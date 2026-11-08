Аренда во Львове сравнялась с Барселоной: сколько украинцам оставляют от зарплаты цены на квартиры

Аренда однокомнатной квартиры в центральных районах Киева, Львова и Ивано-Франковска забирает от 76% до 86% средней зарплаты, а Львов по этому показателю приблизился к Барселоне и Мадриду, где на жилье тратят около 74% дохода. Согласно ориентиру Совета ЕС (Европейский Союз), аренда не должна превышать 30% заработка, однако в крупнейших украинских городах расходы на жилье значительно превышают этот уровень.

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Об этом свидетельствуют данные ЛУН и исследование Совета ЕС о жилищном кризисе в Европе. Самая сложная ситуация среди проанализированных украинских городов сложилась в центральных районах столицы.

Сколько зарплаты украинцы отдают за аренду квартиры

По данным ЛУН, в центральных районах трех украинских городов аренда однокомнатного жилья поглощает значительную часть среднего дохода. Самый высокий показатель зафиксировали в Киеве, где цены на квартиры в центральных районах остаются особенно высокими.

На Печерске средняя месячная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 32 095 гривен. При этом средняя зарплата в столице оценивается в 37 500 гривен. Таким образом, аренда жилья забирает примерно 86% месячного заработка.

После уплаты аренды жителю столицы остается около 5,4 тысячи гривен. Деньги нужно направить на питание, транспорт, коммунальные услуги, мобильную связь, одежду и другие необходимые расходы. При таком соотношении доходов и стоимости жилья возможности для сбережений фактически становятся очень ограниченными.

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Не намного легче ситуация в Ивано-Франковске. В центральной части города, в частности в районе, где расположен Галицкий центр, аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 24 144 гривны в месяц. При средней зарплате около 30 тысяч гривен это примерно 80% дохода.

Во Львове расходы на аренду также приближаются к столичным. В Галицком районе средняя стоимость найма однокомнатной квартиры составляет 25 109 гривен. При зарплате на уровне 33 тысяч гривен арендаторы тратят на жилье около 76% заработка. Таким образом, даже в городах, где средняя зарплата ниже киевской, стоимость аренды в центральных районах может оставаться непропорционально высокой по отношению к доходам населения.

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Где аренда жилья обходится дешевле

В других крупных городах Украины доля расходов на аренду относительно средней зарплаты ниже. Однако даже там жилье может забирать значительную часть ежемесячного дохода. В центральном районе Днепра аренда однокомнатной квартиры составляет около 48% средней зарплаты. В Приморском районе Одессы этот показатель равен примерно 46%.

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При этом стоимость жилья и его доступность различаются даже в пределах одного города. Например, в Житомире в Богунском районе арендная плата поглощает около 57% среднего дохода.

В Харькове ситуация зависит от района. В Шевченковском районе на аренду квартиры приходится тратить около 44% зарплаты, тогда как в Киевском этот показатель составляет 29%. Подобное соотношение наблюдается и в других городах. В Деснянском районе Чернигова аренда забирает примерно 29% среднего заработка, а в Ковпаковском районе Сум – около 22%.

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Таким образом, стоимость аренды относительно доходов может существенно меняться в зависимости от города и конкретного района. В некоторых районах жилье обходится примерно в четверть или треть зарплаты, тогда как в центральных частях крупнейших городов этот показатель может превышать три четверти дохода.

Львов приблизился к Барселоне и Мадриду по расходам на жилье

Украинские города также сравнили с европейскими мегаполисами. Для этого использовали исследование Совета ЕС "One roof, many realities: Europe’s complex housing crisis", опубликованное в октябре 2025 года.

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Согласно его данным, аренда квартиры с одной спальней в центральных районах Барселоны и Мадрида составляла 74% средней чистой зарплаты. В Милане этот показатель равнялся 72%, тогда как в Лиссабоне расходы на жилье достигали 116% среднего дохода.

На этом фоне Львов с показателем 76% оказался близок к испанским городам. В то же время в Киеве и Ивано-Франковске доля зарплаты, которую необходимо направлять на аренду, еще выше.

Город Доля зарплаты на аренду Киев, Печерский район 86% Ивано-Франковск, центр 80% Львов, Галицкий район 76% Барселона 74% Мадрид 74% Милан 72% Лиссабон 116%

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В то же время это сравнение является ориентировочным. Украинские и европейские источники используют разные выборки, периоды и показатели зарплат. Кроме того, для украинских городов приведены данные об однокомнатных квартирах, тогда как в европейском исследовании речь идет о жилье с одной спальней в центральных районах.

Поэтому приведенные цифры демонстрируют общее соотношение расходов на аренду и доходов, но не являются полностью идентичным сопоставлением рынков недвижимости.

Сколько дохода должно уходить на аренду жилья

В исследовании Совета ЕС ориентиром доступности жилья называют расходы на аренду в пределах 30% дохода. Если доля арендной платы превышает этот уровень, финансовая нагрузка на домохозяйство становится значительно ощутимее. Согласно приведенным данным, этот ориентир превышают все четыре европейских города, попавшие в сравнение, а также пять украинских центральных районов с наибольшей нагрузкой.

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Особенно сложная ситуация, когда аренда поглощает 76-86% зарплаты. В таком случае после оплаты жилья у человека остается значительно меньше средств на покрытие других потребностей, а возможность копить деньги или тратить их на образование, отдых и непредвиденные обстоятельства существенно сокращается.

Высокие расходы на жилье могут влиять не только на финансовое положение населения, но и на доступ к работе и образованию. В частности, значительная доля дохода, которую приходится отдавать за аренду, может ограничивать мобильность работников и возможности переезда в города с лучшими перспективами трудоустройства.

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В то же время ситуация на украинском рынке аренды неодинакова во всех регионах. В Харькове, Чернигове и Сумах соотношение арендной платы к средней зарплате в отдельных районах заметно ниже, чем в центральных районах Киева, Львова и Ивано-Франковска.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в октябре 2026 года аренда жилья в столице пошла на спад. Теперь аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит медианно 17 тыс. грн в месяц, двухкомнатной – 25 тыс. грн, а трехкомнатной – 38,3 тыс. грн. Самое дешевое однокомнатное жилье предлагают в Деснянском районе – за 9 тыс. грн.