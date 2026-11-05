Новые преступления по делу "Карфаген": раскрыты имена еще нескольких фигурантов масштабной преступной аферы

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию в рамках операции "Карфаген", в которую, по данным следствия, входили Егор Буркин ("Мексиканец"), Андрей Осипов ("Криминал"), Сергей Дука ("Аким"), Владимир Ценов ("Прайс") и Александр Демьянчук ("Консультант"), а журналисты также установили личность вероятного исполнителя нападений Виталия Рыбалко ("Боксер"). В рамках схемы, по версии следствия, организаторы обеспечивали работу сети нелегальных колл-центров, наркобизнеса и других теневых направлений, а благодаря связям в правоохранительных органах получали "крышу", срывали расследования и избегали ответственности.

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На фоне обнародования новых материалов журналисты установили личности нескольких правоохранителей, фигурирующих под псевдонимами на так называемых пленках НАБУ. OBOZ.UA собрал все данные об участниках преступной аферы.

Кто фигурирует в деле "Карфаген": названы ключевые участники

По данным НАБУ и САП, преступная организация могла состоять как минимум из 12 человек. Ее структура предусматривала распределение обязанностей между организаторами незаконного бизнеса и представителями правоохранительных органов, которые, по версии следствия, обеспечивали его защиту. Среди ключевых фигурантов, имена которых упоминаются в материалах расследования:

Егор Буркин ("Мексиканец") – гражданин России, которого украинские правоохранительные органы считают основателем и руководителем транснационального наркосиндиката "Химпром". По версии следствия, он был организатором преступной структуры и координировал ее незаконный бизнес;

Андрей Осипов ("Криминал") – предполагаемый соорганизатор преступной организации, который, согласно материалам НАБУ и САП, отвечал за взаимодействие с правоохранителями, передачу неправомерной выгоды и координацию отдельных направлений деятельности;

Сергей Дука ("Аким") – генерал-майор, первый заместитель начальника департамента защиты национальной государственности СБУ. По версии следствия, он обеспечивал защиту организации от внимания других сотрудников спецслужбы;

Владимир Ценов ("Прайс") – заместитель руководителя Департамента стратегических расследований Национальной полиции. Его подозревают в содействии деятельности мошеннических колл-центров и помощи в возвращении изъятого имущества;

Александр Демьянчук ("Консультант") – бывший заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области. По данным журналистского расследования МЕЖА, он координировал исполнителей насильственных преступлений и обеспечивал оперативное прикрытие;

Виталий Рыбалко ("Боксер") – спортсмен из Житомирской области, основатель боксерского спортивного клуба "Удар-Коростень". Журналисты идентифицировали его как одного из вероятных исполнителей нападений, о которых говорится на пленках НАБУ.

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"Консультант" координировал избиение людей: что раскрыли пленки

Одним из самых резонансных эпизодов новых материалов операции "Карфаген" стали записи разговоров, в которых участники обсуждают нападения на людей и их последствия. Журналисты МЕЖА заявили, что установили личность "Консультанта" – по их данным, это Александр Демьянчук. В расследовании его называют правоохранителем, который обеспечивал оперативное прикрытие исполнителей и координировал их действия.

Согласно опубликованным материалам, в июле 2026 года возле выхода из спортивного клуба в центре Киева на человека напали трое мужчин в масках и тактической одежде. Двое нападавших удерживали потерпевшего, а третий наносил удары металлической трубой. За несколько недель до нападения участники, как утверждается, собирали информацию о жертве с помощью правоохранителей и определяли место для нападения.

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Отдельные записи свидетельствуют о вероятном обсуждении того, как исполнители должны были избежать задержания после нападения. По данным журналистов, правоохранитель также мог докладывать о ходе расследования нападений и помогать скрывать следы преступлений.

В одном из фрагментов разговора речь идет об избиении бизнесмена металлической палкой. Записи, по версии расследователей, свидетельствуют о возможном участии представителя правоохранительного органа не только в координации нападений, но и в прикрытии их исполнителей.

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"Боксер" и "Паша": кто нападал на людей

Журналисты МЕЖА также установили личность "Боксера", который упоминается в новых материалах НАБУ. Им называют Виталия Сергеевича Рыбалко – спортсмена из Житомирской области и основателя боксерского клуба "Удар-Коростень".

