Онлайн-продажу алкоголя и сигарет в Украине изменят: какие сайты заблокируют с 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года онлайн-продажа алкоголя, пива, табачных изделий и электронных сигарет в Украине будет осуществляться по новым правилам, предпринимателям понадобятся соответствующие лицензии, регистрация сайтов в базе ГНС (Государственная налоговая служба) и двойная проверка возраста покупателей – при заказе и получении товара. Если бизнес не сообщит налоговой о своих веб-ресурсах в установленный срок или будет нарушать требования, ГНС сможет инициировать ограничение доступа к сайту или мобильному приложению.

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Об этом говорится в официальном сообщении ГНС. Новые нормы будут касаться не только классических интернет-магазинов, но и других каналов дистанционной продажи соответствующей продукции.

Какие требования установят для онлайн-продажи алкоголя и табака

С начала 2027 года предприниматели смогут продавать указанные товары через интернет только при соблюдении установленных законом требований. Прежде всего субъект хозяйствования должен иметь лицензию на соответствующий вид деятельности, если законодательство не предусматривает исключения.

Отдельным обязательным условием станет внесение информации о веб-ресурсах, через которые предлагают или продают такую продукцию, в специальный Реестр адресов веб-сайтов. Отмечается, что это будет касаться ресурсов, используемых для электронной торговли алкоголем, пивом, табачными изделиями и другими товарами из перечня, определенного законом.

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Еще одно важное требование – проверка возраста покупателя. Она будет проходить в два этапа: сначала при оформлении заказа, а затем непосредственно при передаче продукции конечному потребителю. Таким образом, одного подтверждения возраста на сайте будет недостаточно. Предприниматель должен будет обеспечить повторную проверку при доставке или другом способе получения заказа.

Также закон определяет, откуда именно можно отгружать продукцию. Если покупатель получает товар не непосредственно в месте торговли, отправка для доставки должна осуществляться именно из такого места торговли. Таким образом, новые правила охватывают весь процесс дистанционной продажи – от наличия лицензии и регистрации сайта до проверки возраста заказчика и передачи ему покупки.

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Для интернет-магазинов создадут специальный реестр

Одним из главных нововведений станет запуск Реестра адресов веб-сайтов лицензиатов, которые продают соответствующую продукцию дистанционно. Его держателем и администратором определена Государственная налоговая служба Украины.

В реестр будут вносить не только обычные адреса сайтов. Перечень будет охватывать URL-адреса, доменные имена, IP-адреса, мобильные приложения и сетевые адреса, с помощью которых предприниматели предлагают к продаже или продают алкогольные напитки, пиво, табачные изделия, электронные сигареты и другую продукцию, на которую распространяются новые требования.

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Сведения в реестре будут обновлять на основании сообщений самих субъектов хозяйствования. Также ГНС будет учитывать информацию о наличии у них соответствующих лицензий в случаях, когда они необходимы для торговли.

Предприниматели должны будут сообщать налоговой о веб-ресурсах, которые используют для продажи, а также подавать информацию для внесения изменений или исключения сведений. Сам реестр планируют опубликовать на веб-портале ГНС, чтобы информация о соответствующих онлайн-площадках была доступной.

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Порядок создания и ведения реестра уже утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 22 октября 2025 года № 1320. А процедуру подачи лицензиатами информации об адресах веб-сайтов определяет приказ Министерства финансов Украины от 14 января 2026 года № 34.

Что делать магазинам, которые уже продают алкоголь и табак через интернет

Для предпринимателей, которые торговали соответствующей продукцией онлайн еще до начала функционирования реестра и планируют продолжать эту деятельность, предусмотрен переходный период. После начала работы реестра они будут иметь один календарный месяц, чтобы отправить в Государственную налоговую службу уведомление о веб-ресурсах, через которые осуществляют продажу.

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То есть бизнесу, у которого уже есть интернет-магазин или который использует другие цифровые каналы для торговли, нужно будет позаботиться о внесении соответствующих адресов в базу. Важно, что отсчет этого срока начнется не автоматически с 1 января 2027 года, а именно с даты начала функционирования реестра. Поэтому предпринимателям необходимо следить за сообщениями налоговой о его запуске.

Если лицензиат не подаст соответствующее уведомление в установленный месячный срок, это станет основанием для принятия ГНС решения о необходимости ограничения доступа к его веб-сайту или мобильному приложению. Таким образом, для действующих онлайн-магазинов предусмотрели отдельный механизм адаптации к новым требованиям. В то же время игнорирование процедуры регистрации может привести к тому, что покупатели потеряют доступ к соответствующему ресурсу.

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За какие нарушения могут заблокировать сайт или приложение

Государственная налоговая служба получает полномочия отслеживать интернет-пространство, чтобы выявлять нарушения правил электронной торговли соответствующей продукцией. Если в ходе мониторинга установят несоблюдение законодательных требований, налоговая сможет принять решение о необходимости ограничения доступа к веб-сайту или мобильному приложению.

В частности, основанием для такого решения может стать неподача уведомления о веб-ресурсе в предусмотренный переходный период. Новые правила также предусматривают контроль за соблюдением других установленных требований к дистанционной торговле. После принятия решения ГНС будет иметь пять рабочих дней, чтобы направить его соответствующим органам или платформам цифровой дистрибуции мобильных приложений.

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Механизм ограничения доступа будет зависеть от обстоятельств. В обычных условиях решения в отношении веб-сайтов будут направлять в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Во время военного или чрезвычайного положения соответствующие решения будут передавать в Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины. Этот орган на основании решения налоговой будет издавать распоряжение об ограничении доступа к соответствующим веб-ресурсам.

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Поставщики электронных коммуникационных услуг должны будут выполнить такие распоряжения в течение трех рабочих дней со дня их выдачи. Если же речь идет о мобильных приложениях, решение об ограничении доступа будут направлять соответствующим платформам цифровой дистрибуции.

Итак, налоговая не просто будет вести перечень интернет-магазинов, но и контролировать соблюдение правил дистанционной продажи. В случае выявления нарушений предусмотрена процедура, которая может завершиться ограничением доступа к сайту или приложению.

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Помимо новых правил электронной торговли, Закон № 4903-IX предусматривает изменения в порядке обнародования информации из Единого реестра лицензиатов. В частности, на период действия военного положения не будут применяться ограничения на обнародование информации из этого реестра в части субъектов хозяйствования, получивших лицензии на розничную торговлю табачными изделиями.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Зеленский подписал закон, который переносит полноценный запуск еАкцизу в Украине с 1 ноября 2026 года на 1 июля 2027 года, поэтому производители, импортеры и продавцы алкоголя и табачной продукции получат больше времени на подготовку. До конца июня 2027 года система будет работать в тестовом режиме, а бумажные акцизные марки останутся действительными.