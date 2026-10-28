Овощи, мясо и крупы для ВСУ: какие продукты чаще всего заказывали в "ускоренном режиме"

За два года через DOT-Chain Food (цифровую систему заказа и поставки продуктов для армии) для ВСУ и ГССТ (Государственной специальной службы транспорта) поставили 1,35 млн тонн продуктов, больше всего заказывали овощи – 335,8 тыс. тонн, а также мясо и мясопродукты – 227,3 тыс. тонн. Благодаря цифровизации цикл обеспечения сократился вчетверо, а оформление расходной накладной вместо двух часов теперь занимает в среднем 15 минут.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины. DOT-Chain Food создали для организации взаимодействия между воинскими частями, Агентством оборонных закупок ДОТ и поставщиками продуктов. Система охватывает процессы обеспечения питанием после заключения контрактов с поставщиками по результатам торгов на электронной площадке Prozorro.

Как DOT-Chain Food изменила поставки продуктов в армию

До внедрения системы значительная часть документооборота велась на бумаге. Военным и поставщикам приходилось оформлять документы, передавать их физически, подписывать акты и составлять рекламации в случае нарушений при поставках.

Переход на цифровой формат позволил объединить эти процессы в одной системе. Теперь документы создают онлайн с помощью готовых шаблонов и выпадающих списков, а обмен информацией между участниками происходит непосредственно на платформе. Масштаб документооборота демонстрируют показатели за два года работы: каждую неделю в DOT-Chain Food формируют более 45 тыс. документов, а всего за это время оформили 1,9 млн расходных накладных, которые подтверждают поставки продуктов.

Раньше поставщик готовил одну накладную в трех бумажных экземплярах, а военнослужащий мог тратить на работу с ней до двух часов. Теперь оформление, сверка и подписание такого документа занимают в среднем 15 минут. По словам исполняющего обязанности директора Агентства оборонных закупок ДОТ Артема Романюкова, цифровые инструменты не только ускоряют работу с документами, но и позволяют отслеживать актуальные данные об объемах и динамике поставок продуктов в режиме реального времени.

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Заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник отметил, что автоматизация помогает снизить административную нагрузку на военных, обеспечивает лучший доступ к данным и усиливает контроль над процессами. По его словам, это один из шагов к сокращению бумажного документооборота в войсках.

Какие продукты чаще всего заказывали для ВСУ

За два года через DOT-Chain Food поставили 1,35 млн тонн продуктов питания. Наибольшие объемы заказов пришлись на овощи, мясо и мясопродукты, а также хлебобулочные изделия и муку. По данным системы, распределение по основным категориям выглядит так:

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овощи – 335,8 тыс. тонн;

мясо и мясопродукты – 227,3 тыс. тонн;

хлеб, хлебобулочные изделия и мука – 139,8 тыс. тонн;

фрукты, ягоды и орехи – 76 тыс. тонн;

крупы – 74 тыс. тонн.

Эти категории составляют значительную часть общего объема поставок. При этом каталог, доступный военным для заказа через DOT-Chain Food, насчитывает более 300 наименований продуктов. Отмечается, что это позволяет формировать заявки в соответствии с потребностями подразделений и доступным ассортиментом.

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Как военные заказывают питание через систему

Процесс начинается с воинской части. Ответственный за продовольственное обеспечение формирует еженедельную заявку, выбирая необходимые продукты из электронного каталога. Контракты на поставку этих позиций Агенция оборонных закупок ДОТ заключает заранее с поставщиками, участвующими в соответствующих закупках.

После подачи заявки логист Агенции на ее основе создает заказ в системе и передает его поставщику. Тот приступает к выполнению заказа, а воинская часть при необходимости может инициировать корректировку. Перед отгрузкой продуктов оформляют расходную накладную.

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Она позволяет подразделению заранее спланировать приемку товара. После этого на основании совокупности накладных за определенный период формируют акты выполненных работ. Их подписывают участники процесса, а документы становятся основанием для оплаты поставщику.

Таким образом, DOT-Chain Food охватывает весь цикл обеспечения – от формирования потребности до завершения расчетов. Вместо физической передачи бумаг участники работают с документами в электронном формате, что сокращает время на их подготовку, проверку и согласование.

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Как система помогает контролировать поставщиков

Отдельный инструмент DOT-Chain Food – механизм автоматических рекламаций. Он предназначен для оформления претензий, если поставщик нарушает договорные обязательства, в частности не обеспечивает полный объем заказа или не соблюдает сроки доставки.

В таких случаях система автоматически формирует отчет о выявленных нарушениях и рассчитывает сумму штрафных санкций. Уполномоченному лицу воинской части нужно проверить сформированный документ, при необходимости добавить комментарии и подписать его. Автоматизация этого этапа позволяет унифицировать оформление претензий и сократить объем ручной работы. При этом электронный формат облегчает контроль за соблюдением условий договоров и фиксацию нарушений.

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Еще одно преимущество цифровой системы – доступ к актуальной информации о поставках. Данные об объемах и динамике поставок доступны Агентству в режиме реального времени, что помогает отслеживать выполнение заказов и видеть состояние процесса обеспечения.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, до конца осени в Украине могут подорожать основные продукты питания – в некоторых категориях цены вырастут до 20%. Больше всего это может затронуть молочную продукцию, овощи и хлеб. Среди причин – сезонные расходы на хранение, переход на импорт отдельных товаров и работа генераторов из-за перебоев с электроснабжением.