По информации расследователей, идентифицировать его помогли материалы другого уголовного дела, связанного с похищением бизнесмена Андрея Венгрина. На пленках НАБУ, как утверждают журналисты, упоминается, что "Паша" и "Боксер" уже фигурировали в этом производстве.

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После одного из нападений "Боксер", согласно обнародованным записям, описывал его последствия в разговоре с другими участниками. При этом Рыбалко, по данным журналистов, является обвиняемым и в других уголовных производствах. Среди эпизодов, которые ему вменяют в соответствующих делах, – вымогательство 500 долларов с угрозами насилия, вымогательство 5 тыс. долларов якобы за долг, завладение оборудованием станции технического обслуживания стоимостью более 331 тыс. грн, открытое похищение имущества и угрозы потерпевшим.

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В материалах журналистского расследования также упоминается, что в 2019 году Рыбалко публиковал фотографии с российским исполнителем Бастой. Кроме того, расследователи обратили внимание на его давние контакты с Демьянчуком. Еще один участник нападений, которого упоминают в разговорах, – "Паша". В записях он отчитывался "Криминалу" о последствиях избиения.

"Прайс" – Владимир Ценов: полиция могла прикрывать мошеннические колцентры

Еще одним правоохранителем, личность которого установили журналисты, стал "Прайс". Так называют Владимира Ценова – заместителя руководителя Департамента стратегических расследований Национальной полиции. По материалам НАБУ и САП, Ценов мог обеспечивать прикрытие деятельности мошеннических кол-центров, которые входили в структуру преступной организации.

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По версии следствия, группировка координировала работу примерно 52 кол-центров, в которых работали не менее 2700 человек. Офисы ежедневно могли обманывать граждан Украины и других государств. Одним из механизмов защиты незаконного бизнеса, как утверждают детективы, была регулярная передача неправомерной выгоды правоохранителям.

Стандартная сумма могла составлять 7 тыс. долларов в месяц за прикрытие одного кол-центра. Участники организации передавали адреса офисов и соответствующие идентификаторы, после чего средства должны были перечисляться в криптовалюте. По версии следствия, после поступления платежа кол-центр мог работать без риска проверок и обысков в течение месяца.

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В одном из эпизодов правоохранители все же провели обыск в колл-центре и изъяли имущество. После этого "Криминал" обратился к "Прайсу" с просьбой посодействовать возвращению техники. После изъятия техники участники организации, как утверждают детективы, обсуждали алгоритм ее возвращения через суд. "Прайс" якобы объяснял, что сначала необходимо обратиться к правоохранителям с просьбой вернуть имущество, получить отказ, а затем обжаловать его в суде.

В разговоре также упоминался Печерский районный суд Киева. НАБУ задержало Владимира Ценова на фоне обнародования новых материалов операции "Карфаген". Его роль в схеме и обстоятельства вероятного прикрытия незаконного бизнеса должны быть установлены в рамках уголовного производства.

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Сергей Дука и другие высокопоставленные сотрудники СБУ

По версии НАБУ и САП, деятельность преступной организации не ограничивалась связями с Национальной полицией. В материалах расследования также упоминаются высокопоставленные сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора.

Одним из ключевых фигурантов называют Сергея Дуку, известного под псевдонимом "Аким". Он занимал должность первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ и имел звание генерал-майора. По версии следствия, Дука мог обеспечивать защиту преступной организации от внимания других сотрудников спецслужбы.

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В материалах также упоминается, что участники группировки обсуждали прекращение работы колл-центров, использование конспиративных квартир, удаление переписки и смену каналов коммуникации после роста риска разоблачения. Во время проведения обыска у сотрудника СБУ детективы НАБУ, по сообщениям антикоррупционного органа, столкнулись с препятствованием следственным действиям.

Сотрудник с оружием пытался не допустить детективов к месту обыска, а на место прибыли спецназовцы СБУ. Несмотря на это, НАБУ задержало Сергея Дуку. Кроме того, Бюро проводило обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, полковника Антона Кравчука.

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Отдельно в материалах расследования говорится о вероятном взаимодействии участников организации с представителями Офиса генерального прокурора. По версии детективов, для этого использовали отдельные каналы коммуникации, учет колл-центров и криптовалютные кошельки.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, глава Службы безопасности Украины Александр Поклад 4 ноября уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников СБУ, фигурирующих в расследовании Национального антикоррупционного бюро в рамках масштабной операции "Карфаген". В ведомстве заявили, что содействуют работе антикоррупционных органов и заинтересованы в объективном расследовании.