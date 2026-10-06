НБУ "выдает" украинцам 5 грн с особенным дизайном: как выглядят
Нацбанк продает памятную монету в 5 грн – однако только 6 октября. Она посвящена самоходной артиллерийской установке "Богдана", называется "Украинская бавовна. САУ "Богдана" и стоит (на дату последней реализации) 176 грн.
Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:
- Продается монета в специальном сувенирном паковании.
- В оборот она была запущена в 2025 году.
"Эта 155-мм гаубица на колесном шасси, разработанная с учетом передовых технологических решений, стала ключевым элементом артиллерийского потенциала Вооруженных сил Украины. Благодаря высокоточному поражению целей, она демонстрирует стратегическую миссию украинского оборонно-промышленного комплекса", – говорится в описании монеты.
Как выглядят уникальные 5 грн
На аверсе монеты (лицевая сторона) на зеркальном фоне изображен абрис (контур) острова Змеиный, который был успешно освобожден при поддержке САУ "Богдана". Вблизи острова – стилизованные змеи, покидающие территорию как символ отступления врага.
Вверху монеты – малый Государственный Герб Украины. Слева:
- надпись "УКРАИНА";
- год чеканки монеты;
- номинал;
- графический знак гривн;
- логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
На реверсе (обратная сторона) изображена самоходная артиллерийская установка "Богдана" в момент боевого развертывания на степном ландшафте. В нижней части монеты – надпись САУ "БОГДАНА". На фоне монеты – силуэт портрета Богдана Хмельницкого.
Что известно о монете
- Монета отчеканена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).
- Гурт – рифленый.
- Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 1 штуки.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.
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