НБУ "выдает" украинцам 5 грн с особенным дизайном: как выглядят

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Иллюстрация: купюры и монеты гривны лежат на столе рядом с кошелькомВ Украине неожиданно резко выросли зарплаты по одной из специальностей: кто пользуется особым спросом"Я в курсе ситуации": Трамп пообещал России помощь в связи с чумой в Иркутской области"Я в курсе ситуации": Трамп пообещал России помощь в связи с чумой в Иркутской областиКакое решение принял суд в отношении сотрудницы ГП "Леса Украины"Сотрудница ГП "Леса Украины" отсудила после увольнения 5,3 млн грн: устроилась менеджером и получала космическую зарплатуАдГ будет требовать пересмотра членства Германии в ЕС – ReutersАдГ будет требовать пересмотра членства Германии в ЕС – ReutersРуки пожилого человека. ИллюстрацияВ Украине с нового года сократят часть пенсий: кому и как уменьшатИллюстрация. ГороскопЛучший день для решения проблем: Рыбы – не ждите одобрения, а Близнецы получат вознаграждение – гороскоп на 6 октябряКак Кремль "повесил" расправу над Игорем Тальковым на украинца, почему под удар попали певицы-предательницы и где сейчас находится "убийца"Как Кремль "повесил" расправу над Игорем Тальковым на украинца, почему под удар попали певицы-предательницы и где сейчас находится "убийца"Кампания ненависти к Украине в Венгрии потерпела крах: в СФУЖО рассказали о влиянии РоссииКампания ненависти к Украине в Венгрии потерпела крах: в СФУЖО рассказали о влиянии РоссииПод угрозой оказался экспорт зерна и железной руды: из-за атак РФ Украина ищет в Европе дополнительные локомотивыПод угрозой оказался экспорт зерна и железной руды: из-за атак РФ Украина ищет в Европе дополнительные локомотивыЗеленский назначил Клименко на новую должность: чем он будет заниматьсяЗеленский назначил Клименко на новую должность: чем он будет заниматься

НБУ "выдает" украинцам 5 грн с особенным дизайном: как выглядят

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 мин
icon 3,2 т.
НБУ "выдает" украинцам 5 грн с особенным дизайном
НБУ "выдает" украинцам 5 грн с особенным дизайном. Источник: НБУ

Нацбанк продает памятную монету в 5 грн – однако только 6 октября. Она посвящена самоходной артиллерийской установке "Богдана", называется "Украинская бавовна. САУ "Богдана" и стоит (на дату последней реализации) 176 грн.

Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:

  • Продается монета в специальном сувенирном паковании.
  • В оборот она была запущена в 2025 году.

"Эта 155-мм гаубица на колесном шасси, разработанная с учетом передовых технологических решений, стала ключевым элементом артиллерийского потенциала Вооруженных сил Украины. Благодаря высокоточному поражению целей, она демонстрирует стратегическую миссию украинского оборонно-промышленного комплекса", – говорится в описании монеты.

Нацбанк продает памятную монету в 5 грн

Нацбанк продает памятную монету в 5 грн. Источник: НБУ

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 13,0 т.
Осталось несколько дней: "Киевстар" принудительно повысит абонентам тарифы
icon 13,0 т.
Осталось несколько дней: "Киевстар" принудительно повысит абонентам тарифы
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 11,2 т.
Не доллары и не евро: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках
icon 11,2 т.
Не доллары и не евро: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 8,2 т.
В странах ЕС массово устанавливают солнечные станции на балконах: стоит ли украинцам покупать панели
icon 8,2 т.
В странах ЕС массово устанавливают солнечные станции на балконах: стоит ли украинцам покупать панели

Как выглядят уникальные 5 грн

На аверсе монеты (лицевая сторона) на зеркальном фоне изображен абрис (контур) острова Змеиный, который был успешно освобожден при поддержке САУ "Богдана". Вблизи острова – стилизованные змеи, покидающие территорию как символ отступления врага.

Вверху монеты – малый Государственный Герб Украины. Слева:

  • надпись "УКРАИНА";
  • год чеканки монеты;
  • номинал;
  • графический знак гривн;
  • логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
Как выглядят уникальные 5 грн

Как выглядят уникальные 5 грн. Источник: НБУ

На реверсе (обратная сторона) изображена самоходная артиллерийская установка "Богдана" в момент боевого развертывания на степном ландшафте. В нижней части монеты – надпись САУ "БОГДАНА". На фоне монеты – силуэт портрета Богдана Хмельницкого.

Что известно о монете

  • Монета отчеканена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).
  • Гурт – рифленый.
  • Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 1 штуки.
Особенные 5 грн выдают только 6 октября

Особенные 5 грн выдают только 6 октября. Источник: НБУ

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.

Похожие темы
НумизматикаУкраинамонетыНациональный банк Украины (НБУ)
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться