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НБУ "выдает" украинцам серебряные 1 грн с особенным дизайном: сколько можно получить за раз

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read3 мин
icon 1,6 т.
Нацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайном
Нацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайном
Источник: Коллаж НБУ / OBOZ.UA

Нацбанк продает инвестиционную монету в 1 грн. Она, называется "Архистратиг Михаил" и стоит 4 761 грн и отчеканена из серебра. При этом на продажу установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 20 штук.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в настоящее время на складе осталось около 1 470 монет.

Нацбанк продає інвестиційну монету номіналом 1 грн

Нацбанк продає інвестиційну монету номіналом 1 грн

Источник: НБУ

Что известно о монете

  • Монеты отчеканены из серебра 999,9-й пробы.
  • Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
  • Гурт – рифленый.
  • Выставленные на продажу экземпляры, были отчеканены в 2026 году тиражом 30 тыс. экземпляров.
  • Сама монета была введена в оборот в 2011 году.
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Как выглядит 1 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображены:

  • Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.
  • Номинал.
  • Год чеканки.
  • Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").

Як виглядає 1 грн з унікальним дизайном

Як виглядає 1 грн з унікальним дизайном

Источник: НБУ

НБУ выводит из обращения гривни

В то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:

  • Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.
  • Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из золота и появится в декабре. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.

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