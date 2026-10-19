Ощадбанк будет списывать со счетов украинцев по 150 грн уже с 1 ноября: кого коснутся новые правила

С 1 ноября 2026 года Ощадбанк повысит до 150 грн стоимость обслуживания неактивных текущих счетов без платежной карты, поэтому новый тариф не будет автоматически распространяться на всех владельцев банковских карт. Чтобы избежать неожиданных расходов, клиентам следует проверить давно неиспользуемые счета и уточнить в банке условия начисления комиссии или порядок закрытия ненужного счета.

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Об этом говорится в официальном сообщении банка. Финучреждение пояснило, что новый тариф вводится в соответствии с решением продуктового комитета, который пересмотрел условия обслуживания текущих счетов без использования платежных карт.

Речь идет об изменениях в тарифах, утвержденных постановлением правления банка от 16 апреля 2009 года № 124. Согласно новой редакции, стоимость обслуживания неактивных текущих счетов без карты увеличится до 150 гривен.

С кого Ощадбанк будет списывать 150 грн с 1 ноября

Под новый тариф подпадают неактивные текущие счета, которые обслуживаются без платежной карты. Чтобы понять, о чем идет речь, нужно различать два вида банковских продуктов.

Первый – обычный карточный счет, к которому привязана физическая или виртуальная банковская карта. Именно такие счета большинство украинцев использует для получения зарплат, пенсий, социальных выплат, оплаты покупок и переводов.

Второй – текущий счет без платежной карты. Он также позволяет проводить банковские операции, получать и переводить средства, но для его использования не обязательно иметь карту.

Например, человек мог открыть такой счет несколько лет назад для получения определенного платежа, проведения расчетов или другой финансовой операции. После этого необходимость в нем исчезла, но клиент не обратился в банк для его закрытия.

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В результате счет продолжает существовать, даже если его владелец давно не совершает никаких операций. Именно для таких неактивных счетов Ощадбанк и повышает стоимость обслуживания.

Итак, если человек пользуется обычной зарплатной, пенсионной или другой платежной картой "Ощадбанка", это само по себе не означает, что с него начнут взимать новые 150 грн. В то же время у такого клиента может быть дополнительный текущий счет без карты, открытый ранее.

Что означает неактивный счет и почему за него могут взимать деньги

Неактивным обычно называют счет, по которому в течение определенного банком периода не проводились операции, соответствующие критериям активности. При этом счет может оставаться открытым независимо от того, есть ли на нем деньги.

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Например, украинец открыл текущий счет в 2022 году, получил на него средства, а впоследствии перевел всю сумму в другой банк. После этого он больше не пользовался счетом, но и не закрывал его. Через несколько лет человек может даже не помнить о его существовании.

Однако с точки зрения банковского обслуживания счет остается открытым, пока его не закроют в установленном порядке. Банки могут предусматривать отдельную плату за обслуживание таких счетов. При этом условия ее начисления, размер и периодичность определяются соответствующими тарифами и договором.

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Может ли возникнуть задолженность, если на счете нет денег

Еще один нюанс касается счетов с нулевым или небольшим остатком. Например, если на старом текущем счете осталось всего 50 грн, а тариф предусматривает плату в размере 150 грн, возникает вопрос: спишет ли банк только доступные средства или начислит всю комиссию.

В своем сообщении Ощадбанк не пояснил, как будет действовать в такой ситуации. Теоретически порядок обслуживания может предусматривать различные варианты – списание средств в пределах доступного остатка, отсроченное взимание комиссии или возникновение задолженности, если это допускают условия договора.

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Прежде всего клиентам следует выяснить, есть ли у них открытые текущие счета без платежных карт. Особенно это касается тех, кто ранее пользовался услугами банка для разовых платежей или открывал дополнительные счета.

Проверить информацию можно через доступные дистанционные сервисы банка, обратившись в контакт-центр или непосредственно в отделение. При обращении стоит уточнить, какие счета остаются открытыми, считаются ли они неактивными и распространяется ли на них тариф в размере 150 грн.

Также необходимо выяснить, сколько времени счет должен оставаться без операций для получения такого статуса и какие именно транзакции банк учитывает при определении активности. Отдельно следует спросить о периодичности взимания комиссии и возможности ее начисления при нулевом остатке.

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