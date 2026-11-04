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Сразу три объекта прекратили работу: энергетики показали, как выглядят ТЭС после российских обстрелов. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
348
Сразу три объекта прекратили работу: энергетики показали, как выглядят ТЭС после российских обстрелов. Фото
Украинская ТЭС после российской атаки

Российские войска продолжают массированно атаковать дронами и ракетами украинские энергетические объекты с целью оставить людей без света и тепла. В результате вражеского террора сразу три теплоэлектростанции прекратили работу.

Энергетики обнародовали кадры, на которых видны последствия российских ударов. Об этом сообщает ДТЭК.

Оккупанты продолжают свой террор против украинцев

"Уникальные кадры: вот так выглядят ТЭС ДТЭК после массированной атаки", – отметили в компании.

Сразу три объекта прекратили работу: энергетики показали, как выглядят ТЭС после российских обстрелов. Фото

Последствия российского террора. Источник: t.me/dtek_ua

Сразу три объекта прекратили работу: энергетики показали, как выглядят ТЭС после российских обстрелов. Фото

Последствия российского террора. Источник: t.me/dtek_ua

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Сразу три объекта прекратили работу: энергетики показали, как выглядят ТЭС после российских обстрелов. Фото

Последствия российского террора. Источник: t.me/dtek_ua

Российские захватчики нанесли удары по трем энергетическим объектам в ночь на 3 ноября. Чтобы полностью разрушить ТЭС, враг применил десятки ракет и беспилотников.

В результате обстрелов объекты получили значительные разрушения и были вынуждены прекратить производство электроэнергии.

В компании добавили, что несмотря на регулярные атаки страны-агрессора, работники продолжают делать все возможное для поддержки украинской энергосистемы.

Стоит отметить, что несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает проводить операцию против энергосистемы Украины. В этом году у врага новая тактика: они бьют не только по объектам генерации, но и наносят удары по сетям, пытаясь помешать распределению электроэнергии.

Он добавил, что специалисты работают над восстановлением, но россияне постоянно осуществляют новые атаки – речь идет о десятках ударов в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве до сих пор не работают на производство электроэнергии три крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые получили повреждения во время российской атаки 7 января 2026 года. Из-за этого столица имеет ограниченные возможности собственной генерации, а быстро стабилизировать электроснабжение не удастся,

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Война в УкраинеРоссийские обстрелыэкономикаТЭС и ТЭЦРоссияУкраинаракетыБПЛАЭнергетикаДТЭК
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