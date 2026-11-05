"Некому пожаловаться": у беженцев из Украины требуют деньги за "бесплатное" жилье в стране ЕС

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояЗарплаты членов правительства в сентябреOBOZ.UA узнал новые зарплаты министров: у кого и какая самая большаяДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаВодителя "скорой", который привез Молодую на Петропавловскую Борщаговку, взяли под стражу: подробности делаВодителя "скорой", который привез Молодую на Петропавловскую Борщаговку, взяли под стражу: подробности делаПрежний курс доллара больше неактуальныйПрежний курс больше неактуальный: покупать доллары в украинских обменниках стало значительно дорожеИллюстрация - заправка автоУкраинские АЗС обновили цены на бензин: сколько теперь стоит литр"Сегодня-завтра сдохну": ГУР перехватило разговор оккупантов, который раскрыл настроения в армии Путина"Сегодня-завтра сдохну": ГУР перехватило разговор оккупантов, который раскрыл настроения в армии ПутинаПочему не все желающие смогли эвакуироваться из Олешек: в МВА рассказали о ситуацииПочему не все желающие смогли эвакуироваться из Олешек: в МВА рассказали о ситуацииКто из правоохранителей прикрывал колл-центры и пытки людей. Иллюстративное фото.Новые преступления по делу "Карфаген": раскрыты имена еще нескольких фигурантов масштабной преступной аферы
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Некому пожаловаться": у беженцев из Украины требуют деньги за "бесплатное" жилье в стране ЕС

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
111
Иллюстрация – ключи от жилья
Беженцы из Украины сталкиваются с дискриминацией при поиске жилья в Ирландии. Источник: Unsplash/Jakub Żerdzicki

Беженцы из Украины в Ирландии сталкиваются со случаями недобросовестного поведения со стороны арендодателей, которые требуют у них деньги за поселение в субсидируемом государством жилье. В такой ситуации они вынуждены платить, поскольку им не к кому обратиться за защитой своих прав.

Об этом в подкасте ShannonSide рассказала украинка Дария Мазина, приехавшая в Ирландию в 2022 году. Она считает, что государственная программа Accommodation Recognition Payment (ARP), созданная для расселения украинцев под временной защитой, не была должным образом проработана.

"Некоторые арендодатели просят нас платить "в конвертах". И нет никого, кому мы могли бы пожаловаться, или места, где могли бы попросить о защите своих прав. Это единственный выбор: согласен – платишь, не согласен – не платишь. Есть очередь из желающих иметь хоть какое-нибудь жилье", – констатирует Дария.

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
2,1 т.
Россия нашла новую уязвимость украинской энергетики: почему электроэнергии с АЭС не хватает
2,1 т.
Россия нашла новую уязвимость украинской энергетики: почему электроэнергии с АЭС не хватает
Дарина ГерцеваДарина Герцева
1,6 т.
McDonald’s меняет правила работы во время воздушных тревог: в каких городах рестораны не будут закрываться
1,6 т.
McDonald’s меняет правила работы во время воздушных тревог: в каких городах рестораны не будут закрываться
Дарина ГерцеваДарина Герцева
1,2 т.
"Сільпо" подсчитало миллиардные убытки из-за обстрелов РФ: сколько магазинов и складов пострадали
1,2 т.
"Сільпо" подсчитало миллиардные убытки из-за обстрелов РФ: сколько магазинов и складов пострадали

Ирландцы отказывают украинцам и игнорируют их

Кроме того, украинцы с временной защитой сталкиваются в Ирландии с дискриминацией – далеко не все арендодатели хотят сдавать им свое жилье, а агентства недвижимости просто игнорируют их письма. По ее словам, лишь 27% украинских семей смогли найти жилье вне государственной программы.

Сейчас ARP постепенно сворачивается – по всей Ирландии закрываются субсидируемые государством центры, где жили украинцы. Поэтому им приходится самостоятельно искать жилье в стране, где и без того продолжается жилищный кризис.

Единственная альтернатива – не работает

Следует отметить, что в Ирландии существует программа жилищной помощи, но она недоступна для лиц с временной защитой. Поэтому единственным доступным вариантом остается механизм Rent Supplement (доплата за аренду), но Дария Мазина называет его провальным, поскольку заявки подали лишь 16% украинцев, и одобрены были тоже лишь 16% из них.

"Программа доплаты за аренду использует устаревшие расчеты. Если вы находите жилье за 1400 евро – эта цена будет слишком высокой для доплаты за аренду, но это реальная рыночная стоимость. Цены очень гибкие, и они растут и растут", – подчеркнула она и отметила, что в некоторых городах стоимость арендуемого жилья не должна превышать 800 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, около 2500 беженцев из Украины обратились к властям Ирландии с просьбой предоставить им разрешение на долгосрочное пребывание в стране. Заявки были поданы в рамках специальной программы перехода от европейской временной защиты к стандартным иммиграционным статусам.

Похожие темы
Украинцы за границейАренда жильябеженцыИрландияжильевыплаты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!