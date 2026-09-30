Аренда однокомнатной квартиры во Львове за год подорожала на 32% – до 24,8 тыс. грн в месяц, двухкомнатной – на 17% – до 28,8 тыс. грн, а трехкомнатной – на 8% – до 31,5 тыс. грн. На аренду жилья приходится около 76% медианного дохода львовян, а для медсестры средняя стоимость квартиры составляет около 103% зарплаты, то есть заработка не хватает даже на саму аренду.

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Об этом рассказала местный риелтор Оксана Савула в комментарии СМИ. В то же время на рынке сокращается время поиска арендаторов: популярные однокомнатные и двухкомнатные квартиры могут сдаваться за несколько дней.

Однокомнатная квартира – почти 25 тысяч гривен

За последний год во Львове наиболее заметно подорожали именно однокомнатные квартиры. По данным ЛУН, средняя стоимость их аренды составляет 24 800 грн в месяц, что на 32% больше, чем годом ранее.

Двухкомнатные квартиры подорожали на 17%. Теперь за такую квартиру в среднем нужно платить 28 800 грн ежемесячно. Медленнее всего среди трех основных категорий дорожали большие квартиры. Аренда трехкомнатного жилья за год выросла на 8% – до 31 500 грн в месяц.

Таким образом, разница между средней стоимостью однокомнатной и трехкомнатной квартиры составляет всего 6,7 тыс. грн в месяц. В то же время для одного человека, самостоятельно оплачивающего жилье, даже аренда самой маленькой квартиры становится серьезной нагрузкой на бюджет.

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Что можно найти подешевле

Средние показатели не означают, что во Львове вообще нет квартир дешевле 20 тыс. грн. Однако стоимость в значительной степени зависит от района, состояния дома, ремонта и самого жилья. По словам риелтора Оксаны Савулы, однокомнатная квартира в новостройке с современным ремонтом сейчас может стоить примерно 20–25 тыс. грн в месяц и больше.

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В старом жилом фонде предложения более доступные. Такие квартиры можно найти примерно за 15–17 тыс. грн. Варианты в пределах 13–14 тыс. грн также еще появляются, однако их становится все меньше. Поэтому арендаторам, которые ищут самое дешевое жилье, приходится либо соглашаться на старый ремонт и менее удобное расположение, либо расширять географию поиска.

Квартиры стали сдаваться значительно быстрее

Параллельно с ростом цен изменилась и ситуация со спросом. За последние полгода скорость сдачи квартир во Львове увеличилась примерно на 40%. Если еще в январе поиск жильцов для квартиры мог занимать около двух недель, то теперь популярные однокомнатные и двухкомнатные объекты часто находят арендаторов всего за несколько дней.

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У людей, ищущих квартиру по приемлемой цене, остается меньше времени на принятие решения. Предложение с хорошим соотношением цены, состояния и расположения может быстро исчезнуть с рынка. Особенно это касается бюджетного сегмента, где выбор и без того ограничен.

Во Львов на зиму хотят переезжать киевляне

Дополнительный спрос создают люди из других городов. По словам риэлторов, к ним обращаются, в частности, жители Киева, которые рассматривают возможность временного переезда во Львов на зимний период.

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Однако после ознакомления с актуальными ценами часть потенциальных арендаторов отказывается от такого решения. Ведь даже небольшая квартира во Львове может обойтись примерно в 20–25 тыс. грн только на ежемесячную арендную плату. Кроме того, арендатору необходимо оплачивать коммунальные услуги и другие бытовые расходы.

Кроме того, при заселении владельцы обычно просят оплатить первый месяц и внести залог. Если поиском жилья занимается посредник, могут возникнуть и дополнительные расходы на его услуги. Поэтому сумма, необходимая непосредственно для переезда, может быть значительно выше одного месячного платежа.

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Более дешевое жилье ищут в пригороде

Одной из альтернатив дорогой аренде непосредственно во Львове становится пригород. Более доступные предложения можно искать, в частности, в Солонке, Сокольниках, Малечковичах, Липниках и Пустомитах.

Однако в таком случае к стоимости жилья фактически добавляются транспортные расходы и время на дорогу. Поэтому потенциальному арендатору нужно сравнивать не только месячную плату за квартиру, но и общие расходы на проживание.

Если человек ежедневно работает во Львове, экономия на аренде может частично нивелироваться расходами на поездки. В то же время для тех, кто работает удаленно или не нуждается в ежедневных поездках в центр города, пригород может оставаться одним из способов существенно сократить расходы на жилье.

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На квартиру уходит 76% дохода

Наиболее показательной проблемой львовского рынка аренды стало соотношение цен на жилье и доходов населения. По подсчетам ЛУН, стоимость аренды во Львове составляет около 76% медианного дохода.

После оплаты квартиры у среднестатистического арендатора остается менее четверти дохода на питание, коммунальные услуги, транспорт, одежду, медицину и все остальные нужды. При этом в европейской статистике ситуацию, когда расходы на жилье превышают 40% дохода, уже рассматривают как чрезмерную финансовую нагрузку.

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Во Львове соответствующий показатель почти вдвое выше. Особенно сложной становится ситуация для людей, которые живут одни и не могут разделить арендную плату с партнером, родственниками или соседями.

Разница между зарплатами представителей отдельных профессий и ценами на квартиры еще нагляднее демонстрирует ситуацию. По соответствующим расчетам, менеджеру по продажам на оплату арендованного жилья необходимо тратить около 55 % заработка.

Для медсестры этот показатель достигает 103% зарплаты. То есть среднего заработка представителя этой профессии недостаточно даже для того, чтобы самостоятельно оплатить среднюю аренду квартиры – без учета коммунальных платежей, продуктов, транспорта и других расходов.

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Более того, среди проанализированных профессий не оказалось ни одной, представитель которой мог бы самостоятельно снимать жилье, тратя на него менее 40% своего заработка. Фактически самостоятельная аренда квартиры во Львове для многих работников становится недоступной без дополнительного источника дохода или необходимости делить расходы с другим человеком.

Еще сложнее людям с домашними животными

Отдельной проблемой остается поиск квартиры для владельцев домашних питомцев. Лишь около 5% владельцев жилья сразу соглашаются заселять арендаторов с животными.

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Еще 11% готовы рассматривать такую возможность при определенных условиях. Особенно сложно найти квартиру людям с крупными собаками весом более 20 кг или несколькими кошками.

Некоторые арендодатели соглашаются на животное только при условии дополнительной оплаты или увеличения залога, чтобы покрыть потенциальные расходы в случае повреждения мебели или ремонта. Поэтому для таких арендаторов и без того ограниченное предложение сужается еще сильнее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, почти 40% опрошенных украинцев уже планируют или рассматривают возможность переезда зимой 2026–2027 годов из-за возможных проблем с коммунальными услугами. Чаще всего украинцы готовы арендовать частный дом или квартиру, а среди потенциальных направлений переезда чаще всего называли Ивано-Франковскую, Киевскую и Закарпатскую области.

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