НБУ "выдает" украинцам золотые 100 грн с особенным дизайном: как выглядят
Нацбанк продает отчеканенную из золота памятную монету в 100 грн. Она посвящена античной достопримечательности Украины – Херсонесу Таврическому, городу-государству на юго-западном побережье Крыма, основанному в 422-421 годах до н э., которое чеканило собственную монету. Стоит же монета (на дату последней реализации) 214 239 грн.
Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили:
- На данный момент на складе осталось 331 монета.
- Продажа монет лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 6 штук.
"Историю Херсонеса Таврического разделяют на два периода: античный (от основания до IV в. н. э.) и средневековый (V – XV вв.). В течение двух тысячелетий во времена расцвета Древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове, играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью", – говорится в описании монеты.
Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном
На аверсе монеты (лицевая сторона) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный колокол. На фоне меандрового орнамента:
- античные монеты Херсонеса;
- светильник.
Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:
- номинал;
- обозначение металла, его проба, масса в чистоте;
- логотип Монетного двора Национального банка Украины;
- год чеканки монеты.
На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".
Что известно о монете
- Монета отчеканена из золота 900-й пробы в 2009 году.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
- Гурт – с секторальным рифлением.
Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из серебра и появится в ноябре. Посвящена же монета будет 25-летию визита Папы Римскомго Ивана Павла II в Украину.
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