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НБУ запустил продажу уникальных 10 грн: купить можно только 3 ноября

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
17,3 т.
Нацбанк "выдает" украинцам уникальные 10 грн
Нацбанк "выдает" украинцам уникальные 10 грн. Источник: НБУ

Нацбанк продает набор памятных монет по 10 грн, посвященных Крыму. Впрочем, купить его можно только 3 ноября – и не больше 1 штуки.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

  • Монета называется "Мы сильные. Мы вместе. Автономная Республика Крым".
  • В каждом ролике – 25 монет.
  • Цена (на дату последней реализации) – 458 грн.
  • Монета біла віпущена в 2025 году.

"Ролик оборотных памятных монет посвящен неотъемлемой части Украины, имеющей особый статус, определенный Конституцией Украины – Автономной Республике Крым. Ее территориальная принадлежность к Украине подтверждена международным правом и признана мировым сообществом", – говорится в описании монеты.

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Нацбанк продает набор памятных монет по 10 грн, посвященных Крыму

Нацбанк продает набор памятных монет по 10 грн, посвященных Крыму. Источник: НБУ

Как выглядят особенные 10 грн

Аверс (лицевая сторона) монеты идентичен обычной десятке. На ревесе (обратной стороне) на зеркальном фоне изображена стилизованная карта Украины. На карте на контрастируемом с остальным изображением матовом фоне выделена Автономная Республика Крым. Вверху по кругу размещена надпись "Автономная республика Крым," внизу – лозунг серии "Мы сильные. Мы вместе!".

На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещен логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины и изображение фрагмента уникального крымскотатарского орнамента "Орьнек". А также :

  • надписи: "Банкнотно-монетный двор НБУ", "обращенная памятная монета", "Мы сильные. Мы вместе. Автономная Республика Крым", "25 штук".
  • общий номинал ролика;
  • графический знак гривни.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.

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