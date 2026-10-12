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OKKO усиливает защиту сети: до конца октября 120 АЗС будут оборудованы защитными сооружениями

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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OKKO усиливает защиту сети: до конца октября 120 АЗС будут оборудованы защитными сооружениями
Укрытие. Источник: ОККО

ОККО продолжает усиливать защиту своей сети от вражеских атак. На данный момент временные защитные сооружения установлены уже на более чем 75 автозаправочных комплексах, а к концу октября их количество планируется увеличить до 120.

Установка защитных сооружений на АЗК – это системная работа, которую компания реализует поэтапно. В дальнейшем ОККО продолжит расширять сеть защитных сооружений, чтобы обеспечить дополнительную защиту сотрудников и клиентов на как можно большем количестве автозаправочных комплексов.

"Безопасность людей – наших сотрудников и клиентов – для нас является безусловным приоритетом. Поэтому мы системно усиливаем защиту АЗК и внедряем решения, которые помогают нашим командам максимально быстро реагировать на угрозы. В условиях войны это постоянная работа, которую мы будем продолжать", – отмечает операционный директор ОККО Елена Ворошило.

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Временные защитные сооружения изготовлены из бетона, а их общий вес может достигать 40 тонн. Толщина стен составляет 30 см, конструкции усилены тройной перекрестной арматурой и внешними контрфорсами. Все сооружения сертифицированы и соответствуют требованиям безопасности.

Кроме того, ОККО первой среди компаний топливного ритейла присоединилась к Единой системе оперативного оповещения об угрозах. Это позволяет максимально быстро сообщать командам АЗС об опасности, останавливать рабочие процессы и перемещаться в безопасное место.

Параллельно компания усиливает инженерную защиту своих автозаправочных комплексов. Среди решений – антидроновые сетки, дополнительная защита топливораздаточных колонок от FPV-дронов, габионы с песком, бронепленка на окнах и другие инженерные решения.

OKKO усиливает защиту сети: до конца октября 120 АЗС будут оборудованы защитными сооружениями

Габионы. Источник: ОККО

Отдельное направление работы – оперативное восстановление поврежденных объектов, ведь бесперебойная работа сети критически важна для обеспечения топливом Сил обороны, служб критической инфраструктуры, волонтеров, бизнеса и населения.

С начала полномасштабного вторжения потери ОККО в результате российских атак уже превысили 150 млн долларов США. С 2022 года под атаки попали более 80 АЗС сети и более 10 нефтебаз – как собственных, так и тех, где компания хранила топливо. При этом более 90% АЗС, получивших повреждения, уже возобновили работу.

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