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Новые вагоны "Укрзалізниці" уже на путях: чем отличаются от старых и что в них особенного. Фото.

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 мин
360
Вагоны "Укрзалізниці", иллюстративное фото.
Вагоны "Укрзалізниці", иллюстративное фото. Источник: Коллаж OBOZ.UA Источник – Укрзалізниця

"Укрзалізниця" (УЗ) получила шесть новых пассажирских вагонов украинского производства, которые вскоре будут курсировать по маршруту Харьков – Перемышль и смогут поддерживать работу освещения, кондиционирования и других систем даже в случае обесточивания. С начала 2026 года компания уже получила 44 новых вагона, еще 16 планирует получить до конца года, а закупку финансируют за счет государственного бюджета.

Об этом официально сообщила пресс-служба УЗ. Там подчеркнули, что обновление подвижного состава продолжается даже в условиях полномасштабной войны и постоянных российских атак на транспортную и энергетическую инфраструктуру.

Как выглядят новые вагоны УЗ

Как выглядят новые вагоны УЗ. Источник: УЗ

Чем особенны новые вагоны 

Одной из главных особенностей шести новых вагонов являются мощные аккумуляторные батареи. Они позволяют долго обеспечивать работу систем вагона даже в случае обесточивания. В частности, аккумуляторы поддерживают работу:

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  • освещения;
  • туалетов;
  • систем кондиционирования;
  • других необходимых для пассажиров систем.
Чем отличаются от старых

Чем отличаются от старых. Источник: УЗ

Согласно сообщению, это особенно важно в условиях войны, когда российские войска регулярно атакуют украинскую энергетическую инфраструктуру. Перебои с электроснабжением могут создавать дополнительные трудности для железнодорожного сообщения, поэтому возможность автономной работы вагонов имеет практическое значение для обеспечения комфорта пассажиров.

Благодаря аккумуляторным батареям основные системы вагона могут продолжать работать некоторое время без внешнего питания. Отмечается, что это позволяет поддерживать необходимые условия для людей во время поездки даже в случае возникновения проблем с электроснабжением.

Новые вагоны изготовлены в Украине. Таким образом, закупка не только способствует обновлению подвижного состава государственного перевозчика, но и поддерживает отечественное производство.

Что особенного в новом подвижном составе

Что особенного в новом подвижном составе. Источник: УЗ

Сколько новых вагонов получит "Укрзалізниця"

Обновление пассажирского парка происходит постепенно. По информации компании, с начала 2026 года "Укрзалізниця" уже получила 44 новых пассажирских вагона. До конца года ожидается поставка еще 16 единиц подвижного состава. Таким образом, общее количество новых вагонов, которые компания планирует получить в течение года, составит 60.

Закупку финансируют за счет государственного бюджета. При этом заказы размещают у отечественных производителей, что позволяет направлять бюджетные средства на поддержку украинской промышленности. Для железнодорожного перевозчика обновление вагонов является одним из важных направлений работы.

Пассажирский подвижной состав постепенно стареет, а часть вагонов получает повреждения из-за российских атак. Поэтому пополнение парка новыми единицами должно помочь поддерживать необходимый объем перевозок. Новые вагоны также позволяют постепенно заменять более старые единицы подвижного состава и обеспечивать пассажирам более комфортные условия во время длительных поездок.

По какому маршруту будут курсировать

По какому маршруту будут курсировать. Источник: УЗ

По какому маршруту будут курсировать новые вагоны

Шесть новых вагонов украинского производства вскоре отправятся в рейсы по международному маршруту Харьков – Перемышль. Перемышль является одним из ключевых железнодорожных пунктов, через который пассажиры могут продолжить путешествие в другие европейские города.

В то же время маршрут Харьков – Перемышль обеспечивает жителям восточной части Украины, в частности Харькова, связь с международной железнодорожной сетью. Появление новых вагонов на этом направлении должно способствовать повышению комфорта пассажиров во время поездок.

Точную дату начала курсирования шести новых вагонов в сообщении не указали. В "Укрзалізниці" лишь сообщили, что вскоре они отправятся в рейсы.

Поступление шести новых вагонов является частью более широкой программы обновления украинской железной дороги. Компания продолжает получать новый подвижной состав, восстанавливать поврежденную инфраструктуру и поддерживать стабильное железнодорожное сообщение. Во время войны эта работа имеет особое значение, поскольку железная дорога остается одним из ключевых видов транспорта для внутренних и международных перевозок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине расширили сеть международных железнодорожных маршрутов и продлили популярный внутренний рейс. А ключевым обновлением стал запуск нового флагманского поезда "Михайло Грушевский" из Киева в Холм с возможностью пересадки на поезда в Германию, Чехию и Австрию.

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