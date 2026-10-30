Незаконно рубили дубы, грабы и ясени: на Виннитчине раскрыли схему лесников на миллионы гривен

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Резиденция Путина становится критически уязвимой. Туда может залететь даже дрон? Интервью с ГетманомРезиденция Путина становится критически уязвимой. Туда может залететь даже дрон? Интервью с ГетманомТрем знакам зодиака наконец повезет с финансами после "черной" полосыТрем знакам зодиака наконец повезет с финансами после "черной" полосы"Никто не обязан": Финляндия заявила о бойкоте ЧМ по хоккею в случае допуска России"Никто не обязан": Финляндия заявила о бойкоте ЧМ по хоккею в случае допуска России"Мечта должна стать планом": певица М’ята встретилась с участниками "Блогер Кемпу""Мечта должна стать планом": певица М’ята встретилась с участниками "Блогер Кемпу""Все очень сложно": Каллас раскрыла тактику Кремля и объяснила, на что надеется Путин в войне с Украиной. Видео"Все очень сложно": Каллас раскрыла тактику Кремля и объяснила, на что надеется Путин в войне с Украиной. Видео"Не послушались Трампа": в Кремле пожаловались на удары Украины по российским НПЗ. Видео"Не послушались Трампа": в Кремле пожаловались на удары Украины по российским НПЗ. ВидеоИллюстрация – женщина с флагом УкраиныБеженцам из Украины хотят упростить легализацию в стране ЕС: за какие изменения проголосовал парламентВ Киеве возобновляется движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег, но есть ограничения. Все подробностиВ Киеве возобновляется движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег, но есть ограничения. Все подробностиПоказания счетчика электроэнергии. ИллюстрацияЗа свет могут начислить несуществующий долг: что должен сделать каждый, чтобы получить правильные платежкиВ результате удара РФ по вокзалу в Днепре погибли пятеро железнодорожников: названы именаВ результате удара РФ по вокзалу в Днепре погибли пятеро железнодорожников: названы имена
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Незаконно рубили дубы, грабы и ясени: на Виннитчине раскрыли схему лесников на миллионы гривен

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read2 мин
693
Лесники и мастера могли организовать незаконную вырубку на 5,5 млн грн
Лесничие и мастера могли организовать незаконную вырубку на 5,5 млн грн. Источник: ДСР Национальной полиции Украины

В Винницкой области правоохранители разоблачили предполагаемую организованную группу из четырех работников лесничества. Их подозревают в незаконной вырубке и продаже более 100 дубов, грабов и ясеней. По данным правоохранителей, участники схемы получили более 3,1 млн грн неправомерной выгоды, а ущерб государству превысил 5,5 млн грн.

Суд взял всех четверых подозреваемых под стражу, но разрешил внести залог. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным следствия, в группу входили двое лесничих и двое мастеров Гайсинского надлесничества филиала "Центральный лесной офис" государственного предприятия "Леса Украины". По версии правоохранителей, схема действовала в течение 2024-2025 годов. Работники лесничества организовали незаконную рубку и продажу древесины ценных пород, используя служебные документы с ложными сведениями.

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
4,6 т.
За 20 минут украли криптовалюту на $6,3 млрд: стало известно, кто взломал Binance
4,6 т.
За 20 минут украли криптовалюту на $6,3 млрд: стало известно, кто взломал Binance
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
2,5 т.
На весь мир надвигается новая волна подорожания продуктов: что происходит с ценами
2,5 т.
На весь мир надвигается новая волна подорожания продуктов: что происходит с ценами
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
1,4 т.
В Украине впервые с лета начал дорожать популярный продукт: какая цена за килограмм
1,4 т.
В Украине впервые с лета начал дорожать популярный продукт: какая цена за килограмм
Дельцы незаконно вырубили более 100 деревьев ценных пород

Дельцы незаконно вырубили более 100 деревьев ценных пород. Источник: ДСР Национальной полиции Украины

По версии следствия, участники группы готовили документы на удаление деревьев. Однако они намеренно занижали в них количество деревьев, их диаметр и категории пригодности к удалению.

На самом деле вырубали больше деревьев, чем указывали в официальных документах. Разницу между задекларированным и реальным количеством древесины не учитывали, а затем продавали нелегально.

Лесникам грозит до семи лет

Четырем мужчинам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о злоупотреблении властью или служебным положением, служебном подлоге, а также незаконной рубке, перевозке, хранении или сбыте леса, совершенных организованной группой.

Суд взял всех подозреваемых под стражу с возможностью внести залог. Двоим из них определили залог в размере 998 тыс. грн каждому, еще двоим – по 266 тыс. грн. Общая сумма залогов составляет 2,528 млн грн.

В зависимости от квалификации действий по инкриминируемым статьям подозреваемым может грозить наказание от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет.

Оперативники управления стратегических расследований в Винницкой области работали вместе со следователями областной полиции. Изобличение состоялось при содействии Департамента экономической и внутренней безопасности ГП "Леса Украины". Процессуальное руководство осуществляет Винницкая областная прокуратура.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Волынской области также разоблачили схему незаконной вырубки около 2 тысяч сосен, из-за которой государству нанесли ущерб на сумму более 15 млн грн. Чтобы скрыть происхождение древесины, дельцы использовали повторные накладные, бирки и ложные данные электронного учета.

Похожие темы
СхемыУкраинадревесинакоррупцияЛеса Украины
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!