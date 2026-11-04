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НБУ "выдает" украинцам золотые 100 грн с особенным дизайном: как выглядят

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
879
Нацбанк продает золотые 100 грн с особым дизайном
Нацбанк продает золотые 100 грн с особым дизайном. Источник: НБУ/коллаж OBOZ.UA

Нацбанк продает монету в 100 грн. Она отчеканена из золота, называется "Боспорское царство" и стоит (на дату последней реализации) – 204 398 грн.

Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают: монета посвящена Боспорскому царству, которое регулярно чеканило свои монеты.

"Это одно из античных государств Северного Причерноморья. Возникло как объединение греческих городов-колоний на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее", – говорится в описании монеты.

Нацбанк продает монету в 100 грн

Нацбанк продает монету в 100 грн. Источник: НБУ

Что известно о монете

  • Монета отчеканена из золота 900-й пробы.
  • Год чеканки – 2010.
  • Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
  • Гурт – гладкий с углубленными надписями.
  • Общий тираж – 3 000 штук.
  • На складе осталась 174 монеты.
  • Продается монета в специальном футляре.
  • Каждый покупатель может приобрести не более 6 монет.
Как выглядят золотые 100 грн

Как выглядят золотые 100 грн. Источник: НБУ

Как выглядят золотые 100 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты. Стилизованная надпись полукругом "Национальный банк Украины".

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Номинал монеты размещен внизу аверса. По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой – сфинксы.

На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне изображен парусник. Под ним – дельфины и символизирующие воду декоративные меандровые ленты. С обеих сторон – "стилизованная застройка античного города".

Вверху на рельефном фоне – золотая пантикапейская монета статер. Под ней надпись "Боспорское царство".

Монета отчеканена из золота 900-й пробы

Монета отчеканена из золота 900-й пробы. Источник: НБУ

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.

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НумизматикаУкраинамонетыНациональный банк Украины (НБУ)
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