Незаконный ресторан в "Голосеевском" до сих пор не снесли: дело тянут годами, а Верховный Суд не смог назвать сроки

Верховный Суд в составе Кассационного гражданского суда дал официальный ответ на запрос редакции OBOZ.UA относительно резонансного судебного дела № 759/2826/23. Оно касается иска Святошинской окружной прокуратуры в интересах государства к Дмитрию Миколайцу о сносе объекта самовольного строительства – ресторана площадью 332,3 кв. м в Национальном природном парке "Голосеевский" (ул. Украинского Возрождения, 2/1) и возвращения земли общине. В суде не смогли назвать сроки рассмотрения дела, поэтому фактически ресторан имеет возможность работать и приносить прибыль владельцам.

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Как говорится в ответе Кассационного гражданского суда ВС за подписью и. о. руководителя службы рассмотрения обращений Виктории Протасовой, материалы дела поступили в суд еще 24 апреля 2026-го. По состоянию на начало ноября, согласно информации портала Судова влада, дело до сих пор не рассмотрели. При этом после поступления материалов в суд из страны сбежал уже бывший Генеральный прокурор Руслан Кравченко. А суд все еще не может рассмотреть обстоятельства, которые уже установлены в судах предыдущих инстанций.

"По данным автоматизированной системы документооборота суда (АСДС) 24 апреля 2026 года под № 2342/0/221-26 зарегистрировано поступление материалов дела, которые в день их регистрации переданы составу коллегии судей: судья-докладчик Карпенко С. О., судьи Сердюк В. В., Фаловская И. М.", – говорится в ответе.

Как указано в документе, еще 2 февраля 2026 года Верховный Суд восстановил Дмитрию Николайцу срок на кассационное обжалование решения Святошинского районного суда г. Киева от 10 октября 2024 года и постановления Киевского апелляционного суда от 12 июня 2025 года, которые обязывали снести незаконное сооружение.

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Также было возбуждено кассационное производство по жалобам как самого Миколайца Д. А. (в интересах которого действует адвокат Западнюк Н. И.), так и ООО "Затишок и Ко" (в интересах которого действует адвокат Ковальчук А. С.).

Тогда же суд отказал ООО "Затишок и Ко" в приостановлении исполнения решения о сносе. Однако уже 17 марта 2026 года Верховный Суд частично удовлетворил новые ходатайства ответчика и ООО "Затишок и Ко", приостановив исполнение решения о сносе ресторана до окончания рассмотрения дела в кассационном порядке.

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В Верховном Суде подчеркнули, что в соответствии с ч. 13 ст. 7 ГПК Украины рассмотрение дела осуществляется в порядке письменного производства по имеющимся материалам.

"В таком случае судебное заседание не проводится. В случае назначения дела к судебному рассмотрению информация о дате рассмотрения в соответствии со статьей 8 Гражданского процессуального кодекса Украины будет опубликована на официальном веб-портале "Судебная власть Украины", – отметили в Кассационном гражданском суде.

По данным OBOZ.UA, рассмотрение дела о захвате земель природно-заповедного фонда продолжается с 2023 года. Пока продолжаются судебные тяжбы, самовольно построенный ресторан продолжает функционировать и приносить прибыль.

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Кроме того, право собственности на этот объект (а также на ряд других объектов в Киеве) было оформлено на основании решения Брянковского городского суда Луганской области от 2010 года, которое имеет признаки подделки (сам судья официально заявлял, что не выносил такого решения). Жители столицы и активисты ожидают скорейшего справедливого решения – полного демонтажа сооружения, очистки территории национального парка и привлечения виновных к ответственности.

Все факты уже установлены

Уже около десяти лет в Национальном парке "Голосеевский" по ул. Украинского Возрождения, 2/1 (бывшая ул. Бударина) работает незаконный ресторан. Этот объект, как и еще полтора десятка объектов в Святошинском районе Киева, сын экс-милиционера Дмитрий Николаец получил благодаря сомнительному решению Брянковского суда Луганской области от 25.10.2010 г. № 2-2027.

С 2014 года этот населенный пункт находится на оккупированной территории, все дела рассматривались в Лисичанском суде. Оттуда нам ответили, что данных о таком решении нет. А в Едином реестре судебных решений его тоже нет.

населенный пункт находится на оккупированной территории, все дела рассматривались в Лисичанском суде. Более того, из Соломенской окружной прокуратуры Киева поступила копия электронного письма, в котором судья Брянского городского суда Луганской области Снегирь заявил, что им решение, которым воспользовался Николаец, никогда не выносилось, подпись, содержащаяся в указанном документе, является поддельной.

Из полутора десятков объектов Николаец-младший передал один, расположенный в Голосеевском парке, компании ООО "Затишок и Ко", единственным владельцем которой был его отец Анатолий Николаец. Когда рестораном заинтересовались журналисты и правоохранители, ООО переписали на некоего Алексея Львовича Тимошенко.

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Якобы по решению Брянковского городского суда Луганской области № 2-2027 от 25.11.2010 г. (имеющего признаки подделки) сыну Анатолия Николаеца Дмитрию перешло полтора десятка объектов.

Также в суде рассматривается дело о незаконном супермаркете с автостоянкой на той же ул. Украинского Возрождения (бывшая Бударина), 3, недалеко от парка. Там должны были построить доступное жилье, землю под которое Киевсовет выделил еще в 2011 году. Однако семья бывшего милиционера открыла там супермаркет.

Также следует напомнить, что Анатолий Николаец был помощником народного депутата, члена Комитета ВР по вопросам правовой политики Михаила Новикова, с которым они являются кумами.

Семья Николаец использует судебную систему для того, чтобы как можно дольше незаконно пользоваться землей, которая должна принадлежать киевской общине. На самом деле же этот незаконный ресторан фактически ставит под сомнение эффективность и справедливость судебной системы. Подобные ситуации подрывают доверие общества к принципу верховенства права и демонстрируют возможность злоупотреблений.