"Нова пошта" создала собственную ПВО: что известно о сбитых "Шахедах"

Группа компаний Nova, в которую входит в том числе "Нова пошта", запустила собственную противовоздушную оборону от российских беспилотников. Об успешности проекта свидетельствуют подтвержденные сбития ударных БПЛА типа "Шахед".

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Об этом на 12-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) "Люди. Бизнес. Экономика. Что дальше?" заявил совладелец группы Вячеслав Климов. По соображениям безопасности он не раскрыл конкретное количество уничтоженных воздушных целей, сообщает "Інтерфакс-Україна".

Делегирование государственных функций бизнесу в условиях войны

По словам соучредителя компании, в условиях полномасштабного вторжения крупный украинский бизнес вынужден брать на себя функции, которые раньше считались исключительной монополией государства. В частности, Климов выделил:

частную противовоздушную оборону – создание и обеспечение систем ПВО для защиты логистических терминалов, сортировочных центров и сотрудников компании от воздушных атак;

собственные пожарные службы – на фоне постоянных обстрелов компания сформировала собственные пожарные подразделения и закупает специализированную пожарную технику в Европе.

"Сейчас крупные бизнесы ищут в Европе пожарные машины, чтобы создавать собственные службы. Это наша собственность, в чем проблема, кто может запретить мне самому тушить пожар на своей территории?" – отметил Климов.

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По его словам, практический опыт "Новой почты" свидетельствует о том, что привлечение собственных обученных сотрудников позволяет оперативно ликвидировать значительную часть пожаров, возникающих вследствие прилетов и падения обломков, еще до прибытия подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Владельцы "Новой почты" собираются купить банк

Финансово-промышленная группа Nova, в которую входит в том числе и "Новая почта", планирует приобрести 100% акций БТА Банка через свою "дочку" "НоваПей Инвест". Ей принадлежит небанковская платежная система NovaPay.

Главные истории дня

Руководство БТА Банка уже официально сообщило о намерении выкупить 20 миллионов простых именных акций, что составляет полный пакет уставного капитала финансового учреждения.

В группе Nova намерение приобрести банковское учреждение впервые публично подтвердили в марте 2026 года. Собственный банк или ограниченная банковская лицензия необходимы ей для снятия регуляторных барьеров и полноценного обслуживания как частных, так и корпоративных клиентов – покупка БТА Банка позволит NovaPay превратиться из платежной системы в полноценного игрока банковского сектора Украины

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 октября "Нова пошта" сократила срок бесплатного хранения отправлений в отделениях с семи до пяти дней. Если получатель не заберет посылку за это время, даже за 2 дополнительных дня придется платить по тарифам компании.