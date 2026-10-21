''Не касаются ни НБУ, ни моей служебной деятельности'': Пышный сделал первое заявление после обысков НАБУ

Обыски Национального антикоррупционного бюро у руководителя Национального банка Украины Андрея Пышного якобы не касаются ни деятельности самого НБУ, ни служебной деятельности Пышного на посту его главы. Детективы НАБУ "искали доказательства по делу, связанному с другими обстоятельствами и лицами".

Видео дня

Об этом в четверг, 21 октября, Пышный заявил на своей Facebook-странице. Он не уточнил, о каком именно расследовании идет речь.

"Это новый для меня опыт", – написал чиновник.

Он утверждает, что во время обысков правоохранительные органы не нашли ничего, что могло бы свидетельствовать о совершении правонарушений как им самим, так и другими сотрудниками Нацбанка.

"Я уважаю работу НАБУ и САП, поддерживаю независимость антикоррупционных органов и готов к полному сотрудничеству со следствием в рамках закона.

Столь же принципиальны независимость и институциональная способность Национального банка. Особенно во время войны, когда стабильность финансовой системы имеет критическое значение для государства. Независимость государственных институтов предполагает не только свободу от внешнего влияния, но и взаимное уважение, ответственность и неукоснительное соблюдение закона", – заявил Пышный.

Он добавил, что продолжает выполнять свои обязанности главы Национального банка Украины, а в приоритетах остаются "макрофинансовая стабильность, устойчивость банковской системы и защита институциональной независимости НБУ".

Дополняется...