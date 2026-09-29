ОККО получила главную награду конкурса ''АЗС года 2026''

Сеть OKKO получила главную награду "АЗС года 2026" от профильного издания "НафтоРынок". Кроме того, ОККО победила в категории "Технологическая АЗС" и стала финалисткой еще в четырех номинациях.

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Победителей конкурса объявили 22 сентября во время конференции "PROкачай АЗС 2026". В категории "Технологическая АЗС" жюри отметило решения, которые ОККО внедряет для развития нового формата АЗК и улучшения клиентского опыта. В частности, среди ключевых технологических решений нового формата – OKKO Drive и серфис-услуги, в числе которых: OKKO Pay и кассы самообслуживания. Также собственная цифровая система Smart Kitchen, которая помогает ускорить выдачу заказов и минимизировать количество списаний за счет оптимизации процессов.

В целом ОККО вошла в финал в шести категориях. Помимо главной и технологической номинаций, сеть стала финалистом в категориях "Самая вкусная АЗС", "Кофейная АЗС", "Стильная АЗС" и "Удобная АЗС".

Конкурс "АЗС года 2026" проводит профильное издание "НафтоРынок". Участников оценивали профессиональное жюри и независимые эксперты отрасли. Среди критериев – комфорт для водителей и пассажиров, современные технологические решения, гастрономическое и кофейное предложение, концепция и дизайн АЗК, а также клиентский опыт.

В этом году конференция "PROкачай АЗС 2026: FOOD&TECH" собрала представителей топливного рынка и смежных отраслей. В течение двух дней участники обсуждали инновации, делились практическими кейсами и презентовали решения для современных АЗК – от food-направления до технологического оборудования.

Напомним, летом сеть ОККО представила новый формат АЗК. Первые комплексы уже работают в Ирпене и Гатном в Киевской области. До 2029 года OKKO планирует инвестировать в развитие нового формата еще 120 млн долларов, реконструировать около 60 действующих АЗК и построить еще 20 новых комплексов.