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Незаконно "нагребли" песка на 1,16 млрд грн: как работала схема с коттеджным городком

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read2 мин
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В Киевской области разоблачили незаконную схему добычи песка. Иллюстративное фото.
В Киевской области разоблачили незаконную схему добычи песка. Иллюстративное фото. Источник: Киевская городская прокуратура

В Украине раскрыли масштабную схему незаконной добычи песка, государству нанесен ущерб на сумму более 1,16 млрд грн. В Киевской области предприниматель с сообщниками незаконно добыл более 962 тыс. кубометров песка, который, в частности, использовали для поднятия уровня земли под коттеджный городок, а также повредил более 3 гектаров чужих земель, нанеся их владельцу еще более 234 млн грн ущерба.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Мужчину подозревают в организации незаконной добычи полезных ископаемых местного значения и умышленном повреждении чужого имущества.

По материалам следствия, для организации незаконных работ предприниматель привлек других лиц. Он обеспечил наличие специальной техники и нашел людей, которые умели с ней работать. После этого на территории села Ходосовка начали добывать песок.

При этом организаторы не имели ни одного специального разрешения на пользование недрами. Кроме того, работы проводили, в частности, на земельных участках, которые самовольно заняли и которые принадлежали другим владельцам.

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Песок использовали для строительства коттеджного городка

Одной из целей незаконной добычи было обеспечение строительных работ. По данным правоохранителей, добытый песок использовали, в частности, для поднятия уровня земли на участках, где возводили коттеджный городок. Масштабы работ оказались значительными.

По предварительным подсчетам следствия, всего незаконно добыли более 962 тыс. кубометров песка. Такой объем добытого сырья, по оценкам правоохранителей, нанес государству ущерб на сумму более 1,16 млрд грн. Однако последствия деятельности подозреваемого не ограничились незаконным использованием недр. Во время проведения работ также повредили земельные участки, которые принадлежат другому владельцу.

В частности, следователи установили факты снятия почвенного покрова на частях трех земельных участков. Общая площадь территории, которая нуждается в восстановлении, превышает 3 гектара. По материалам производства, владельцу этих земель нанесли имущественный ущерб на сумму более 234 млн грн. 

Какое наказание грозит предпринимателю

Предпринимателю сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет об организации незаконной добычи полезных ископаемых местного значения, совершенной группой лиц по предварительному сговору и повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Также ему инкриминируют умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее имущественный ущерб в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Важно, что сейчас речь идет именно о подозрении, а не об обвинительном приговоре суда. Окончательную правовую оценку действиям фигуранта должны дать по результатам рассмотрения дела.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области правоохранители раскрыли предполагаемую организованную группу из четырех работников лесничества. Их подозревают в незаконной вырубке и продаже более 100 дубов, грабов и ясеней. По данным правоохранителей, участники схемы получили более 3,1 млн грн неправомерной выгоды, а ущерб государству превысил 5,5 млн грн.

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