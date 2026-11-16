Нелегальный рынок электронных сигарет работает открыто, правоохранители его не контроллируют – расследование

Украинский рынок нелегальных электронных сигарет работает фактически открыто – в торговых центрах, супермаркетах и уличных киосках. В то же время, по оценкам медиа, государственные органы фактически признали, что системного контроля в этой сфере нет. А потому, несмотря на то, что торговля "курилками" находится вне закона, этот бизнес продолжает развиваться, а запреты остаются преимущественно формальностью.

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Об этом говорится в материале Telegraf. Его авторы отмечают:

По данным исследования Kantar, уровень нелегальности украинского рынка электронных сигарет составляет 93,3%.

При этом около трех четвертей курильщиков покупают нелегальную продукцию офлайн.

"Проведенные недавно тестовые закупки и рейды по вейп-точкам, наглядно доказали, что под видом "пищевых добавок", глицерина, пропиленгликоля для пищевых и других бытовых нужд в стране спокойно продаются наборы для самостоятельного приготовления запрещенных ароматизированных жидкостей для "электронок". Никотин покупателю тайно дарят под видом "усилителя вкуса", а безналичные расчеты за вейпы через терминалы маскируются под "развлечения" или "бытовую технику", – говорится в материале.

Государство не контролирует рынок вейпов?

Для того же, чтобы выяснить, как государство контролирует рынок, журналисты обратились за разъяснениями к правоохранителям. В частности, в:

БЭБ;

ГНС;

Государственную таможенную службу;

МВД;

Госпродпотребслужбу.

"Мы запросили общие данные о борьбе с нелегальным вейп-рынком, а также прямо указали названия зафиксированных нами фирм с признаками нарушений (среди которых ООО "АТП РИТЕЙЛ", ООО "ДЕВАЙС ТУРБО", ФЛП Передерий Е.О.) и попросили предоставить конкретные данные об их проверках", – рассказали авторы материала.

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В частности, отметили они, "полученные ответы выявили гораздо более серьезный диагноз, чем просто нежелание чиновников ловить конкретных нарушителей". Ведь выяснилось, что:

Рынок вейпов до сих пор не воспринимается как отдельная индустрия со своими отдельными правилами игры .

. Вместо внедрения системного контроля чиновники профильных ведомств нередко демонстрировали удивительную изобретательность, "пытаясь откреститься от проверок конкретных брендов и скрыть собственную аналитическую слепоту за удобными юридическими отписками".

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"Например, из ответов Нацполиции становится понятно, что она, похоже, сама не располагает точными данными о том, что на самом деле происходит с вейпами. Поскольку не ведет отдельную статистику, сваливая подакцизные товары в один общий мешок", – резюмировали подвели итоги аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за отсутствия надлежащего контроля украинские подростки могут закупать ароматизированные жидкости для электронных сигарет промышленными партиями. В частности, через Telegram.