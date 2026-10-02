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Павел Чикликчи: самый ценный актив бизнеса – команда, которая умеет принимать быстрые решения

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read2 мин
icon 2,3 т.
Павел Чикликчи: самый ценный актив бизнеса – команда, которая умеет принимать быстрые решения
Технология становится конкурентным преимуществом в руках тех, кто знает, как ею пользоваться. Источник: iStockphoto/gremlin

ИТ-инвестор и предприниматель Павел Чикликчи, владелец ООО "Олл Сити Геймс" (бренд Slot City), рассказал, по каким критериям он оценивает долгосрочную ценность бизнеса. Главными из них он называет сильную команду, отлаженные процессы и готовность компании к масштабированию.

Как сообщается в материале Liga.net, наибольшую ценность, по мнению Павла Чикликчи, представляет культура компании: быстрые и ответственные решения, спокойное отношение к изменениям и умение проходить через них без потери темпа:

Павел Чикликчи: самый ценный актив бизнеса – команда, которая умеет принимать быстрые решения

Павел Чикликчи. Источник: личный архив

"Технология становится конкурентным преимуществом в руках людей, которые знают, что с ней делать. Без такой команды даже самая лучшая платформа остается дорогостоящим активом без будущего".
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Павел Чикликчи

ИТ-инвестор и предприниматель

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Второй ключевой критерий для инвестора – способность бизнеса расти и сохранять управляемость. Настоящую ценность представляет компания, чья внутренняя структура выдерживает стремительный рост. Павел Чикликчи объясняет, на что обращает внимание при анализе: "Меня интересует, насколько процессы построены так, чтобы десятикратный рост не требовал десятикратного увеличения хаоса. Я смотрю, насколько решения опираются на данные и заложена ли в бизнес технологическая основа с запасом прочности, ведь зрелая компания просчитывает нагрузку заранее, еще до того, как она возникает".

На сами технологии инвестор смотрит реалистично. Прорывная разработка, которой еще нет на рынке, дает компании фору. Базовые инструменты сегодня доступны почти каждому, поэтому современный стек стал отраслевой нормой. Реальное преимущество между игроками рынка, по словам Павла Чикликчи, формирует умение превращать технологии в управленческие решения: "Данные становятся ценностью в руках команды, которая на их основе действует быстрее и точнее конкурентов".

Павел Чикликчи убежден, что технологии и в дальнейшем будут оставаться одной из главных движущих сил развития – они открывают новые рынки, трансформируют бизнес-модели и ускоряют масштабирование. Но самое сильное конкурентное преимущество он связывает с командой, которая превращает технологии в эффективные процессы, управленческие решения и долгосрочную ценность.

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