять и пресекать нарушения. Именно этот орган уполномочен контролировать, соблюдают ли продавцы требования законодательства в этой сфере.

Комитет просит премьер-министра поручить ведомствам "осуществить в течение декабря 2026 года внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля)". В обращении пока идет речь о предложении провести проверки.

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Продавцов вейпов через Telegram никто не контролирует

В целом же, отмечали аналитики ранее, из-за отсутствия надлежащего контроля украинские закупать ароматизированные жидкости для электронных сигарет могут даже подростки – в частности, через Telegram. При чем, стоить это будет сравнительно недорого – один из ресурсов в Telegram предлагает партию из 200 единиц жидкости по цене 60 грн/штука.

"Что, учитывая розничную цену в магазинах свыше 300 грн, может соблазнить подростков открыть опасный "бизнес" – скажем, торговать "курилками" в школе. Как когда-то было с обычными сигаретами", – говорится в материале.

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В то же время, отмечают его авторы, правоохранители практически никак не реагируют на ситуацию. Поскольку несмотря на то, что найти подобные ресурсы, к примеру в Instagram и Telegram, их деятельность не прекращают.

"Если такие магазины могут найти подростки – что мешает сделать это им? И почему этого до сих пор не сделали? А ведь получается, что "под носом" у правоохранителей происходят вопиющие нарушения, а они просто никак на это не реагируют", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, нелегальный рынок электронных сигарет в Украине фактически остается вне надлежащего контроля правоохранителей и налоговой службы. В частности, по данным медиа, Нацполиция не ведет отдельную статистику незаконного оборота вейпов, а Государственная налоговая служба (ГНС) объединяет показатели проверок электронных сигарет, табака и алкоголя, не разграничивая нарушения по видам продукции.