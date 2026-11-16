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Нелегальный рынок электронных сигарет работает открыто, правоохранители его не контроллируют – расследование

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
363
Нелегальный рынок электронных сигарет работает открыто, правоохранители его не контроллируют
Нелегальный рынок электронных сигарет работает открыто, правоохранители его не контроллируют

Украинский рынок нелегальных электронных сигарет работает фактически открыто – в торговых центрах, супермаркетах и уличных киосках. В то же время, по оценкам медиа, государственные органы фактически признали, что системного контроля в этой сфере нет. А потому, несмотря на то, что торговля "курилками" находится вне закона, этот бизнес продолжает развиваться, а запреты остаются преимущественно формальностью.

Об этом говорится в материале Telegraf. Его авторы отмечают:

  • По данным исследования Kantar, уровень нелегальности украинского рынка электронных сигарет составляет 93,3%.
  • При этом около трех четвертей курильщиков покупают нелегальную продукцию офлайн.

"Проведенные недавно тестовые закупки и рейды по вейп-точкам, наглядно доказали, что под видом "пищевых добавок", глицерина, пропиленгликоля для пищевых и других бытовых нужд в стране спокойно продаются наборы для самостоятельного приготовления запрещенных ароматизированных жидкостей для "электронок". Никотин покупателю тайно дарят под видом "усилителя вкуса", а безналичные расчеты за вейпы через терминалы маскируются под "развлечения" или "бытовую технику", – говорится в материале.

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Государство не контролирует рынок вейпов?

Для того же, чтобы выяснить, как государство контролирует рынок, журналисты обратились за разъяснениями к правоохранителям. В частности, в:

  • БЭБ;
  • ГНС;
  • Государственную таможенную службу;
  • МВД;
  • Госпродпотребслужбу.

"Мы запросили общие данные о борьбе с нелегальным вейп-рынком, а также прямо указали названия зафиксированных нами фирм с признаками нарушений (среди которых ООО "АТП РИТЕЙЛ", ООО "ДЕВАЙС ТУРБО", ФЛП Передерий Е.О.) и попросили предоставить конкретные данные об их проверках", – рассказали авторы материала.

В частности, отметили они, "полученные ответы выявили гораздо более серьезный диагноз, чем просто нежелание чиновников ловить конкретных нарушителей". Ведь выяснилось, что:

  • Рынок вейпов до сих пор не воспринимается как отдельная индустрия со своими отдельными правилами игры.
  • Вместо внедрения системного контроля чиновники профильных ведомств нередко демонстрировали удивительную изобретательность, "пытаясь откреститься от проверок конкретных брендов и скрыть собственную аналитическую слепоту за удобными юридическими отписками".

"Например, из ответов Нацполиции становится понятно, что она, похоже, сама не располагает точными данными о том, что на самом деле происходит с вейпами. Поскольку не ведет отдельную статистику, сваливая подакцизные товары в один общий мешок", – резюмировали подвели итоги аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за отсутствия надлежащего контроля украинские подростки могут закупать ароматизированные жидкости для электронных сигарет промышленными партиями. В частности, через Telegram.

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