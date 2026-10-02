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"Новая почта" изменила правила для посылок: за что придется доплачивать

Ксения Капустинская
Ксения Капустинская
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icon 3,9 т.
Отделение Новой почты, рабочее место сотруника. Иллюстрация
"Новая почта" обновила правила. Иллюстрация. Источник: Новая почта

С 1 октября "Новая почта" сократила срок бесплатного хранения отправлений в отделениях с семи до пяти дней. Если получатель не заберет посылку за это время, даже за 2 дополнительных дня придется платить по тарифам компании.

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты". В компании подчеркнули, что для большинства клиентов изменение ничего не меняет, поскольку, по ее данным, 97% посылок забирают в течение первых пяти дней.

В компании объяснили нововведение тем, что в условиях войны быстрое получение отправлений снижает риск их потери. Согласно позиции "Новой почты", чем меньше времени отправление находится в отделении, тем ниже риск его повреждения из-за возможных атак на гражданскую инфраструктуру.

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Таким образом, новые правила касаются именно бесплатного периода хранения. Стоимость самой посылки не меняется. Но если она останется в отделении дольше пяти дней, за каждый дополнительный день будет начисляться плата.

Изменения распространяются на документы, посылки, грузы и шины/диски. Для палет условия не изменились: бесплатно они будут храниться три дня.

Сколько стоит хранение посылок в "Новой почте"

Актуальные тарифы на хранение размещены на официальном сайте "Новой почты". По состоянию на 2 октября 2026 года после завершения трех или пяти бесплатных дней (в зависимости от типа груза) хранение стоит:

Отправление

Платное хранение

Малая посылка до 2 кг

15 грн/день

Средняя до 10 кг

25 грн/день

Большая до 30 кг

35 грн/день

Груз до 100 кг

50 грн/день за каждые 100 кг

Шины и диски

50 грн/день

Палета

150 грн/день

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября в "Новой почте" произошел масштабный сбой. Украинцы не могли ни отправить, ни получить посылки.

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