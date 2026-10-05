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Не доллары и не евро: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 мин
icon 72
В какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках
В какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках

По состоянию на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,76 трлн грн. Что на 9,6 млрд грн больше, чем было в августе. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,157 трлн грн.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 602,3 млрд грн.

Українці воліють зберігати гроші в гривні

Українці воліють зберігати гроші в гривні. Источник: ФГВФЛ

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 25,61% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках от 200 тыс. до 600 тыс. грн. Доля таких вкладов составляет 20,82%.

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От 600 тыс. до 1 млн грн в банках держат 10,59% вкладчиков. А более 5 млн грн – 16,63%.

Сколько денег украинцы держат в банках

Сколько денег украинцы держат в банках. Источник: ФГВФЛ

В Украине ликвидировали банк

Тем временем, в Украине ликвидировали АТ "Банк "Национальные инвестиции" – ФГВФ) завершил соответствующую процедуру. В связи с этим выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка прекращены. Как рассказали в Фонде, запись о прекращении Акционерного общества "Банк "Национальные инвестиции" как юридического лица уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

"Ликвидация АО "Банк "Национальные инвестиции"... Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о прекращении 4 августа 2026 года выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам", – говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии и ликвидации "Банка "Национальные инвестиции" было принято Нацбанком в конце 2015 года. Там напомнили:

  • Осенью того же года банк был отнесен к категории неплатежеспособных.
  • Владельцы учреждения не предпринимали никаких мер по поддержанию его ликвидности, улучшению финансового состояния и устранению нарушений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе считают, что украинцам стоит стоит пересмотреть стратегию сбережений – особенно накануне зимы. Дело в том, объясняется, что в это время к традиционной экономической неопределенности добавляются военные и энергетические риски. При этом оптимальной стратегией, отмечается, будет совмещение несколько инструментов – т.е., вкладывать деньги только, к примеру, в доллары, не рекомендуется.

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