НБУ "выдает" украинцам золотые 20 грн с особенным дизайном: как выглядят
Национальный банк продает памятную золотую монету в 20 грн. Она называется "Архистратиг Михаил" и стоит 64 419 грн.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:
- На продажу монет установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 5 штук.
- На складе осталось 1 347 монет.
"Памятная монета посвящена архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Сегодня образ архангела Михаила присутствует в атрибутике украинских войск, олицетворяя непримиримую борьбу со злом и духовную поддержку украинских защитников", – говорится в описании монеты.
Что известно о монете
- Монеты отчеканены из золота 900-й пробы.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 7,78.
- Гурт – гладкий.
- Выставленные на продажу экземпляры были отчеканены в 2025 году.
- Тираж монеты составил 3,5 тыс. экземпляров.
Как выглядят особенные 20 грн
На аверсе монеты (лицевой стороне) изображен стилизованный лавровый венок. Как объяснили в Нацбанке, он символизирует славу и победу.
Также на него помещены малый Государственный Герб Украины, под которым надпись – "Украина". А кроме того:
- номинал;
- графический знак гривни;
- логотип НБУ;
- надпись "Национальный банк Украины";
- год чеканки;
- обозначение металла, его пробы и массы в чистоте.
Фон аверса – паттерн из ММ-14 "Рисунок маскировочный образца 2014 года". Он также известен как "пиксель" и "украинский пиксель".
На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил. Справа и слева расположены:
- Стилизованные силуэты воинов Вооруженных сил Украины,
- Вертолеты,
- Противотанковые ежи.
По кругу надпись: "…за нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" Это – строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки".
Что будет с монетами 1 и 2 грн
Вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается. Дело в том, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен и по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят. Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан:
- Причиной рассмотрения изменения дизайна монет стали жалобы украинцев на то, что монеты очень похожи.
- В связи с этим, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа.
- Кроме того, стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.
"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе этого купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска.