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Незаконная торговля электронными сигаретами "процветает" в Украине: полиция и налоговая не ведут отдельный учет нарушений

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
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Нелегальный рынок электронных сигарет работает открыто
Нелегальный рынок электронных сигарет работает открыто. Источник: Telegraf

Нелегальный рынок электронных сигарет в Украине фактически остается вне надлежащего контроля правоохранителей и налоговой службы. В частности, по данным медиа, Нацполиция не ведет отдельную статистику незаконного оборота вейпов, а Государственная налоговая служба (ГНС) объединяет показатели проверок электронных сигарет, табака и алкоголя, не разграничивая нарушения по видам продукции.

Об этом говорится в материале Telegraf. Его авторы отмечают:

  • По данным Нацполиции, в течение 2025-2026 годов правоохранители провели 431 784 проверки объектов возможной нелегальной реализации табачной продукции.
  • Среди них – 83 860 рынков, более 69 тысяч мест стихийной торговли и более 278 тысяч магазинов и киосков.

"На бумаге деятельность Нацполиции выглядит масштабно... Однако реальный результат этих визитов мизерный. С 1 января 2026 года полицейские задокументировали лишь 5 936 протоколов об административных правонарушениях по статье 156 КУоАП. По ним изъято всего 6 995 штук электронных сигарет и немного более 818 литров жидкостей для них", – рассказали аналитики.

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Более того, подчеркнули они, в Нацполиции фактически признали, что вейп-индустрия для них, фактически, не существует как отдельный объект аналитики. Такой вывод, объясняется, можно сделать по тому, что, как рассказали сами правоохранители:

  • Отдельная статистическая отчетность о противодействии незаконному обороту электронных сигарет и жидкостей для них не формируется.
  • Причина – это "потребовало бы проведения дополнительной работы по сбору, обработке, сопоставлению и обобщению информации, содержащейся в различных документах и информационных ресурсах".

"Аналогично полиция не ведет учет в онлайн-сегменте: "отдельный статистический учет информации по совокупности критериев, определенных в запросе, в частности о количестве интернет-магазинов, веб-сайтов и Telegram-каналов… Национальной полицией не осуществляется", – говорится в материале.

Правоохранители не контроллируют нелегальный рынок электронных сигарет

Правоохранители не контроллируют нелегальный рынок электронных сигарет. Источник: Telegraf

Похожая ситуация, отмечается, и в Государственной налоговой службе. Так:

  • За январь-август 2026 года ГНС провела более 20 тысяч фактических проверок продавцов алкоголя, табака и вейпов, выявила 26 тысяч нарушений и применила штрафы на 1 532,84 млн гривен.
  • Однако отдельных результатов по электронным сигаретам налоговая не предоставила.

"Ведомство отказалось предоставить данные по сегменту вейпов, заявив, что информация "аккумулируется в сгруппированном виде… без разграничения товаров". Кроме того, в Классификации доходов бюджета не предусмотрен отдельный учет акциза с жидкостей для вейпов – этот поток просто тонет в общих табачных графах", – констатировали авторы материала.

Отдельных результатов по электронным сигаретам налоговая не предоставила

Отдельных результатов по электронным сигаретам налоговая не предоставила. Источник: Telegraf

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за отсутствия надлежащего контроля украинские подростки могут закупать ароматизированные жидкости для электронных сигарет промышленными партиями. В частности, через Telegram.

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УкраинасигаретыНациональная полиция УкраиныполицияГосударственная налоговая служба (ГНС)
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