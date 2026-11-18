НБУ "выдает" украинцам новые 5 грн с особенным дизайном: как выглядят
Нацбанк продает новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена символу 2027 года по Восточному календарю – Козе, – и стоит 204 грн.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:
- монета получила название "Год Козы";
- она вогла в серию "Восточный календарь";
- тираж монеты составил 80 000 штук в сувенирном паковании.
"Коза – восьмой знак восточного календаря, олицетворяющий искренность, доброту, мягкость, чувствительность и творчество. В традиционной китайской астрологии он относится к типу "Инь" и ассоциируется со стихией Земли, символизирующей надежность, баланс, плодородие и практичность. В то же время этому знаку присущи нерешительность, капризность и уязвимость", – говорится в описании монеты.
Как выглядят новые 5 грн
На аверсе монеты (лицевой стороне) вверху – малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом "УКРАИНА". На зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря. В центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на козу – символ года, над стрелкой – 2027. На матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вытинанку символы каждого времени года:
- снежинка;
- цветок;
- ягода;
- лист.
На реверсе (обратной стороне) изображена стилизованная коза на фоне листа клевера. Внизу под композицией размещены стилизованные копыта. По кругу животное окружено элементами, характерными для каждого времени года:
- снежинки;
- цветы;
- плоды;
- ветки.
Что известно о монете
- Монета отчеканена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).
- Гурт – рифленый.
- Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 1 штуки.
- На складе НБУ осталось немногим более 2 250 монет.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.