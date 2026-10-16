Новая эра производительности и исключительная мобильность: в Украине начались продажи флагмана ASUS ProArt P16
В Украине начались продажи флагманского 16-дюймового ноутбука ASUS ProArt P16 (H7607). Мощное устройство с высокой автономностью разработано специально для цифровых художников, видеомейкеров, 3D-дизайнеров и разработчиков.
Ноутбук уже можно приобрестиу официальных партнеров ASUS в Украине, а также в фирменном интернет-магазине. Компания отмечает, что эта мобильная рабочая станция должна удовлетворить потребности пользователей, которым необходимы максимальные вычислительные возможности локального искусственного интеллекта для реализации самых сложных творческих замыслов.
ASUS ProArt P16: главные новшества и ключевые характеристики
- Устройство оснащено платформой NVIDIA RTX Spark™, которая объединяет графический процессор NVIDIA Blackwell RTX с 6144 ядрами CUDA и 20-ядерный центральный процессор NVIDIA Grace, связанные высокоскоростным интерфейсом NVLink-C2C.
- По данным производителя, вычислительная мощность системы для задач ИИ достигает 1 петафлопса, а объем унифицированной памяти составляет 128 ГБ.
- Это позволяет визуализировать сверхбольшие 3D-сцены объемом более 90 ГБ, монтировать видео в формате 12K (4:2:2), генерировать ИИ-видео в формате 4K и запускать большие языковые модели (LLM) объемом до 120 миллиардов параметров непосредственно на локальном устройстве.
- Ноутбук получил 16-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 4K, корпус толщиной 12,9 мм и аккумулятор емкостью 99,9 Вт*ч.
Дисплей ASUS Lumina Pro OLED
Этот дисплей имеет разрешение 4K, частоту обновления 120 Гц (VRR) и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync. Экран обеспечивает 100% охват цветового пространства DCI-P3 и заводскую калибровку с высокой точностью цветопередачи (Delta E < 1).
Пиковая яркость HDR составляет 1600 кд/м², а сам дисплей имеет специальное покрытие, которое уменьшает блики на 65%. Это особенно важно при работе с визуальными материалами: пользователь получает четкую детализацию и комфорт для глаз во время длительной работы при любом освещении.
Корпус, вес, автономность
Ноутбук имеет цельнометаллический корпус, изготовленный методом фрезерования на станках с числовым программным управлением. По сравнению с предыдущим поколением модель H7607 стала на 13% тоньше и на 16% легче.
Толщина корпуса составляет 12,9 мм, а ноутбук весит 1,77 кг. Модель доступна в двух цветах: Nano Black с покрытием против отпечатков пальцев и Neo White.
Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 99,9 Вт*ч. По заявлению ASUS, он может работать без подзарядки в течение всего дня. Фактическое время работы будет зависеть от нагрузки и настроек устройства.
Модель также прошла испытания на надежность по военному стандарту MIL-STD-810H. Они предусматривают проверку устойчивости техники к различным условиям эксплуатации.
Программы для творчества и инструменты ИИ
Вместе с ProArt P16 пользователи получают доступ к фирменным приложениям ASUS MuseTree, StoryCube и ProArt Creator Hub. Производитель также заявляет об оптимизации ноутбука для работы с более чем 1000 творческих программ, в том числе продуктами Adobe, Blackmagic Design, Blender и ComfyUI.
Кроме того, покупателям предлагают трехмесячную подписку на Adobe Creative Cloud. Еще одно предложение – три месяца доступа к Google AI Pro, в пакет которого входит 5 ТБ облачного хранилища.
Аналогичная акция распространяется на совместимые ноутбуки ASUS и ROG: в зависимости от модели и конфигурации пользователи могут получить доступ к Google AI Pro или Google AI Plus с 400 ГБ облачного хранилища. Для активации нужно воспользоваться соответствующим предложением в приложении MyASUS.
Особая гарантия
Покупатели нового устройства получают доступ к фирменной программе лояльности "Идеальная гарантия ASUS". Она предусматривает бесплатный ремонт в случае одного случайного повреждения в течение первого года после покупки.
Программа, в частности, распространяется на повреждения в результате падения, попадания жидкости и перепадов напряжения. Чтобы воспользоваться дополнительной защитой, покупателю необходимо создать учетную запись ASUS и зарегистрировать ноутбук в течение 90 дней после покупки.
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