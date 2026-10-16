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НБУ "выдает" украинцам золотые 100 грн с особенным дизайном: как выглядят

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
icon 4,2 т.
НБУ продает "специальные" 100 грн с уникальным дизайном
НБУ продает "специальные" 100 грн с уникальным дизайном. Источник: Коллаж фотобанк НБУ / OBOZ.UA

Нацбанк продает отчеканенную из золота памятную монету в 100 грн. Она посвящена античной достопримечательности Украины – Херсонесу Таврическому, городу-государству на юго-западном побережье Крыма, основанному в 422-421 годах до н э., которое чеканило собственную монету. Стоит же монета (на дату последней реализации) 214 239 грн.

Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили:

  • На данный момент на складе осталось 331 монета.
  • Продажа монет лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 6 штук.

"Историю Херсонеса Таврического разделяют на два периода: античный (от основания до IV в. н. э.) и средневековый (V – XV вв.). В течение двух тысячелетий во времена расцвета Древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове, играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью", – говорится в описании монеты.

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Нацбанк продает отчеканенную из золота памятную монету в 100 грн

Нацбанк продает отчеканенную из золота памятную монету в 100 грн. Источник: НБУ

Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевая сторона) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный колокол. На фоне меандрового орнамента:

  • античные монеты Херсонеса;
  • светильник.

Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:

  • номинал;
  • обозначение металла, его проба, масса в чистоте;
  • логотип Монетного двора Национального банка Украины;
  • год чеканки монеты.

На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".

Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном

Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном. Источник: НБУ

Что известно о монете

  • Монета отчеканена из золота 900-й пробы в 2009 году.
  • Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
  • Гурт – с секторальным рифлением.

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из серебра и появится в ноябре. Посвящена же монета будет 25-летию визита Папы Римскомго Ивана Павла II в Украину.

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НумизматикаУкраинамонетыНациональный банк Украины (НБУ)
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