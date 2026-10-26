Пенсионерам в Украине предлагают спецтариф на мобильную связь: какова цена и условия

Цены на мобильную связь в Украине приблизились к европейским. Однако, чтобы пожилые родственники могли поддерживать связь со своей семьей, оператор Vodafone предлагает акционный тариф POVAGA с фиксированной абонплатой 200 гривен в месяц.

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Об этом сообщили на сайте компании. Одна из особенностей такого пакета – возможность зафиксировать стоимость связи на целый год.

Условия подключения акционного тарифа Vodafone

Следует сразу отметить, что подключить такой пакет можно временно – до 31 октября 2026 года. Его главные преимущества и условия таковы:

стоимость связи фиксируется на уровне 200 грн/мес и не будет меняться п ротяжении 12 месяцев после подключения ;

и не будет меняться п ; тариф оформляется на контрактной основе в рамках линейки Flexx GO ;

; также воспользоваться акцией могут абоненты других операторов через услугу переноса номера (MNP).

Требования к абонентам

Возраст абонента должен составлять от 55 лет (при оформлении оператор проверяет данные о возрасте).

(при оформлении оператор проверяет данные о возрасте). Подача заявки на перенос номера в Vodafone (или заключение контракта).

Пополнение счета на сумму первой абонплаты (200 гривен).

Предложение является разовым.

После выполнения этих условий специальный тарифный пакет активируется автоматически.

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Что предлагают другие операторы

"Київстар". Тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт".

Стоимость: 220 грн/мес.

220 грн/мес. Для кого: лица в возрасте от 60 лет и люди с инвалидностью.

лица в возрасте от 60 лет и люди с инвалидностью. Наполнение: 10 ГБ мобильного интернета (из них 8 ГБ в роуминге), безлимитные звонки внутри сети, 100 минут на другие сети Украины, 100 SMS, "Київстар ТБ Легкий" и домашний интернет до 100 Мбит/с.

lifecell. Тариф "Турбота".

Стоимость: 190 грн/мес (цена зафиксирована до конца 2027 года).

190 грн/мес (цена зафиксирована до конца 2027 года). Для кого: абоненты в возрасте от 55 лет.

абоненты в возрасте от 55 лет. Наполнение: 20 ГБ интернета, безлимит внутри сети оператора, 1000 минут по Украине и безлимитный трафик на самые популярные сервисы и соцсети (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook и т. д.).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Vodafone советуют не считать высокой стоимость мобильного тарифа в 400 грн, ведь украинцы могут тратить больше денег, например, на кофе. В то же время там признают: тарифы приносят компании реальную прибыль, однако без этого, утверждают, оператор не смог бы обеспечивать связь во время блэкаутов.

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