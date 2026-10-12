OKKO усиливает защиту сети: до конца октября 120 АЗС будут оборудованы защитными сооружениями

ОККО продолжает усиливать защиту своей сети от вражеских атак. На данный момент временные защитные сооружения установлены уже на более чем 75 автозаправочных комплексах, а к концу октября их количество планируется увеличить до 120.

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Установка защитных сооружений на АЗК – это системная работа, которую компания реализует поэтапно. В дальнейшем ОККО продолжит расширять сеть защитных сооружений, чтобы обеспечить дополнительную защиту сотрудников и клиентов на как можно большем количестве автозаправочных комплексов.

"Безопасность людей – наших сотрудников и клиентов – для нас является безусловным приоритетом. Поэтому мы системно усиливаем защиту АЗК и внедряем решения, которые помогают нашим командам максимально быстро реагировать на угрозы. В условиях войны это постоянная работа, которую мы будем продолжать", – отмечает операционный директор ОККО Елена Ворошило.

Временные защитные сооружения изготовлены из бетона, а их общий вес может достигать 40 тонн. Толщина стен составляет 30 см, конструкции усилены тройной перекрестной арматурой и внешними контрфорсами. Все сооружения сертифицированы и соответствуют требованиям безопасности.

Кроме того, ОККО первой среди компаний топливного ритейла присоединилась к Единой системе оперативного оповещения об угрозах. Это позволяет максимально быстро сообщать командам АЗС об опасности, останавливать рабочие процессы и перемещаться в безопасное место.

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Параллельно компания усиливает инженерную защиту своих автозаправочных комплексов. Среди решений – антидроновые сетки, дополнительная защита топливораздаточных колонок от FPV-дронов, габионы с песком, бронепленка на окнах и другие инженерные решения.

Отдельное направление работы – оперативное восстановление поврежденных объектов, ведь бесперебойная работа сети критически важна для обеспечения топливом Сил обороны, служб критической инфраструктуры, волонтеров, бизнеса и населения.

Главные истории дня

С начала полномасштабного вторжения потери ОККО в результате российских атак уже превысили 150 млн долларов США. С 2022 года под атаки попали более 80 АЗС сети и более 10 нефтебаз – как собственных, так и тех, где компания хранила топливо. При этом более 90% АЗС, получивших повреждения, уже возобновили работу.