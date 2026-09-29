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ОККО получила главную награду конкурса "АЗС года 2026"

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read2 мин
icon 5,9 т.
ОККО получила главную награду конкурса "АЗС года 2026"
ОККО признана «АЗС года 2026» по версии «НафтоРынка»
Источник: OKKO

Сеть OKKO получила главную награду "АЗС года 2026" от профильного издания "НафтоРынок". Кроме того, ОККО победила в категории "Технологическая АЗС" и стала финалисткой еще в четырех номинациях.

Победителей конкурса объявили 22 сентября во время конференции "PROкачай АЗС 2026". В категории "Технологическая АЗС" жюри отметило решения, которые ОККО внедряет для развития нового формата АЗК и улучшения клиентского опыта. В частности, среди ключевых технологических решений нового формата – OKKO Drive и серфис-услуги, в числе которых: OKKO Pay и кассы самообслуживания. Также собственная цифровая система Smart Kitchen, которая помогает ускорить выдачу заказов и минимизировать количество списаний за счет оптимизации процессов.

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ОККО получила главную награду конкурса ''АЗС года 2026''

Переможців конкурсу оголосили 22 вересня під час конференції "PROкачай АЗС 2026"

Источник: OKKO

В целом ОККО вошла в финал в шести категориях. Помимо главной и технологической номинаций, сеть стала финалистом в категориях "Самая вкусная АЗС", "Кофейная АЗС", "Стильная АЗС" и "Удобная АЗС".

Конкурс "АЗС года 2026" проводит профильное издание "НафтоРынок". Участников оценивали профессиональное жюри и независимые эксперты отрасли. Среди критериев – комфорт для водителей и пассажиров, современные технологические решения, гастрономическое и кофейное предложение, концепция и дизайн АЗК, а также клиентский опыт.

ОККО получила главную награду конкурса ''АЗС года 2026''

ОККО отримала головну нагороду конкурсу "АЗС року 2026"

Источник: OKKO

В этом году конференция "PROкачай АЗС 2026: FOOD&TECH" собрала представителей топливного рынка и смежных отраслей. В течение двух дней участники обсуждали инновации, делились практическими кейсами и презентовали решения для современных АЗК – от food-направления до технологического оборудования.

Напомним, летом сеть ОККО представила новый формат АЗК. Первые комплексы уже работают в Ирпене и Гатном в Киевской области. До 2029 года OKKO планирует инвестировать в развитие нового формата еще 120 млн долларов, реконструировать около 60 действующих АЗК и построить еще 20 новых комплексов.

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