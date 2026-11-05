"Некому пожаловаться": у беженцев из Украины требуют деньги за "бесплатное" жилье в стране ЕС

Беженцы из Украины в Ирландии сталкиваются со случаями недобросовестного поведения со стороны арендодателей, которые требуют у них деньги за поселение в субсидируемом государством жилье. В такой ситуации они вынуждены платить, поскольку им не к кому обратиться за защитой своих прав.

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Об этом в подкасте ShannonSide рассказала украинка Дария Мазина, приехавшая в Ирландию в 2022 году. Она считает, что государственная программа Accommodation Recognition Payment (ARP), созданная для расселения украинцев под временной защитой, не была должным образом проработана.

"Некоторые арендодатели просят нас платить "в конвертах". И нет никого, кому мы могли бы пожаловаться, или места, где могли бы попросить о защите своих прав. Это единственный выбор: согласен – платишь, не согласен – не платишь. Есть очередь из желающих иметь хоть какое-нибудь жилье", – констатирует Дария.

Ирландцы отказывают украинцам и игнорируют их

Кроме того, украинцы с временной защитой сталкиваются в Ирландии с дискриминацией – далеко не все арендодатели хотят сдавать им свое жилье, а агентства недвижимости просто игнорируют их письма. По ее словам, лишь 27% украинских семей смогли найти жилье вне государственной программы.

Сейчас ARP постепенно сворачивается – по всей Ирландии закрываются субсидируемые государством центры, где жили украинцы. Поэтому им приходится самостоятельно искать жилье в стране, где и без того продолжается жилищный кризис.

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Единственная альтернатива – не работает

Следует отметить, что в Ирландии существует программа жилищной помощи, но она недоступна для лиц с временной защитой. Поэтому единственным доступным вариантом остается механизм Rent Supplement (доплата за аренду), но Дария Мазина называет его провальным, поскольку заявки подали лишь 16% украинцев, и одобрены были тоже лишь 16% из них.

"Программа доплаты за аренду использует устаревшие расчеты. Если вы находите жилье за 1400 евро – эта цена будет слишком высокой для доплаты за аренду, но это реальная рыночная стоимость. Цены очень гибкие, и они растут и растут", – подчеркнула она и отметила, что в некоторых городах стоимость арендуемого жилья не должна превышать 800 евро.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, около 2500 беженцев из Украины обратились к властям Ирландии с просьбой предоставить им разрешение на долгосрочное пребывание в стране. Заявки были поданы в рамках специальной программы перехода от европейской временной защиты к стандартным иммиграционным статусам.