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Не доллары и не евро: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
6,0 т.
В какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках
В какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках. Источник: Getty Images

По состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,779 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 607,2 млрд грн.

Украинцы предпочитают хранить деньги в гривне

Украинцы предпочитают хранить деньги в гривне. Источник: ФГВФЛ

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 25,88% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках от 200 тыс. до 600 тыс. грн. Доля таких вкладов составляет 20,74%.

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От 600 тыс. до 1 млн грн в банках держат 10,57% вкладчиков. А более 5 млн грн – 16,56%.

Сколько денег украинцы держат в банках

Сколько денег украинцы держат в банках. Источник: ФГВФЛ

С украинцев будут списывать по 150 грн

В то же время, Ощадбанк будет списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Впрочем, затронет это не всех – лишь тех, кто длительное время не пользовался своим счетом без платежной карты. Новшество вступит в силу с 1 ноября.

"Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета (без карты), утвержденные постановлением правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 года №124 (с изменениями и дополнениями). Согласно утвержденным изменениям стоимость обслуживания неактивных текущих счетов (без карты) вырастет до 150 грн", – сообщили в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2026 года. Продление состоится в автоматическом режиме – однако не для всех карт.

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