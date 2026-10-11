Аренда квартир в Украине резко подорожала: где за жилье придется платить более 30 тыс. грн

В сентябре 2026 года аренда квартир в Украине подорожала почти во всех регионах: в Киеве средняя стоимость однокомнатного жилья достигла 33 тыс. грн, в Закарпатье — 29 тыс. грн, а наибольший месячный рост цен зафиксировали в Николаевской области – на 104%. В то же время в большинстве областей количество объявлений сокращается, а наибольшая конкуренция за жилье наблюдается в Тернопольской и Ровенской областях, где на одно предложение приходится 18 потенциальных арендаторов.

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Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску недвижимости. Пока в Киеве и отдельных областях количество объявлений об аренде увеличивается, на западе Украины предложение сокращается, а цены продолжают расти.

Где цены на аренду квартир выросли больше всего

В сентябре 2026 года рост стоимости аренды жилья зафиксировали практически по всей Украине. Однако темпы подорожания существенно различались в зависимости от региона. Наибольший месячный рост средних цен произошел в Николаевской области.

По данным, аренда однокомнатных квартир здесь подорожала сразу на 104% по сравнению с августом, это означает, что средний показатель за месяц увеличился более чем вдвое. На втором месте по темпам роста оказалась Запорожская область, где арендные ставки повысились на 46%. В Херсонской области зафиксировали подорожание на 32%.

Существенное увеличение стоимости аренды наблюдалось также на западе и в центральной части Украины. В частности, в Закарпатской области цены выросли на 29%, а в Винницкой — на 22%. Наибольшие процентные изменения произошли не только в традиционно дорогих регионах, но и в областях, где средняя стоимость аренды ранее могла быть значительно ниже.

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В то же время резкий рост среднего показателя не обязательно означает, что каждый владелец жилья повысил арендную плату на соответствующий процент. На статистику могут влиять изменения в структуре объявлений, в частности появление более дорогих квартир или исчезновение с рынка более дешевых предложений.

Где в Украине аренда "однушки" стоит более 20 тыс. грн

По итогам сентября сразу в шести регионах Украины средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры превысила 20 тыс. грн в месяц. Самые высокие цены зафиксировали в столице. В Киеве аренда однокомнатной квартиры стоила в среднем 33 тыс. грн, это на 5% больше, чем в августе, и на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Второе место заняла Закарпатская область, где средняя стоимость достигла 29 тыс. грн. За месяц аренда здесь подорожала на 29%, а за год — на 38%. В список самых дорогих регионов вошли также Ивано-Франковская, Винницкая, Днепропетровская и Львовская области.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры

Регион В месяц За год Киев 33 000 грн +12% Закарпатская 29 000 грн +38% Ивано-Франковская 22 500 грн +34% Винницкая 22 000 грн +52% Днепропетровская 22 000 грн +38% Львовская 20 300 грн +21%

Приведенные показатели свидетельствуют о том, что высокие цены на аренду уже не ограничиваются Киевом и Львовской областью. В частности, в Винницкой области за год средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры увеличилась на 52% — это самый большой годовой прирост среди шести перечисленных регионов.

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В Днепропетровской области средняя цена составляет 22 тыс. грн, что на 10% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 38% — по сравнению с предыдущим годом. Во Львовской области средняя стоимость аренды достигла 20,3 тыс. грн. За месяц показатель вырос на 6%, а в годовом исчислении — на 21%. В то же время Ивано-Франковская область, где средняя цена составляет 22,5 тыс. грн, демонстрирует одновременно рост стоимости аренды и существенное сокращение количества доступных объявлений.

В Киеве аренда квартиры стоит от 13 до более 38 тыс. грн

Столица остается самым дорогим городом Украины по средней стоимости аренды однокомнатных квартир. Однако цены существенно различаются в зависимости от района. Самые дорогие предложения сосредоточены в Печерском районе. По данным, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь составляет 38,3 тыс. грн в месяц.

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Зато самые доступные средние цены зафиксированы в Деснянском районе — 13,3 тыс. грн. Самая дорогая аренда квартир в Киеве зафиксирована в Печерском районе, где средняя стоимость составляет 38,3 тыс. грн в месяц, тогда как самая дешевая — в Деснянском районе (13,3 тыс. грн), то есть разница достигает 25 тыс. грн, или почти 2,9 раза.

Таким образом, за год арендатор однокомнатной квартиры в Печерском районе по средней ставке потратит примерно 459,6 тыс. грн только на арендную плату. В Деснянском районе соответствующие расходы составят около 159,6 тыс. грн.

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Разница между этими показателями за год достигает 300 тыс. грн без учета коммунальных платежей, залога и других возможных расходов. В то же время даже в пределах одного района цены могут существенно различаться в зависимости от состояния квартиры, площади, расположения дома, наличия ремонта и других характеристик жилья.

Квартир для аренды становится меньше

Несмотря на общее подорожание жилья, количество объявлений об аренде в большинстве регионов Украины в течение сентября сокращалось. Наибольшее сокращение предложения зафиксировали в Ивано-Франковской области. За месяц количество доступных объявлений сократилось на 33%.

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На втором месте оказалась Закарпатская область, где предложение сократилось на 26%. В Волынской области количество объявлений сократилось на 20%. Особенно показательна ситуация в Закарпатской области, где одновременно сократилось количество предложений и существенно выросли средние цены.

За сентябрь количество объявлений здесь сократилось на 26%, тогда как средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры увеличилась на 29% — до 29 тыс. грн. Аналогичная тенденция наблюдается в Ивано-Франковской области. Там предложение сократилось на треть, а средняя цена выросла на 11% — до 22,5 тыс. грн.

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В Киеве количество квартир для аренды резко увеличилось

В отличие от большинства областей, в столице и двух других регионах в течение сентября было зафиксировано существенное увеличение предложения арендуемого жилья. В частности, в Киеве количество объявлений выросло на 27% по сравнению с августом. Ещё больший рост наблюдался в Киевской области – на 36%.

Однако в сентябре 2026 года активность потенциальных арендаторов в большинстве регионов Украины снижалась. Наибольшее падение спроса зафиксировали в Черкасской области — на 22% по сравнению с предыдущим месяцем. В Киевской области интерес к аренде снизился на 20%, во Львовской — на 19%, а в Полтавской — на 17%.

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Одним из важнейших показателей состояния рынка является соотношение спроса и предложения. По данным DIM.RIA, в некоторых регионах количество потенциальных арендаторов существенно превышает количество доступных объявлений. Наибольший дисбаланс зафиксирован в Тернопольской и Ровенской областях, где на одно объявление об аренде приходится 18 потенциальных арендаторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трускавец — популярный и один из самых известных украинских курортов. Но даже это не объясняет резкий рост цен на рынке долгосрочной аренды жилья — вплоть до 40%. Причиной ажиотажа стал массовый переезд киевлян на зимний период.