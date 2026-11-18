Нацбанк продает новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена символу 2027 года по Восточному календарю – Козе, – и стоит 204 грн.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

монета получила название "Год Козы" ;

; она вогла в серию "Восточный календарь";

тираж монеты составил 80 000 штук в сувенирном паковании.

"Коза – восьмой знак восточного календаря, олицетворяющий искренность, доброту, мягкость, чувствительность и творчество. В традиционной китайской астрологии он относится к типу "Инь" и ассоциируется со стихией Земли, символизирующей надежность, баланс, плодородие и практичность. В то же время этому знаку присущи нерешительность, капризность и уязвимость", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) вверху – малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом "УКРАИНА". На зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря. В центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на козу – символ года, над стрелкой – 2027. На матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вытинанку символы каждого времени года:

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снежинка;

цветок;

ягода;

лист.

На реверсе (обратной стороне) изображена стилизованная коза на фоне листа клевера. Внизу под композицией размещены стилизованные копыта. По кругу животное окружено элементами, характерными для каждого времени года:

снежинки;

цветы;

плоды;

ветки.

Что известно о монете

Монета отчеканена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).

(сплав меди, никеля и цинка). Гурт – рифленый.

Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 1 штуки.

На складе НБУ осталось немногим более 2 250 монет.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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