НБУ "выдает" украинцам 5 грн с особенным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает памятную монету в 5 грн – однако только 6 октября. Она посвящена самоходной артиллерийской установке "Богдана", называется "Украинская бавовна. САУ "Богдана" и стоит (на дату последней реализации) 176 грн.

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Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:

Продается монета в специальном сувенирном паковании .

. В оборот она была запущена в 2025 году.

"Эта 155-мм гаубица на колесном шасси, разработанная с учетом передовых технологических решений, стала ключевым элементом артиллерийского потенциала Вооруженных сил Украины. Благодаря высокоточному поражению целей, она демонстрирует стратегическую миссию украинского оборонно-промышленного комплекса", – говорится в описании монеты.

Как выглядят уникальные 5 грн

На аверсе монеты (лицевая сторона) на зеркальном фоне изображен абрис (контур) острова Змеиный, который был успешно освобожден при поддержке САУ "Богдана". Вблизи острова – стилизованные змеи, покидающие территорию как символ отступления врага.

Вверху монеты – малый Государственный Герб Украины. Слева:

надпись "УКРАИНА";

год чеканки монеты;

номинал;

графический знак гривн;

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

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На реверсе (обратная сторона) изображена самоходная артиллерийская установка "Богдана" в момент боевого развертывания на степном ландшафте. В нижней части монеты – надпись САУ "БОГДАНА". На фоне монеты – силуэт портрета Богдана Хмельницкого.

Что известно о монете

Монета отчеканена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).

(сплав меди, никеля и цинка). Гурт – рифленый.

Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 1 штуки.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.