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Philip Morris внедрила в Украине цифровую систему обслуживания на базе ИИ: как это работает

Мария ШевчукМария Шевчук
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Philip Morris внедрила в Украине цифровую систему обслуживания на базе ИИ: как это работает
Украина с точки зрения цифровизации опережает многие другие рынки. Источник: Philip Morris

2,8 млн обращений от потребителей и почти миллион доставок в год обрабатывает Philip Morris в Украине. Такую инфраструктуру компания построила за 7 лет практически с нуля в рамках изменения стратегии перехода от сигарет к новой категории продукта – электронным системам нагревания табака.

Об этом рассказал генеральный директор компании Артем Коник во время конференции TECHNOVATION, которая прошла в Киеве.

"PhilipMorris работает в отрасли, которая исторически была достаточно консервативной, но сегодня мы проходим масштабную технологическую трансформацию. Ежегодно в Украине наш контакт-центр и чаты обрабатывают около 2,8 млн обращений и контактов с потребителями, а сервисы обеспечивают почти миллион доставок. Мы активно используем искусственный интеллект, который помогает не только реагировать на проблемы потребителей, но и прогнозировать их потребности. Это позволяет нам повышать качество сервиса и снижать нагрузку на команды", – сказал он.

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По его словам, контакт-центр и чаты компании общаются с каждым потребителем в формате one-to-one. Чтобы управлять такими объемами информации и понимать, что происходит, компания использует анализ данных и искусственный интеллект.

"У нас не было никакого опыта в цифровизации. Сейчас же мы работаем с большими системами данных и даже в определенной степени можем прогнозировать будущее: знаем, когда потребителю нужно заменить устройство или когда могут возникнуть проблемы", – отметил спикер.

Отдельным направлением работы стало создание цифровой экосистемы для торговых партнеров компании. Через мобильное приложение компания поддерживает прямую связь с более чем 25 тыс. ритейлеров. Это позволяет оперативно взаимодействовать с ними: отправлять сообщения, рассказывать о продукте и предоставлять соответствующий сервис.

"И это работает. Мы видим, что у нас есть инфраструктура, которая позволяет достаточно быстро выстраивать коммуникационные потоки в Украине. Такого не было еще 5-7 лет назад, этого в принципе не существовало", – отметил Артем Коник.

Мобильное приложение позволяет обеспечивать одинаковый уровень сервиса для торговых точек в разных условиях работы – как в Харьковской области вблизи линии фронта, так и во Львове. По словам гендиректора, это создает возможности для бизнеса.

"В условиях войны цифровизация стала еще и инструментом безопасности. Благодаря цифровым платформам мы продолжаем сотрудничать с торговыми партнерами даже в прифронтовых регионах, где физическое присутствие наших сотрудников ограничено или опасно. А автоматизированный мониторинг выкладки продукции в торговых точках с помощью камер позволяет сократить количество выездов персонала. Поэтому для нас инновации – это не только эффективность, но и безопасность людей и непрерывность бизнеса", – отметил генеральный директор компании", – пояснил гендиректор Philip Morris в Украине.

Артем Коник убежден: Украина с точки зрения цифровизации опережает многие другие рынки. И это делает украинское подразделение международной корпорации лидером среди других стран.

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