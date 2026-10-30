Незаконно рубили дубы, грабы и ясени: на Виннитчине раскрыли схему лесников на миллионы гривен

В Винницкой области правоохранители разоблачили предполагаемую организованную группу из четырех работников лесничества. Их подозревают в незаконной вырубке и продаже более 100 дубов, грабов и ясеней. По данным правоохранителей, участники схемы получили более 3,1 млн грн неправомерной выгоды, а ущерб государству превысил 5,5 млн грн.

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Суд взял всех четверых подозреваемых под стражу, но разрешил внести залог. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным следствия, в группу входили двое лесничих и двое мастеров Гайсинского надлесничества филиала "Центральный лесной офис" государственного предприятия "Леса Украины". По версии правоохранителей, схема действовала в течение 2024-2025 годов. Работники лесничества организовали незаконную рубку и продажу древесины ценных пород, используя служебные документы с ложными сведениями.

По версии следствия, участники группы готовили документы на удаление деревьев. Однако они намеренно занижали в них количество деревьев, их диаметр и категории пригодности к удалению.

На самом деле вырубали больше деревьев, чем указывали в официальных документах. Разницу между задекларированным и реальным количеством древесины не учитывали, а затем продавали нелегально.

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Лесникам грозит до семи лет

Четырем мужчинам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о злоупотреблении властью или служебным положением, служебном подлоге, а также незаконной рубке, перевозке, хранении или сбыте леса, совершенных организованной группой.

Суд взял всех подозреваемых под стражу с возможностью внести залог. Двоим из них определили залог в размере 998 тыс. грн каждому, еще двоим – по 266 тыс. грн. Общая сумма залогов составляет 2,528 млн грн.

В зависимости от квалификации действий по инкриминируемым статьям подозреваемым может грозить наказание от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет.

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Оперативники управления стратегических расследований в Винницкой области работали вместе со следователями областной полиции. Изобличение состоялось при содействии Департамента экономической и внутренней безопасности ГП "Леса Украины". Процессуальное руководство осуществляет Винницкая областная прокуратура.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Волынской области также разоблачили схему незаконной вырубки около 2 тысяч сосен, из-за которой государству нанесли ущерб на сумму более 15 млн грн. Чтобы скрыть происхождение древесины, дельцы использовали повторные накладные, бирки и ложные данные электронного учета.