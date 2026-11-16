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Новое масштабное "большое строительство" В Украине: что хотят построить в обход России

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
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Новое масштабное "большое строительство" В Украине
Новое масштабное "большое строительство" В Украине. Источник: pixabay

Телеком-оператор Vodafone Украина готовится к строительству подземного дата-центра. Создавать его планируют в сочетании с проектом Kardesa – подводной волоконно-оптической кабельной системой, которая будет прокладываться по Черному морю. Ожидается, что она пойдет в обход России и соединит страну с Болгарией, Турцией и Грузией.

Ранее же, сообщалось, получил сертификацию Tier III – проект подземного дата-центра. При чем, как на этапе проектирования, так и для предстоящей операционной деятельности. А это подтверждает его соответствие:

  • высоким международным стандартам надежности;
  • непрерывности работы.

В самом же "Vodafone Украина" рассказали, что первый выход кабеля на побережье запланирован в Болгарии в 2027 году. Следующими этапами станут:

  • Турция,
  • Грузия,
  • Украина.

"Стоимость Kardesa превышает 100 млн. евро... Работы на украинском участке будут проходить исключительно в международно признанных безопасных зонах... Система Kardesa обеспечит увеличенную пропускную способность в Черноморском регионе – более 500 терабит в секунду дополнительно", – рассказали в операторе.

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Строительством же Kardesa, отмечали ранее в самом операторе, будут заниматься Vodafone Group и Vodafone Украина. Ожидается, что реализация проекта:

  • значительно повысит надежность и устойчивость отечественной телекоммуникационной инфраструктуры;
  • создаст современный цифровой коридор между Европой и Азией;
  • может значительно повысить надежность глобального интернета.

Что Украина получит от строительства

В свою очередь, на Правительственном портале ранее отмечали, что строительство подводной сети должно принести Украине ряд выгод. В частности:

  • Повышение транзитного потенциала.

Реализация проекта сделает страну "ключевым транзитным звеном между Европой и Азией".

  • Создание новых рабочих мест.

По ожиданиям, он будет стимулировать развитие инфраструктуры дата-центров, точек обмена трафиком и цифровой экономики.

"Это будет способствовать привлечению инвестиций и создаст новые рабочие места, особенно для инженеров, проектных менеджеров и IT-специалистов", – объяснили на Правительственном портале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в октябре 2026 года украинцы провели 32 084 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

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УкраинастроительствоВелике будівництвоVodafoneинтернет
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